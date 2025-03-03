CGTN：中国如何为 2025 年经济发展奠定坚实基础

北京, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN 发表文章，详细阐述了中国如何通过针对性的刺激措施和高层政策框架，为 2025 年经济发展夯实基础。

自去年 9 月以来，中国经济呈显著增长态势，第四季度强劲的 GDP 表现等多项数据表明 2025 年开局良好。

这一增长势头一直延续到了农历新年期间，其背后的推动力量是一系列刺激举措以及顶层政策设计。这些措施和设计旨在应对中国经济内部存在的结构性挑战，并为经济增长打造新的动力引擎。

然而，这一切是在外部阻力不断加大的背景下展开，全球格局的变动正对中国经济的稳定性构成更大压力。

中国国家主席习近平在一篇文章中写道，外部环境变化带来的不利影响加深，中国经济运行仍面临不少困难和挑战。

这篇于周六发表在《求是》杂志上的文章指出，同时必须看到，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。

中国 2025 年战略的重点在于应对双重现实——平衡外部风险与国内机遇。今年不仅是“十四五”规划（2021-2025 年）的收官之年，也为“十五五”规划（2026-2030 年）的启动奠定基础。“十四五”规划作为战略蓝图，推动了中国的高质量发展、技术创新和可持续经济改革。“十五五”规划将在全球和国内环境变化的背景下，为中国下一阶段的增长提供战略指引。

协调市场效率与积极治理

习近平在文章中强调，必须统筹好有效市场和有为政府的关系，政府必须在必要时果断行动，同时也要懂得适时避免干预。

中国近期的政策举措充分体现了这一重点。 今年 1 月，中国最高经济规划部门国家发展改革委 (NDRC) 发布了建设全国统一大市场的指引，旨在推动各地区及政府部门加快融入全国统一大市场，并积极助力其发展。

该指引有望降低市场交易成本，为技术创新和商业发展营造良好的市场环境，进而增强竞争优势。

这些结构性改革与经济学家们日益形成的共识相契合，即中国经济发展的关键在于促进创新和提升生产力，而非依赖短期的解决措施——全国统一大市场举措对系统性效率的重视，正是这一转变的生动体现。

中国工商银行金融专家、全球化智库 (Center for China and Globalization) 非常驻副研究员 Matteo Giovannini 在 CGTN 发表的一篇专栏文章中指出：“放松重点行业管制、鼓励私营部门参与以及吸引外商对高科技和绿色能源领域的投资，将有力推动这一转型。

恢复私营企业的信心也至关重要，因为这些企业是创造就业岗位、推动技术进步以及激发经济活力的关键引擎。”

“韧性与适应能力”

习近平在《求是》上发表的文章还论述了其他关键要点，其中包括统筹好总供给和总需求的关系，畅通国民经济循环。这在很大程度上体现了去年 12 月召开的定调中央经济工作会议所明确的主要任务。

这些任务不仅有力推动了中国经济的显著回升，还为 2025 年中国的发展轨迹奠定了积极基础。 专家们指出，中国经济具有强大的适应能力和韧性，并对中央经济工作会议之后的经济发展前景持乐观态度。

德国黑森州 European and International Affairs Department 前部长 Michael Borchmann 表示，在当前全球经济面临重重挑战的大背景下，像中国这样已步入高质量发展阶段的经济体，仍能保持符合预期目标的年度 GDP 增长，实属难得。

官方数据显示，2024 年中国 GDP 较 2023 年增长 5%，达到 134.9 万亿元人民币（约合 18.77 万亿美元）。

“这不仅彰显了中国经济具备极强的韧性与适应能力，同时也反映出国内需求在稳步扩大，以及产业转型所取得的丰硕成果，”他说道。