VINCI remporte un contrat pour l'amélioration d’un réseau de distribution d'eau en Ouganda

Sogea-Satom, filiale de VINCI Construction, a été retenu par National Water Sewerage Corporation pour réaliser la réhabilitation, la restructuration et l’extension du réseau d'approvisionnement en eau de la région métropolitaine de Kampala en Ouganda. Dans ce cadre, elle aura également en charge d’augmenter la capacité de l'usine de traitement de l'eau de Katosi.

Les travaux vont mobiliser jusqu’à 500 personnes et s'achèveront en août 2027. Ils recouvrent l'installation de 70 km de conduites en fonte ainsi que la construction de réservoirs de grande capacité en béton armé. Il s’y ajoute la construction de deux nouvelles stations de pompage et la rénovation de deux stations existantes. Menés dans des zones urbaines denses, ces travaux nécessiteront des tranchées de trois mètres de profondeur et la relocalisation de certains réseaux.

Financé par l'Agence française de développement (AFD), ce projet de 92,4 millions d’euros améliorera l’accès à l’eau traitée pour 1,5 million d’habitants.

Présent depuis 1990 en Ouganda, Sogea-Satom a notamment réalisé ces dernières années les stations de traitement d'eau potable de Ggaba, de Katosi et de Karuma, tandis que celle de Kagera est en cours. La filiale bénéficiera de l’expertise du groupe VINCI en matière d’infrastructures hydrauliques et de son expérience dans le développement de l’accès à l’eau potable.

