Anaqua nomme Justin P. Crotty au poste de CEO succédant à Bob Romeo

BOSTON, 03 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua , un fournisseur de premier plan de services et de technologies de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle, a annoncé aujourd'hui que Bob Romeo prendra sa retraite le 1er avril 2025 et que Justin P. Crotty lui succédera au poste de CEO. Bob Romeo, qui dirige l’entreprise depuis dix ans, continuera d’œuvrer à la croissance d'Anaqua en tant qu'investisseur et membre du conseil d'administration de l’entreprise.

Justin P. Crotty a rejoint Anaqua en 2016 en tant que directeur financier, puis a été nommé COO en 2018, un poste qu'il occupe actuellement. Au cours de son mandat, il a supervisé des fonctions cruciales telles que l'hébergement et les opérations commerciales. Il a également dirigé et intégré avec succès dix acquisitions qui ont fait d’Anaqua, la plateforme intégrée de référence pour ses clients. En plus de ses responsabilités opérationnelles, il continuera de siéger au conseil d'administration sous l'égide des nouveaux propriétaires Nordic Capital. Il est également actif en tant que sponsor exécutif auprès des clients et des prospects, et est membre du conseil d'administration du Copyright Clearance Center, la plus grande organisation à but non lucratif de services collectifs de licence de droit d’auteur au monde.

Avant de rejoindre Anaqua, M. Crotty était partenaire de la société de conseil en gestion Oliver Wyman, où il conseillait des fonds d'investissement privés et des entreprises sur des initiatives de croissance et de fusion-acquisition concernant des entreprises de logiciels, d'information et de services. Il a également occupé des postes de direction dans les domaines du capital-investissement, de la banque d'investissement et du développement d'entreprise aux États-Unis, en Europe et en Asie.

M. Crotty a déclaré à propos de sa nomination : « C'est un honneur de diriger Anaqua en partenariat avec notre incroyable équipe de direction, nos employés et nos clients. Anaqua a prospéré sous la direction de Bob, et nous nous réjouissons de notre prochaine phase de croissance avec nos nouveaux propriétaires, Nordic Capital. Grâce au soutien de Nordic Capital, nous allons encore améliorer nos solutions technologiques, accélérer notre présence globale, et améliorer l'excellence opérationnelle, toujours dans l’intérêt de nos clients. »

Bob Romeo a ajouté : « Je suis fier et honoré d'avoir servi Anaqua au cours de la dernière décennie. Anaqua est une entreprise fantastique avec les meilleurs clients, les employés les plus talentueux de l'industrie et un avenir très prometteur. J'ai eu le privilège de travailler aux côtés de Justin au quotidien pendant près de dix ans. Sa connaissance de l'entreprise, son engagement envers les clients, son succès dans la création d'équipes performantes et son sens des affaires le placent dans une position unique pour mener Anaqua vers de nouveaux sommets. Je me réjouis du prochain chapitre d'Anaqua. »

« Bob Romeo a fait un travail remarquable en positionnant Anaqua comme un fournisseur leader de solutions technologiques pour l'innovation et la gestion de la propriété intellectuelle. Sous sa direction, l’entreprise a construit un solide palmarès de succès, gagnant la confiance des plus grandes marques américaines et des principaux détenteurs de brevets. Alors que nous entrons dans la prochaine phase du parcours d'Anaqua, nous sommes ravis de collaborer avec Justin P. Crotty. Le conseil d'administration est confiant dans sa capacité à stimuler la croissance alors qu'Anaqua continue à consolider sa position en tant que plateforme leader pour les industries axées sur l'innovation. » a déclaré Fredrik Näslund, partenaire et responsable de la technologie et des paiements chez Nordic Capital Advisors.

A propos d'Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancées, offre un environnement de travail intelligent conçu pour prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd'hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu'un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus de deux millions de décideurs, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site anaqua.com ou LinkedIn.