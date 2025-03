Quadient facilite un nouveau service d’expédition de colis de Japan Post via son réseau ouvert de consignes, pour plus de commodité et d’efficacité de traitement

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce l’extension de son partenariat entre Japan Post et Packcity Japan, une joint-venture entre Quadient et Yamato Transport. Les consommateurs pourront désormais non seulement recevoir des livraisons de Japan Post dans le réseau ouvert de consignes automatisées de colis de Packcity Japan à travers le pays, mais aussi expédier des colis depuis ces consignes, appelées stations PUDO. Grâce à une application mobile, les utilisateurs du service de colis Yu-Pack de Japan Post peuvent envoyer leurs colis depuis une station PUDO en toute simplicité, leur évitant ainsi l’attente aux guichets ou la gestion manuelle des bordereaux d’expédition.

Japan Post, l'un des principaux transporteurs japonais, exploite plus de 24 200 bureaux de poste à travers le pays et emploie plus de 171 800 personnes, pour fournir des services postaux, logistiques et de livraison de colis. Le partenariat élargi entre Japan Post et Packcity Japan permet d’augmenter le volume de colis traités via le réseau ouvert de consignes colis et de regrouper la collecte des colis en un seul point, ce qui contribuera à des opérations plus efficaces, écologiques et durables.

« Ces dernières années, la charge qui pèse sur nos transporteurs partenaires a fortement augmenté, notamment avec la multiplication des livraisons et retours de colis programmés en dehors des heures de bureau, les week-ends et les jours fériés », a déclaré Akitsugu Yanagida, Directeur Général de Packcity Japan. « Le partenariat élargi avec Japan Post confirme l'importance d'un réseau ouvert de consignes pour optimiser la logistique du dernier et du premier kilomètre de manière efficace et durable. Nous sommes impatients de poursuivre le développement de nos services pour offrir plus de flexibilité aux consommateurs et accroître l’efficacité du secteur logistique ».

À travers Packcity Japan, Quadient exploite environ 7 000 consignes automatiques au Japon. Leader mondial des réseaux ouverts de consignes, Quadient offre une technologie accessible à tous les transporteurs, garantissant une expérience fluide et simplifiée pour la livraison et l’envoi de colis. Avec plus de 25 000 consignes déployées dans le monde, l’entreprise investit en permanence dans l’innovation et le développement de ses services de consignes afin d'améliorer leur utilisation et leur présence sur les plus grands marchés e-commerce.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/ .

