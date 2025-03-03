CGTN：中國如何為 2025 年經濟發展奠定良好基礎

北京, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN 發表文章，詳細介紹中國如何透過結合針對性刺激措施和高水準政策框架，為 2025 年的經濟增長作好準備。

去年 9 月以來，中國經濟呈現顯著增長，第四季度 GDP 表現優異及其他數據預示 2025 年將迎來強勁開局。

此趨勢一直延續到農曆新年，由一系列經濟刺激措施和頂層政策設計驅動，這些行動旨在應對中國經濟結構性挑戰，並為經濟增長創造新動能。

然而，在不利因素加劇的環境下，隨著全球形勢的變化，中國經濟穩定性所面臨的壓力也在不斷加大。

中國國家主席習近平在文章中指出，隨著外部環境變化的不利影響加劇，中國經濟運行仍然面臨困難和挑戰。

週六刊發於《求是》雜誌上的文章指出，當前中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

平衡外部風險和國內機遇，應對此兩大現實情況，是中國 2025 年戰略的核心，尤其是今年為第十四個五年規劃（2021-2025 年）的收官之年。此戰略藍圖引導中國努力實現高質量發展、推進技術創新和促進經濟可持續改革，同時也為第十五個五年規劃（2026-2030 年）的啟動奠定了基礎。「十五五」將在不斷變化的全球和國內挑戰中塑造中國下一階段的增長。

統籌市場效率與主動治理

習近平在文章中強調，必須統籌有效市場和有為政府之間的關係，政府必須在必要時採取果斷行動，同時也要知道何時應該避免干預。

中國最近的政策措施就體現了這一重點。 今年 1 月，中國最高經濟規劃機構國家發展和改革委員會 (NDRC) 發布了《全國統一大市場建設指引》，旨在鼓勵各地方、政府部門加快融入全國統一大市場，積極支持全國統一大市場的發展。

該指引可望幫助降低市場交易成本，為技術創新和業務發展營造良好市場環境，並加強競爭優勢。

此結構性改革與經濟學家間日漸形成的共識一脈相承，即中國經濟發展的關鍵在於促進創新和生產力，而非短期修補，統一大市場計劃對系統效率的重視就是這個轉型的例證。

中國工商銀行金融專家、全球化智庫非常駐副研究員 Matteo Giovannini 在 CGTN 發表的評論文章中寫道：「放鬆對關鍵行業的管制、鼓勵民營部門參與以及吸引外資進入高科技和綠色能源領域，將有助於推動上述轉型。 」

「恢復民營企業的信心也至關重要，因為民營企業是創造就業機會、技術進步和經濟動力的主要引擎。」

「韌性和適應性」

習近平在《求是》上的文章還談到了其他重點，包括處理好整體供需關係，確保經濟流通順暢，這很大程度上反映了去年 12 月召開的中央經濟工作會議上定調的主要任務。

這些任務除了帶動中國經濟大幅回升外，也為 2025 年的發展路徑奠定了積極基礎。 一眾專家在中央經濟工作會議召開後表達樂觀態度，指出中國經濟具有適應性和韌性。

德國聯邦黑森州歐洲與國際事務部前主管 Michael Borchmann 表示，在當前全球經濟面臨挑戰的情況下，對於中國這樣已經進入高質量發展階段的經濟體，能夠維持符合目標的年度 GDP 增長實屬罕見。

官方數據顯示，2024 年中國 GDP 較 2023 年增長 5%，超過 134.9 萬億元人民幣（合 18.77 萬億美元）。

Michael Borchmann 表示：「這不僅顯示出中國經濟具有極強的韌性和適應性，也反映出內需的穩步擴張和產業轉型的成果。」