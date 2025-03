CGTN：中国はどのようにして2025年の経済発展の良好な基礎を築いたのか

北京発, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTNは、中国が2025年の経済成長に向けて、ターゲットを絞った景気刺激策とハイレベルの政策枠組みをどのように組み合わせたかを詳しく紹介する記事を掲載している。

昨年9月以降、中国経済は目覚ましい成長を見せており、第4四半期における国内総生産 (GDP) の好調なパフォーマンスなど複数のデータが、2025年の力強いスタートを示している。

春節にかけて続いたこの勢いは、中国経済の構造的な課題に対処し、経済成長の新たな原動力を作り出すことを目的とした一連の景気刺激策と優れた政策設計によってもたらされたものである。

しかしながら、これは、逆風が強まる中、変化する世界情勢が中国の経済安定に対する圧力を増幅させるという背景の中で展開される。

中国の習近平 (Xi Jinping) 国家主席は、変化する外部環境による悪影響が強まる中、中国の経済活動は依然として困難と課題に直面していると文章で述べた。

同時に、中国経済は安定した基盤、豊富な強み、強い回復力、大きな潜在力を備えており、長期的な成長を支える条件と基本的な傾向は変わっていないと、土曜日に求是 (Qiushi Journal) に掲載された記事は伝えている。

この2つの現実、すなわち外部のリスクと国内の機会のバランスを取ることは、中国の2025年の戦略の核心である。特に今年は、質の高い発展の達成、技術革新の推進、持続可能な経済改革の促進に向けた国家の取り組みを導く戦略的構想である第14次5ヵ年計画(2021~2025年)の集大成となる年であるだけでなく、世界および国内の課題が変化する中で、中国の次の成長段階を形作る第15次5ヵ年計画(2026年~2030年)の開始に向けた舞台設定も行う。

市場効率と積極的なガバナンスの調和

記事の中で習氏は、効率的な市場と機能的な政府との間の関係を調整することが不可欠であり、政府は必要に応じて断固とした行動を取る一方で、介入を控えるべき時も心得ていなければならないと強調した。

中国の最近の政策は、まさにこの点を重視したものとなっている。 1月、中国の最高経済計画機関である国家発展改革委員会 (the National Development and Reform Commission、NDRC) は、統一国家市場の構築に向けた指針を発表した。この指針は、すべての地域および省庁が統一国家市場への統合を加速させ、その発展を積極的に支援することを目的としている。

この指針は、市場取引コストの削減、技術革新や事業開発に適した市場環境の創出、競争優位性の強化に役立つことが期待されている。

このような構造改革は、中国の経済発展は短期的な解決策よりもイノベーションと生産性の向上にかかっているという、経済学者の間で高まりつつあるコンセンサスと一致している。これは、統一市場構想がシステム効率に焦点を当てている点にも表れている。

中国工商銀行 (the Industrial and Commercial Bank of China) の金融専門家であり、全球化智庫 (the Center for China and Globalization、CCG) の非常勤研究員であるMatteo Giovannini(マッテオ・ジョヴァンニーニ)氏は、CGTNに掲載された論説にて次のように述べた。「主要産業の規制緩和、民間部門の参加の奨励、ハイテク分野およびグリーンエネルギー分野への外国投資の誘致は、この変革を推進する上で重要な役割を果たすでしょう」。

「民間企業間の信頼回復もまた重要となります。なぜなら、これらの企業は雇用創出、技術進歩、経済活性化の主要な原動力だからです」。

「回復力と適応力」

習氏の求是に掲載された記事では、経済の循環を円滑に保つための全体の需要と供給の関係など、その他の重要なポイントについても言及しており、これは昨年12月に開催された方向性を定める中央経済工作会議で概説された主な課題を大いに反映したものである。

これらの課題は、中国経済の劇的な回復をもたらしただけでなく、2025年の軌道にも肯定的な基盤を築いた。 専門家は、中国経済に根付く適応力と回復力を指摘し、中央経済工作会議を受けて楽観的な見方を示している。

ドイツ、ヘッセン州の欧州・国際問題部門の元責任者であるMichael Borchmann(マイケル・ボルクマン)氏は、世界経済が直面する現在の課題の中で、すでに質の高い発展段階にある中国のような経済が毎年目標を達成するGDP成長率を維持することはまれであると述べた。

公式データによると、2024年の中国の国内総生産 (GDP) は2023年から5%増加し、134兆9,000億元 (18兆7,700億ドル)(約2,827兆1,186億円) を記録した。

「これは、中国経済が極めて回復力と適応力に富んでいることを示すだけでなく、内需の着実な拡大と産業転換の成果を反映しています」と彼は述べた。