CGTN: Como a China estabeleceu uma boa base para o desenvolvimento econômico em 2025

PEQUIM, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A CGTN publicou um artigo detalhando como a China se preparou para o crescimento econômico em 2025 por meio de uma combinação de medidas de estímulo direcionadas e estruturas políticas de alto nível.

A economia da China tem apresentado um crescimento notável desde setembro do ano passado de acordo com várias medições, tais como forte desempenho do PIB no quarto trimestre, indicando um início robusto de 2025.

Esse impulso, que se estendeu até o Ano Novo Chinês, foi impulsionado por uma série de medidas de estímulo e projetos de políticas de alto nível que visaram enfrentar os desafios estruturais da economia chinesa e criar novos incentivos para o crescimento econômico.

Isto acontece diante de um cenário de intensificação dos ventos contrários, com um cenário global em mudança amplificando as pressões na estabilidade econômica da China.

Com a intensificação dos impactos adversos do ambiente externo nas mudanças internas, a economia da China continua a enfrentar dificuldades e desafios, disse o presidente chinês Xi Jinping em um artigo.

No entanto, a economia chinesa é sustentada por uma base estável, forças abundantes, forte resiliência e vasto potencial, e as condições de apoio e a tendência fundamental para o crescimento de longo prazo não mudaram, de acordo com o artigo, publicado no Qiushi Journal no sábado.

O equilíbrio entre essas duas realidades — riscos externos e oportunidades domésticas — é o foco da estratégia da China para 2025, especialmente porque este ano além de marcar o ponto culminante do 14º Plano Quinquenal (2021–2025) — um plano estratégico que orientou os esforços do país para alcançar desenvolvimento de alta qualidade, promover a inovação tecnológica e promover reformas econômicas sustentáveis — também prepara o terreno para o lançamento do 15º Plano Quinquenal (2026-2030), que moldará a próxima fase de crescimento da China em meio à evolução dos desafios globais e domésticos.

Equilíbrio entre a eficiência do mercado e uma governança proativa

Em seu artigo, Xi enfatizou que é essencial coordenar a relação entre um mercado eficiente e um governo que funcione bem, e o governo deve agir decisivamente e se abster de intervir quando necessário.

As recentes medidas políticas da China exemplificam esse foco. Em janeiro, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (CNDR), o principal planejador econômico da China, divulgou uma diretriz para a criação de um mercado nacional unificado, com o objetivo de incentivar todas as localidades e departamentos governamentais a acelerar sua integração no mercado nacional unificado e apoiar ativamente seu desenvolvimento.

Essa diretriz deve ajudar a reduzir os custos das transações no mercado, criar um ambiente de mercado favorável à inovação tecnológica e ao desenvolvimento de negócios, e fortalecer as vantagens competitivas.

Essas reformas estruturais se alinham a um consenso crescente entre os economistas de que a evolução econômica da China depende da promoção da inovação e da produtividade em detrimento das correções de curto prazo — uma mudança exemplificada pelo foco da iniciativa de mercado unificado na eficiência sistêmica.

"A desregulamentação das principais indústrias, o incentivo à participação do setor privado, e a atração de investimentos estrangeiros em setores de alta tecnologia e energia verde serão fundamentais para impulsionar essa transformação", disse Matteo Giovannini, profissional de finanças do Banco Industrial e Comercial da China e membro associado não residente do Centro para a China e a Globalização, em um artigo publicado na CGTN.

"Também é fundamental restaurar a confiança entre as empresas privadas pois essas empresas são os principais incentivos para criação de empregos, avanço tecnológico e dinamismo econômico."

'Resiliente e adaptável'

O artigo de Xi no Qiushi também abordou outros pontos principais, como a relação entre a oferta e a demanda para garantir uma circulação econômica tranquila, o que em grande parte refletiu as principais tarefas delineadas pela Conferência Central de Trabalho Econômico realizada em dezembro do ano passado.

Essas tarefas, além de impulsionar uma recuperação dramática para a economia chinesa, também estabeleceram uma base positiva para sua trajetória em 2025. Experts apontaram a adaptabilidade e a resiliência enraizadas na economia da China, expressando otimismo após a Conferência Central de Trabalho Econômico.

Em meio aos desafios atuais da economia global, é raro uma economia como a da China, que já está em um estágio de desenvolvimento de alta qualidade, sustentar um crescimento anual do PIB que atenda à meta, disse Michael Borchmann, ex-chefe do Departamento de Assuntos Europeus e Internacionais do estado federal alemão de Hesse.

Dados oficiais indicam que o PIB da China em 2024 aumentou 5% em relação a 2023, superando 134,9 trilhões de yuans (US $ 18,77 trilhões).

"Isso não só mostra que a economia chinesa é extremamente resiliente e adaptável, mas também reflete a expansão constante da demanda doméstica e os resultados da transformação industrial", disse ele.