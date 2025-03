Bigbank AS juhatuse liikme volituste pikendamine

Bigbank AS nõukogu otsustas 28.02.2025 pikendada juhatuse liikmete Martin Länts, Ken Kanarik ja Ingo Põder volitusi järgmiseks kolmeks aastaks alates eelneva ametiaja lõppemisest kuni 15.03.2028.

Bigbank AS juhatus jätkab viieliikmelisena: Martin Länts (juhatuse esimees), Ken Kanarik, Argo Kiltsmann, Ingo Põder ja Mart Veskimägi.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.jaanuari 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 2,9 miljardit eurot ning omakapital 273 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 168 000 aktiivse kliendi ning üle 500 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee