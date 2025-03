CGTN: Hoe China een goede basis heeft gelegd voor de economische ontwikkeling van 2025

BEIJING, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN heeft een artikel gepubliceerd waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe China zich met een combinatie van gerichte stimuleringsmaatregelen en beleidskaders op hoog niveau heeft voorbereid op economische groei in 2025.

De Chinese economie is sinds september vorig jaar opmerkelijk gegroeid. Op basis van meerdere gegevens, zoals een sterke BBP-prestatie in het vierde kwartaal, wordt een robuuste start voor 2025 verwacht.

Deze impuls, die doorging tot in het Chinese Nieuwjaar, werd aangedreven door een reeks stimuleringsmaatregelen en beleidsontwerpen op hoog niveau die gericht waren op het aanpakken van de structurele uitdagingen binnen de Chinese economie en het creëren van nieuwe drijfveren voor economische groei.

Dit alles ontvouwt zich echter tegen een achtergrond van toenemende tegenwind, omdat een verschuivende wereldeconomie de druk op China's economische stabiliteit verhoogt.

Nu de negatieve gevolgen van de veranderende externe omgeving steeds groter worden, heeft de Chinese economie nog steeds te kampen met moeilijkheden en uitdagingen, schreef de Chinese president Xi Jinping in een artikel.

Tegelijkertijd wordt de Chinese economie gedragen door een stabiele basis, een overvloed aan sterke punten, een sterke veerkracht en een enorm potentieel. De ondersteunende voorwaarden en fundamentele trend voor groei op de lange termijn zijn niet veranderd, aldus het artikel dat zaterdag werd gepubliceerd op Qiushi Journal.

Het omgaan met deze tweeledige realiteit, dat wil zeggen het vinden van een balans tussen externe risico's en binnenlandse kansen, vormt de kern van China's strategie voor 2025. Dit komt vooral omdat dit jaar niet alleen het 14e Vijfjarenplan (2021-2025) wordt afgesloten, wat een strategische blauwdruk is die richting heeft gegeven aan de inspanningen van de natie om ontwikkeling van hoge kwaliteit te bereiken, technologische innovatie te bevorderen en duurzame economische hervormingen te stimuleren, maar het ook de weg vrijmaakt voor de start van het 15e Vijfjarenplan (2026-2030), dat China's volgende groeifase vorm zal geven te midden van de veranderende wereldwijde en binnenlandse uitdagingen.

Harmonisatie van marktefficiëntie met een proactief bestuur

In zijn artikel benadrukte Xi dat het essentieel is om de relatie tussen een efficiënte markt en een goed functionerende overheid te coördineren, en dat de overheid besluitvaardig moet optreden wanneer dat nodig is, maar ook moet weten wanneer er van interventie moet worden afgezien.

De recente beleidsmaatregelen van China zijn een goed voorbeeld van deze focus. In januari heeft de National Development and Reform Commission (NDRC), de belangrijkste economische planmaker van China, een richtlijn uitgebracht voor het opbouwen van een verenigde nationale markt, met als doel alle gemeenten en overheidsdepartementen aan te moedigen om hun integratie in de verenigde nationale markt te versnellen en de ontwikkeling ervan actief te ondersteunen.

Deze richtlijn zal naar verwachting helpen om de transactiekosten op de markt te verlagen, een gunstig marktklimaat te creëren voor technologische innovatie en bedrijfsontwikkeling, en concurrentievoordelen te versterken.

Dergelijke structurele hervormingen sluiten aan bij een groeiende consensus onder economen dat de economische ontwikkeling van China staat of valt met het stimuleren van innovatie en productiviteit in plaats van kortetermijnoplossingen. Dit is een verschuiving die wordt geïllustreerd door de focus van het initiatief voor een verenigde markt op systeemefficiëntie.

“Het dereguleren van belangrijke industrieën, het aanmoedigen van deelname door de particuliere sector en het aantrekken van buitenlandse investeringen in hightech en groene energiesectoren zal een belangrijke rol spelen bij de aandrijving van deze transformatie,” schreef Matteo Giovannini, een financiële professional bij de Industrial and Commercial Bank of China en een Non-Resident Associate Fellow bij het Center for China and Globalization, in een opiniestuk dat gepubliceerd is op CGTN.

“Het herstellen van het vertrouwen van particuliere bedrijven is ook van cruciaal belang, omdat deze bedrijven de drijvende kracht zijn achter het creëren van banen, technologische vooruitgang en economische dynamiek.”

'Veerkrachtig en flexibel'

Xi's artikel op Qiushi ging ook in op andere belangrijke punten, waaronder de relatie tussen het totale aanbod en de totale vraag om een soepele economische circulatie te waarborgen, die in grote mate de belangrijkste taken weerspiegelden die werden geschetst door de toonzettende Centrale Conferentie voor Economisch Werk van december vorig jaar.

Deze taken zorgden niet alleen voor een dramatische opleving van de Chinese economie, maar vormden ook een positieve basis voor het traject van 2025. Deskundigen waren naar aanleiding van de Centrale Conferentie voor Economisch Werk optimistisch, dankzij de flexibiliteit en veerkracht van de Chinese economie.

Bij de huidige uitdagingen voor de wereldeconomie komt het zelden voor dat een economie als die van China, die zich al in een fase van hoogwaardige ontwikkeling bevindt, een jaarlijkse groei van het BBP volhoudt die aan de doelstelling voldoet, zei Michael Borchmann, voormalig hoofd van de afdeling Europese en Internationale Zaken van de Duitse deelstaat Hessen.

Officiële gegevens laten zien dat het BBP van China in 2024 tot 134,9 biljoen yuan (18,77 biljoen dollar) is gestegen, wat een stijging 5 procent is ten opzichte van 2023.

“Dit laat niet alleen zien dat de Chinese economie extreem veerkrachtig en flexibel is; het weerspiegelt ook de aanhoudende groei van de binnenlandse vraag en de resultaten van industriële transformatie.” zei hij.