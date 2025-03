CGTN : la recette chinoise d’une bonne base de développement économique 2025

PÉKIN, 03 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN publie un article détaillant comment la Chine a anticipé sa croissance économique 2025 moyennant une série de mesures de relance ciblées et de cadrages d’ordre politique de haut niveau.

En vertu de nombreux indicateurs, l’économie chinoise a connu une remarquable progression depuis septembre 2024, dont la solide performance de son PIB au quatrième trimestre 2024, pointant un robuste démarrage en 2025.

Cet essor, qui s’est prolongé pendant le Nouvel An chinois, a été nourri par une série de mesures de relance et de conceptions politiques de niveau supérieur visant à relever les enjeux structurels de l’économie du pays et à instaurer de nouveaux moteurs de croissance économique.

Cependant, cette évolution prend forme dans un contexte de vents contraires grandissants, à l’heure où la pleine transformation de l’environnement mondial fait s’intensifier les pressions qui s’exercent sur la stabilité économique de la Chine.

Alors que s’accentuent les effets négatifs de ce virage, l’économie chinoise fait encore face à nombre de difficultés et d’enjeux, commente le Président chinois Xi Jinping dans un article.

Selon cet article publié ce samedi dans le journal Qiushi, l’économie chinoise repose en parallèle sur un équilibre stable, une abondance de points forts, une grande résilience et un immense potentiel, et ni les conditions de soutien ni la tendance fondamentalement orientée vers la croissance à long terme ne s’effritent.

Manœuvrer entre ces deux réalités — et donc nuancer les risques externes à l’appui d’opportunités nationales — est au cœur de la stratégie 2025 de la Chine, d’autant qu’en plus de célébrer cette année l’aboutissement de son 14ᵉ Plan quinquennal (2021–2025), un plan stratégique ayant servi de cadre pour atteindre un développement supérieur, promouvoir l’innovation technologique et encourager des réformes économiques durables, le pays prépare également le lancement de son 15ᵉ Plan quinquennal (2026-2030), qui donnera le ton à la prochaine phase de sa croissance face à des enjeux mondiaux et nationaux en constante évolution.

Harmoniser l’efficacité du marché via une gouvernance proactive

Dans son article, le Président chinois a souligné l’importance cruciale du lien entre l’efficacité du marché et celle du Gouvernement, et a précisé que lorsque la situation l’imposait, le gouvernement devait agir fermement mais aussi savoir s’abstenir de toute intervention.

Les récentes mesures politiques de la Chine font écho à ce cap. En janvier, la National Development and Reform Commission (ou NDRC, la Commission nationale de développement et de réforme), principale agence de gestion économique de la Chine, a publié une ligne directrice pour la construction d’un marché national unifié, visant à encourager l’ensemble des collectivités locales et des agences gouvernementales à accélérer leur intégration dans le marché national unifié et à accompagner activement son développement.

Cette ligne directrice devrait contribuer à réduire les frais de transaction sur le marché, favoriser un environnement propice à l’innovation technologique et au développement des entreprises, tout en renforçant ses avantages concurrentiels.

De telles réformes structurelles s’alignent sur un consensus croissant parmi les économistes, selon lequel le développement économique de la Chine repose sur la promotion de l’innovation et de la productivité plutôt que sur des solutions à court terme — un mouvement qui se traduit par l’initiative du marché unifié, axée sur une efficacité méthodique.

Dans un article publié sur CGTN, Matteo Giovannini, un professionnel de la finance de la Banque industrielle et commerciale de Chine et chercheur associé non résident au Center for China and Globalization (le Centre pour la Chine et la mondialisation) écrit que « La déréglementation des secteurs clés, l’encouragement de la participation du secteur privé et l’attraction d’investissements étrangers vers les secteurs de la haute technologie et de l’énergie verte seront des atouts essentiels à la conduite de cette transformation.

Rétablir la confiance des entreprises privées constituera un autre point d’orgue, étant donné qu’elles incarnent les moteurs essentiels de la création d’emplois, de l’avancement technologique et du dynamisme économique. »

« Résilientes et adaptables »

C’est ainsi que le Président Xi Jinping caractérise d’autres notions clés dans son article paru dans Qiushi, notamment le rapport entre l’offre totale et la demande pour garantir une circulation économique fluide, ce qui fait majoritairement écho aux principales tâches définies par la Central Economic Work Conference (la Conférence centrale du travail économique) qui s’est tenue en décembre 2024.

Outre leur spectaculaire effet rebond sur l’économie chinoise, ces tâches ont également établi un socle positif à la trajectoire 2025 du pays. Les experts ont souligné l’adaptabilité et la résilience de l’économie chinoise, et exprimé leur optimisme à l’issue de la Central Economic Work Conference.

« Il est rare qu’une économie comme celle de la Chine, déjà en phase de développement supérieur et en proie aux enjeux actuels de l’économie mondiale, parvienne à maintenir une croissance annuelle de son PIB à l’équilibre » observe Michael Borchmann, ancien responsable du Département des affaires européennes et internationales du Land allemand de La Hesse.

Les données officielles montrent que le PIB 2024 de la Chine a enregistré une hausse de 5 % par rapport à 2023 pour afficher 134 900 milliards de yuans (soit 187 700 milliards de dollars).

« Cette progression montre à la fois que l’économie chinoise est extrêmement résiliente et adaptable, mais également que le développement régulier de la demande intérieure et les résultats de la transformation industrielle sont bien en marche. » ajoute-t-il.