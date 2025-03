STMicroelectronics annonce de nouvelles fonctionnalités à son module

NB-IoT et de géolocalisation, désormais certifié pour les réseaux de Deutsche Telekom

Le module ST87M01 embarque désormais une fonction de positionnement Wi-Fi aux fins de géolocalisation haute performance en intérieur et dans les zones urbaines denses ; ce module est compatible avec l’écosystème de provisionnement de cartes SIM à distance (RSP- Remote SIM Provisioning).

La certification par Deutsche Telekom élargit les possibilités d’accès aux abonnés à travers l’Europe.

Genève (Suisse), le 3 mars 2025 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce que son module NB-IoT et de géolocalisation ST87M01 s’enrichit de nouvelles fonctions étendues, et qu’il est désormais entièrement certifié pour la connexion aux réseaux de Deutsche Telekom (DT).

Certifié selon la version 15 de la spécification NB-IoT (NarrowBand-IoT), le module ST87M01 combine des fonctions de connectivité et de géolocalisation dans un unique boîtier de faible encombrement. Conforme aux normes établies par le projet de partenariat de 3ème génération 3GPP, ainsi qu’aux normes régionales applicables telles que la directive européenne sur les équipements radio (RED), ce module contient en option une carte SIM embarquée (eSIM) conforme à la spécification GSMA avec un élément sécurisé et un récepteur GNSS. Outre ces dernières mises à jour, le ST87M01 dispose à présent d’une fonction de positionnement Wi-Fi qui permet une géolocalisation de haute performance en intérieur et dans les zones urbaines denses où le positionnement GNSS peut être compromis.

Le module ST87M01 associé à la carte SIM embarquée ST4SIM-300 de ST est également adapté à la technologie de provisionnement à distance de la carte SIM (RSP — Remote SIM Provisioning), conformément à la norme GSMA SGP.32, qui permet aux utilisateurs de passer d’un opérateur de réseaux mobiles à un autre sans changer physiquement de carte SIM. Le programme de tests de Deutsche Telekom est complété par la dernière d’une série de tests menés avec succès avec plusieurs opérateurs de réseaux mobiles, confirmant la conformité du module ST87M01 aux critères de performance et d’efficacité les plus stricts.

« La certification par Deutsche Telekom constitue un facteur de différenciation important pour notre module NB-IoT et de géolocalisation, car elle nous accrédite auprès des clients dans toute la région européenne », a déclaré Domenico Arrigo, directeur général, division Produits pour Applications Spécifiques, STMicroelectronics. « Cette réalisation atteste de la conformité aux plus hauts standards de performance et de comportement sur le réseau, ainsi que d’une utilisation efficace de la connectivité ».

« Nous avons testé le module ST87M01 de STMicroelectronics selon des normes propriétaires et industrielles strictes, développées pour garantir des connexions à la fois sûres, fiables et efficaces. Les résultats confirment que ce module NB-IoT est adapté et entièrement certifié pour des projets IoT à grande échelle déployés sur les réseaux de Deutsche Telekom », a ajouté Uday Patil, Head of IoT Devices & Services, Deutsche Telekom.

Le module ST87M01 est également approuvé par le Global Certification Forum (GCF), un organisme qui promeut l’interopérabilité des produits mobiles et connectés à l’Internet des objets (IoT).

Pour plus d’informations, www. st.com/st87m01.

Présentations du module ST87M01 aux salons Mobile World Congress et embedded world 2025

En mars 2025, ST présentera le module ST87M01 et ses nouvelles fonctionnalités à l’occasion des salons Mobile World Congress à Barcelone (Hall 7, A61) et embedded World à Nuremberg (Hall 4A, 148).

Dans le cadre de démonstrations de cas d’utilisation de l’IoT, ST mettra en avant la capacité de provisionnement à distance de cartes SIM (RSP — Remote SIM Provisioning) conformément à la spécification GSMA SGP.32 qui répond spécifiquement au déploiement de masse des objets connectés. La démonstration montrera comment les propriétaires d’appareils connectés peuvent provisionner et activer de nouveaux profils d’opérateurs de réseaux mobiles (MNO), de manière transparente et sécurisée, en utilisant une application intuitive de type tableau de bord. La possibilité de passer facilement d’un réseau cellulaire à un autre est extrêmement pratique pour différentes applications IoT, donnant aux utilisateurs la flexibilité de choisir leur opérateur de réseau mobile et de changer à distance sans remplacer physiquement la carte SIM dans le produit final.

Par ailleurs, la démonstration de la dernière fonction de positionnement Wi-Fi montrera comment le module ST87M01 peut déterminer sa propre position avec précision en fonction de la proximité des points d’accès Wi-Fi enregistrés. La position Wi-Fi compare des identifiants uniques avec la base de données des points d’accès afin de déterminer la localisation géographique, avec un niveau de précision comparable à celui du système de positionnement par satellite GNSS. Cette capacité permet une géolocalisation continue et précise dans les endroits où les signaux GNSS peuvent être indisponibles, tels que les usines ou les bureaux, les centres commerciaux, les parkings couverts ou les routes à plusieurs niveaux.

