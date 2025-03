Résultats 2024 - Progrès dans la mise en œuvre du plan FOCUS-27 soutenue par une efficacité accrue et une discipline financière

Communiqué de presse

Résultats1 de l’exercice 2024 : résilience opérationnelle et forte hausse de la génération de trésorerie avant financement dans un contexte difficile

Chiffre d’affaires en recul de 10,0% à 911,9 millions d’euros, en raison de la baisse des volumes destinés à Sanofi et de la suspension de la production à Brindisi, compensées en partie seulement par une dynamique commerciale encourageante

“Core EBITDA” de 50,4 millions d’euros. Marge de “Core EBITDA” de 5,5%, en baisse de 370 points de base d’une année sur l’autre, en raison notamment d’un impact défavorable des coûts fixes

(43,6) millions d’euros d’EBITDA, dont 87,1 millions de coûts exceptionnels liés à la mise en œuvre de FOCUS-27.

Résultat Net de (130,6) millions d’euros, comparé à (189,7) millions d’euros en 2023

Génération de Trésorerie (« Cash Flow ») avant financement de 15,0 millions d’euros, en progression comparé aux (132,2) millions d’euros de 2023, sous l'effet d'une gestion rigoureuse des stocks (baisse de 94,0 millions d'euros d’une année sur l’autre) et d'une amélioration des encaissements, qui ont plus que compensé la baisse de l'EBITDA.

108,0 millions d’euros de CAPEX (11,8% du chiffre d’affaires)

Plan stratégique FOCUS-27 : exécution en cours, vers une croissance rentable et durable

Progrès encourageants sur les quatre piliers du plan FOCUS-27, notamment la croissance des ventes d’APIs très différenciés, la rationalisation en cours de l’outil industriel et la dynamique commerciale du CDMO.

Objectif de Core EBITDA annuel supplémentaire de €75-80m d’ici à la fin 2027 confirmé2

Perspectives 2025 : rebond de la rentabilité (voir les principales hypothèses opérationnelles page 8)

En 2025, EUROAPI va continuer à se focaliser sur l’amélioration de la rentabilité et la préservation de sa trésorerie tout en investissant dans la croissance future.

Pour l’exercice 2025, la hausse des ventes aux autres clients devrait être compensée par un nouveau déclin des ventes à Sanofi. En conséquence, nous anticipons un chiffre d’affaires en légère baisse à stable à base comparable 3 , par rapport à 2024.

La marge de Core EBITDA devrait progresser, grâce à l’amélioration des achats et de l’efficacité industrielle et opérationnelle, et devrait se situer entre 7% et 9% du chiffre d’affaires.

Feuille de route de décarbonation confirmée et alignée sur l’Accord de Paris

100% de l’électricité achetée par les sites industriels est d’origine renouvelable 4

Engagement SBTi

“En dépit de l’environnement difficile de 2024, nous avons fait des progrès dans la transformation de l’entreprise. Notre plan FOCUS-27, totalement financé, entre maintenant dans le deuxième exercice de sa mise en œuvre”, indique David Seignolle, Directeur général d’EUROAPI. “Cette année, notre priorité ira à une exécution rapide et efficace, à la simplification de nos processus, à un accroissement de notre agilité et à une adaptation à des conditions de marché en évolution afin de mieux servir nos clients. Pour 2025, nous anticipons un rebond de la rentabilité, grâce à des mesures d’efficacité dans l’ensemble de l’entreprise. A plus long terme, nous sommes confiants dans le potentiel de croissance rentable et durable d’EUROAPI, ainsi que dans notre rôle dans le renforcement de la souveraineté sanitaire européenne. ”

Chiffres clés consolidés 2024

(en millions d’euros) 2024 2023 Chiffre d’affaires 911,9 1 013,2 Variation annuelle en % -10,0% +3,8% Marge brute 142,4 164,6 Marge brute (en %) 15,6% 16,2% EBITDA (43,6) 68,6 Core EBITDA 50,4 93,1 Marge de Core EBITDA 5,5% 9,2% Résultat net (130,6) (189,7) BNPA (en euros) (1,38) (2,02) Free Cash Flow avant financement 15,0 (132,2) Trésorerie / (dette) financière 25,2 (171,0)

Chiffres clés non financiers 2024

2024 2023 Emissions de gaz à effet de serre scopes 1 et 25

(tonnes de CO 2 ) 96 472 107 454 Part de la consommation d’énergies renouvelables 27% 26% Consommation d’eau (en milliers de m3)

Intensité (1000 m3/Mn € comparé aux ventes) 553

0,60 650

0,64 Total des déchets produits (en tonnes)

% non-recyclés 60 384

40% 84 117

48% Solvants consommés

% solvants recyclés 70 564

74% 86 656

73% Taux de fréquence total des accidents du travail

(par million d’heures travaillées) 4,6 2,8 Femmes dans l’équipe dirigeante élargie

(en % des effectifs totaux) 34,2% 35,9%

Chiffre d’affaires 2024

Le chiffre d’affaires 2024 d’EUROAPI s’est élevé à 911,9 millions d’euros en 2024, en baisse de -10,0% par rapport à 2023 et de -9,4% à taux de change constants (TCC)6. En excluant le site de Brindisi, affecté par une suspension temporaire de production, le chiffre d’affaires aurait reculé de 7,3%.

Chiffre d’affaires par type d’activité

(en millions d'euros) 2024 2023 Evolution API Solutions – Autres clients 354,1 360,3 -1,7% API Solutions – Sanofi 309,5 367,2 -15,7% API Solutions 663,6 727,5 -8,8% CDMO – Autres clients 135,6 180,5 -24,8% CDMO – Sanofi 112,7 105,3 7,0% CDMO 248,3 285,8 -13,1% Chiffre d’affaires 911,9 1 013,2 -10,0% Chiffre d’affaires total – Sanofi 422,2 472,5 -10,7% Chiffre d’affaires total – Autres clients 489,7 540,7 -9,4%

API Solutions

Le chiffre d’affaires d’API Solutions a reculé de 8,8% à € 663,6 millions.

La baisse des ventes à Sanofi (-15,7%) est principalement due à la diminution des volumes, notamment du Sevelamer, fabriqué à Haverhill, et à la suspension de la production à Brindisi. Le chiffre d'affaires 2024 comprend 38 millions d'euros provenant de la révision des clauses historiques du « Global MSA » signées avec Sanofi en février 2024, en grande partie liée au déstockage de Buséréline (21 millions d'euros comptabilisés au premier semestre 2024).

Les ventes aux autres clients ont diminué de 1,7 %. La dynamique positive de la stratégie de ventes croisées (contribuant à environ 9,5 % des ventes d'API Solutions aux autres clients en 2024) et l'ajout de 37 nouveaux clients ont été compensés par la suspension temporaire de la production d'APIs à Brindisi, et par la baisse des ventes de vitamine B12, liée à une moindre demande et à un décalage dans le temps (certaines ventes initialement prévues au 4ème trimestre ont été reportées à 2025).

CDMO

Le chiffre d’affaires du CDMO a baissé de 13,1% à € 248,3 millions, avec 58 contrats actifs à la fin de 2024, contre 69 en 2023. Seize nouveaux projets ont été signés, dont 65% avec de nouveaux clients. La baisse du nombre de projets s’explique notamment par l’achèvement positif de huit projets, qui ont été suspendus jusqu’à la phase suivante, et l’arrêt de sept projets commerciaux matures pré-carve-out.

Les ventes à Sanofi ont augmenté de 7,0 %, grâce à la montée en puissance d'un important contrat en phase commerciale dans le domaine des grosses molécules et à la production de matières premières pour un inhibiteur BTK pour Sanofi, à la suite des résultats positifs de l'étude de phase 3. Les ventes aux autres clients ont diminué de 24,8% en raison de la suspension temporaire de la production à Brindisi, qui a affecté un contrat de biochimie en phase commerciale. La performance de 2024 a également été affectée par la réduction de deux grands contrats historiques en phase commerciale (environ 40 millions d'euros), qui a plus que compensé l'augmentation du chiffre d'affaires provenant de nouveaux contrats.



Chiffre d’affaires par type de molécule

(en millions d'euros) 2024 2023 Evolution Grosses molécules 90,5 76,5 18,3% Molécules hautement actives 91,0 96,4 -5,6% Molécules biochimiques issues de la fermentation 110,1 184,1 -40,2% Molécules de synthèse chimique complexe 620,3 656,2 -5,5% Chiffre d’affaires 911,9 1 013,2 -10,0%

Le chiffre d’affaires des grosses molécules a augmenté de 18,3% pour atteindre 90,5 millions d'euros. La réduction d'un contrat commercial avec une grande société de biotechnologie a été plus que compensée par l'impact ponctuel du déstockage de Buséréline et la montée en puissance d'un projet en phase commerciale avec Sanofi.

pour atteindre 90,5 millions d'euros. La réduction d'un contrat commercial avec une grande société de biotechnologie a été plus que compensée par l'impact ponctuel du déstockage de Buséréline et la montée en puissance d'un projet en phase commerciale avec Sanofi. Les ventes de molécules hautement actives ont diminué de 5,6% à 91,0 millions d'euros. A partir d’une base de comparaison défavorable en 2023, la performance de 2024 a été affectée par la suspension temporaire de la production à Brindisi qui a impacté la production d’un API hautement actif.

A partir d’une base de comparaison défavorable en 2023, la performance de 2024 a été affectée par la suspension temporaire de la production à Brindisi qui a impacté la production d’un API hautement actif. Les ventes de molécules de biochimie dérivées de la fermentation ont diminué de 40,2% à 110,1 millions d'euros, impactées par la suspension temporaire de la production d'APIs à Brindisi, et par une diminution des ventes de vitamine B12.

d'euros, impactées par la suspension temporaire de la production d'APIs à Brindisi, et par une diminution des ventes de vitamine B12. Le chiffre d’affaires des molécules de synthèse chimique complexe a diminué de 5,5 % à 620,3 millions d'euros, sous l'effet de la baisse des volumes d'APIs destinés à Sanofi, partiellement compensée par la production d'un inhibiteur BTK pour Sanofi au second semestre.

Performance financière

(en millions d’euros) 2024 2023 Chiffre d’affaires 911,9 1 013,2 Autres revenus 7,3 5,7 Marge brute 142,4 164,6 Marge brute (en %) 15,6% 16,2% EBITDA (43,6) 68,6 Eléments non-récurrents 94,0 24,5 Core EBITDA 50,4 93,1 Marge de Core EBITDA 5,5% 9,2% Résultat opérationnel (120,4) (234,3) Revenus/coûts financiers (19,2) (8,5) Résultat avant impôts (139,6) (242,8) Impôts sur le revenu 9,0 53,0 Résultat net/(perte) (130,6) (189,7) BNPA (en euros) (1,38) (2,02) Nombre moyen d’actions (en millions) 94,5 94,2 BPA dilué (en euros) (1,38) (2,02) Nombre moyen d’actions après dilution (en millions) 94,6 95,9

La marge brute s’est établie à 142,4 millions d’euros, à comparer à 164,6 millions en 2023. Le taux de marge brute est en recul de 60 points de base d’une année sur l’autre, à 15,6%. Le Core EBITDA était de 50,4 millions d’euros, en recul de 45,8% comparé à 93,1 millions d’euros en 2023. La marge de Core EBITDA s'est établie à 5,5% du chiffre d’affaires contre 9,2% en 2023. La baisse de la marge de Core EBITDA est due à plusieurs éléments, dont l’impact exceptionnel du déstockage de Buséréline au premier semestre de l’année, la révision des clauses commerciales contractuelles avec Sanofi, la baisse des prix de l’énergie et des matières premières et l’amélioration de la performance industrielle. Ces effets positifs ont été neutralisés, notamment par une absorption défavorable des coûts fixes due aux ventes de produits fabriqués au cours des 24 mois passés, lorsque l’inflation était à son plus haut niveau.

Principaux composants de la variation de la marge de Core EBITDA 2024/2023 en points de % (chiffres arrondis) Marge de Core EBITDA 2023 9,2% Effet volumes +0,8 pt Prix et mix -0,4 pt Impact du déstockage de Buséréline +1,0 pt Performance industrielle +0,8 pt Energie et matières premières +0,8 pt Absorption défavorable des coûts fixes -2,6 pts Autres impacts sur la marge brute -2,4 pts OPEX -0,3 pt Sites de Brindisi et Haverhill -1,4 pt Marge de Core EBITDA 2024 5,5%

L’EBITDA s’est établi à (43,6) millions d’euros contre 68,6 millions en 2023, dont 87,1 millions d’éléments exceptionnels7, parmi lesquels :

62,5 millions d’euros de coûts d’inactivité 8 liés à l’exécution de FOCUS-27, y compris la mise en pause progressive de deux ateliers à Francfort à partir de 2024 et la réduction des stocks à Vertolaye,

liés à l’exécution de FOCUS-27, y compris la mise en pause progressive de deux ateliers à Francfort à partir de 2024 et la réduction des stocks à Vertolaye, 11,3 millions d’euros de coûts liés à la transformation de l'entreprise et à la mise en œuvre initiale de FOCUS-27, dont des honoraires de conseil,

12,3 millions d’euros de dépenses liées au personnel, y compris des plans de départ en Allemagne et au Royaume-Uni.





Le résultat opérationnel s’est établi à (120,4) millions d’euros comparé à (234,3) millions d’euros en 2023. Le résultat financier était de (19,2) millions d’euros, comparé à (8,5) millions en 2023 en raison de la hausse de taux d’intérêt et de l’impact du refinancement du Contrat de Crédit Revolving (RCF). Le résultat net avant impôt était de (139,6) millions d’euros et le résultat net de (130,6) millions en 2024.

Dette financière et cash-flow

(en millions d’euros – chiffres arrondis) 31 Decembre 2024 Trésorerie/(dette) nette – décembre 2023 (171,0) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 123,0 Dont variation du fonds de roulement opérationnel 159,8 (Augmentation)/diminution des stocks 94,0 (Augmentation)/diminution des créances clients 52,2 Augmentation/(diminution) des dettes clients (46,8) Autres actifs et passifs courants 60,4 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (108,0) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 181,1 Dont TSSDI

Dont coût de la dette 197,3

(10,9) Effets de change 0,1 Trésorerie/(dette) nette – décembre 2024 25,2

La société a terminé l'année 2024 avec une position de trésorerie nette de 25,2 millions d'euros, contre une dette nette de 171 millions d'euros à la fin du mois de décembre 2023.

L'amélioration a été notamment tirée par le besoin en fonds de roulement, y compris une réduction significative des stocks, conformément à la feuille de route de FOCUS-27. Le nombre de mois en stock à la fin de décembre 2024 était de 6,9, en baisse par rapport à 7,6 à la fin de 2023. Le DSO était de 39 contre 56 en décembre 2023, grâce à l'amélioration de l'encaissement.

Les autres actifs et passifs courants comprennent une variation de 23 millions d'euros de remboursement de la taxe sur la TVA et 18 millions d'euros versés par Sanofi pour réserver une capacité minimale disponible pour cinq produits sélectionnés dans le cadre du financement de FOCUS-27. Un montant supplémentaire de 36 millions d'euros sera payé en 2025. Les investissements ont atteint (108,0) millions d'euros (11,8 % du chiffre d'affaires), dont 53 % ont été consacrés à des projets de croissance, notamment l'augmentation des capacités pour les peptides et oligonucléotides, la vitamine B12, les hormones et les prostaglandines.

Les flux de trésorerie disponible avant activités de financement s'élèvent à 15,0 millions d'euros, contre (132,2) millions d'euros à la fin de l'année 20239. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent 197,3 millions d'euros d'obligations hybrides super-subordonnées souscrites par Sanofi en octobre 2024 pour soutenir l'exécution du plan FOCUS-27. Cet instrument non dilutif a été classé en « capitaux propres ». Le coût de la dette de (10,9) millions d'euros comprend 4,8 millions d'euros de coûts de transaction liés au renouvellement du RCF de 451 millions d'euros.

(en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Solde bancaire 75,2 34,5 Revolving Credit Facilities (50,0) (205,5) Trésorerie/(dette financière) 25,2 (171,0)

Plan stratégique FOCUS-27

Lancé en février 2024, FOCUS-27 est une initiative stratégique sur quatre ans visant à renforcer la compétitivité d'EUROAPI et à atteindre une croissance durable et rentable. Nous avons commencé à mettre en œuvre ce plan en 2024, et diverses initiatives ont été lancées sur ses quatre piliers afin d’améliorer l'agilité et l'efficacité de l’entreprise. Sur cette base, le groupe réaffirme les objectifs de FOCUS-27, à savoir 75 à 80 millions d'euros de « Core EBITDA » supplémentaire annuel généré par le plan d'ici à la fin de 202710, et des coûts de restructuration estimés entre 110 et 120 millions d'euros11 entre 2024 et 2027.

Rationalisation du portefeuille : 61% des ventes12 générées par des APIs différenciés





A fin décembre 2024, les API différenciés représentaient 61% du portefeuille d'EUROAPI, contre 57% à fin décembre 2023. Cette croissance a été tirée principalement par une progression à deux chiffres dans les grosses molécules et une dynamique commerciale renforcée dans les opiacés.

Les conditions de l’arrêt des 13 APIs ont été finalisées avec les clients, y compris la constitution de stocks stratégiques en 2025. A fin décembre 2024, les 13 APIs dont l'arrêt est prévu représentaient environ 68 millions d'euros de chiffre d’affaires (7,5 % des ventes totales) et (9) millions d'euros de marge brute.

CDMO ciblé : 60 % des projets actuels en phase avancée





Tout au long de l'année, nous nous sommes attachés à dé-risquer notre activité CDMO et à améliorer nos plateformes technologiques. A fin décembre 2024, 60% de nos projets étaient en phases avancées. Les grandes sociétés pharmaceutiques représentaient en outre 55 % de notre portefeuille CDMO, en hausse par rapport aux 46 % de 2023.

Preuve de l'intérêt croissant des clients existants et des prospects, nous avons reçu 215 appels d'offres, en hausse par rapport aux 211 de 2023, avec une valeur médiane par appel d'offre en progression à deux chiffres d'une année sur l'autre13. Parmi ces appels d'offres, 13 % provenaient de prospects.

Nous avons bénéficié d’une dynamique accélérée dans les grosses molécules, avec six nouveaux projets en 2024, y compris avec de grandes entreprises pharmaceutiques, dont quatre contrats dans le domaine des oligonucléotides et un projet de conjugué peptide-PMO avec une grande entreprise pharmaceutique.

Afin d'offrir à nos clients une expérience complète de guichet unique, nous avons signé un partenariat avec StrainChem, une Contract Research Organization (CRO) française spécialisée dans la chimie organique verte, reconnue pour sa technologie de synthèse de peptides en phase liquide (SLiPPS).

Rationalisation de l'empreinte industrielle et investissements à haut rendement : 53% des investissements dédiés à la croissance14 en 2024





Les feuilles de route relatives à la cession des sites et à la mise en pause des ateliers ont été lancées. Le processus de cession du site de Haverhill progresse.

Le plan FOCUS-27 prévoit 350 à 400 millions d'euros de CAPEX, dont environ 60% consacrés à la croissance. En 2024, 108 millions d'euros ont été investis, les projets de croissance représentant 53%. Les initiatives stratégiques clés ont progressé de la façon suivante :

- D'ici à la fin de 2025, l'extension initiale des capacités de peptides et d'oligonucléotides à Francfort sera achevée, en se concentrant prioritairement sur les capacités d'oligonucléotides, y compris les grosses molécules conjuguées complexes, afin de répondre à la demande croissante du marché et de s'aligner sur la priorité mise par le Groupe sur les projets à forte valeur. Par ailleurs, le partenariat récemment signé avec StrainChem améliore significativement les capacités de production de peptides grâce à la synthèse en phase liquide.

- Les projets d'augmentation de capacités dans les domaines de la vitamine B12, des prostaglandines, des corticostéroïdes, des hormones et des opiacés progressent bien et devraient améliorer de manière significative le profil de croissance d'EUROAPI d'ici à la fin du plan.

- Un nouveau projet a été lancé à Elbeuf, combinant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre (GES) et une diminution significative des prélèvements d'eau. Au total, 19 millions d'euros seront investis entre 2024 et 2029 (environ 8 millions d'euros jusqu'en 2027) pour soutenir les engagements du Groupe vis-à-vis de l'Accord de Paris et contribuer à réduire nos émissions de GES. Cette initiative remplace le projet de chaufferie à biomasse pour la production de vapeur qui était initialement prévu.

Transformation organisationnelle et méthodes de travail plus efficaces





Plusieurs initiatives ont été lancées tout au long de l'année pour transformer l'ensemble de l’entreprise en une société plus agile et faire évoluer les méthodes de travail. Une organisation des achats simplifiée et centralisée a été mise en place en 2024, pour contribuer à réduire les coûts directs et indirects. En excluant les sites de Brindisi et Haverhill, dont la cession est prévue d'ici à la fin du plan, les effectifs ont été réduits dans toutes les fonctions, avec une diminution totale des effectifs d'environ 180 personnes sur les 550 prévus d'ici à la fin de 2027.

Environnement - Social - Gouvernance

Evolution du Conseil d'administration

Lors de la réunion du Conseil d'administration du 3 mars 2025, Claire Giraut a annoncé qu'elle quitterait ses fonctions d'administratrice indépendante et de Présidente du Comité d'audit à compter de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 mai 2025. Le Conseil d'administration a pris acte de sa décision et a nommé Rodolfo Savitzky comme nouveau Président du Comité d'audit à compter du 21 mai 2025. Le taux d’administrateurs indépendants restera conforme au code AFEP-MEDEF. Rodolfo Savitzky est un dirigeant chevronné doté d’une vaste expérience de l’industrie du CDMO et de la finance. Il a rejoint le Conseil d'administration d'EUROAPI en tant qu'administrateur indépendant le 1er septembre 2022 et est devenu membre du Comité d'audit en janvier 2023. Emmanuel Blin, Président du Conseil d'administration, et les administrateurs d'EUROAPI tiennent à exprimer leur sincère gratitude à Claire Giraut pour ses conseils et ses contributions actives au Conseil d'administration.

Feuille de route ESG

Engagements Initiatives 2024 Accélérer l’innovation pour la durabilité environnementale











100 % des sites certifiés ISO14001/50001 d'ici à la fin 2023 100% 100 % de l’électricité des sites provenant de sources renouvelables en 2025 83% (100% depuis janvier 2025) Baisse de 42 % des émissions de CO 2 (par rapport à 2022) d’ici à 2030 (scope 1 & 2) - Objectif révisé en 2024 -13% Mettre en place un environnement de travail sûr et multiculturel











30 % de femmes aux postes de direction d’ici à 2025 34,2% TFAA – Ramener le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail à 1,5 en 2025 3,1 TFAD – Ramener le taux de fréquence des accidents déclarés à 2,5 en 2025 4,6 Appliquer une gouvernance d’entreprise irréprochable





Respect à 100 % du code de déontologie et formation aux règles de conformité en 2022 95,9% 100% d'achèvement des formations anti-corruption (3 formations), parmi les fonctions à risque 96,7%

Les taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail (TFAA) et de fréquence des accidents déclarés (TFAD) n’ont pas atteint les objectifs respectifs de 1,5 et 2,5 fixés pour 2025. Nos indicateurs de blessures ont été affectés par quelques accidents mineurs (chutes dans les escaliers ou blessures au dos) qui ont entraîné des situations où les employés n'ont pas pu reprendre leurs activités physiques pendant une période plus longue qu'en 2023, ce qui a eu un impact sur le taux de gravité. Des actions ont été mises en œuvre pour améliorer la sécurité de nos employés, notamment un nouveau plan de prévention des accidents et le déploiement du projet LEX (Learning from Experience) pour améliorer le partage des connaissances, la collaboration et les enquêtes sur les accidents.

Objectifs de décarbonation pour 2030, alignés sur l'engagement SBTi de l'Accord de Paris

Pour s'aligner sur la trajectoire de limitation de la hausse des températures à 1,5 °C, le groupe s’est fixé de nouveaux objectifs de décarbonation pour 2030, plus ambitieux, et s'est engagé dans le SBTi. Les objectifs révisés sont les suivants :

42 % de réduction des émissions de GES pour les scopes 1 et 2 d'ici à 2030 (par rapport à 2022)

25 % de réduction des émissions de GES pour le scope 3 d'ici à 2030 (par rapport à 2022)

Neutralité carbone en 2050





Evolution des termes commerciaux contractuels avec Sanofi

En février 2024, Sanofi et EUROAPI sont convenus de plusieurs révisions de l'accord de fabrication et de fourniture signé en octobre 2021. Ces révisions comprennent :

L’annulation de la clause de performance mutuelle13. Cette clause prévoyait notamment qu'EUROAPI rétrocède à Sanofi une partie des économies de coûts fixes et variables réalisées sur les APIs vendus à Sanofi chaque année jusqu'à la fin de l'année 2026

L’augmentation des prix de cinq APIs sélectionnés

L’évolution de la clause de répercussion de l’évolution des prix des matières premières principales et des solvants, avec compensation totale par Sanofi en cas d'augmentation des prix supérieure à 20 %

Le resserrement du corridor prix-volume, un mécanisme de compensation annuelle protégeant les deux parties de la fluctuation annuelle du chiffre d’affaires

La réduction des délais de paiement





D'autres modifications ont été convenues dans le cadre du financement du plan FOCUS-27, y compris des volumes garantis pour Sevelamer. Ces révisions sont des Conventions Réglementées en vertu du Code de commerce français et seront soumises à la prochaine Assemblée générale annuelle le 21 mai 2025.

Principaux éléments opérationnels et financiers des perspectives 2025

Les perspectives 2025 ont été établies sur les hypothèses suivantes :

Le chiffre d'affaires devrait être en légère baisse à stable. La croissance solide des ventes d'APIs à des clients autres que Sanofi, en particulier pour les APIs hautement actifs et les opiacés, et une croissance à deux chiffres de l’activité de CDMO en phase précoce, devraient être compensées par une réduction continue de la demande de la part de Sanofi, en particulier pour le Sevelamer, par une légère baisse des ventes de vitamine B12, et l’arrêt de plusieurs projets de CMO matures pré-carve out.

Les ventes de 2025 incluront également un impact positif de la constitution de stocks stratégiques par les clients concernés par l'arrêt des 13 APIs.

L'amélioration de la marge de Core EBITDA, dans une fourchette de 7% à 9 %, devrait être soutenue par de nouveaux gains d'efficacité industrielle, une amélioration des achats et une amélioration des coûts dans toutes les fonctions. L’EBITDA devrait être impacté par des éléments exceptionnels (dont la sous-activité), mais dans une moindre mesure qu'en 2024.

Les flux de trésorerie avant financement devraient bénéficier d’une amélioration continue du besoin en fonds de roulement, bien que plus faible qu'en 2024, et de l'impact positif des réservations de capacité de Sanofi destinées à sécuriser les ventes futures (36 millions d'euros pour l'ensemble de l'année). Les dépenses d'investissement (CAPEX) 2025 devraient être légèrement inférieures à celles de 2024 en raison de l'optimisation des dépenses de maintenance.



Glossaire et définition des indicateurs non-GAAP

Chiffre d’affaires à taux de change constants (TCC)

Chiffre d’affaires 2024 à taux de change 2023

Sur une base comparable

A périmètre constant et à taux de change constants

EBITDA et Core EBITDA

L'EBITDA correspond au résultat opérationnel retraité des amortissements et des dépréciations nettes des immobilisations incorporelles et corporelles.

Le Core EBITDA correspond ainsi à l'EBITDA retraité des coûts de restructuration et éléments assimilés (hors amortissements), des dotations nettes de reprises de provisions pour risques environnementaux non utilisées, et d'autres éléments non représentatifs de la performance opérationnelle courante du Groupe ou liés aux effets des acquisitions ou cessions.

Cash Flow avant activités de financement

Le Cash Flow avant activités de financement correspond à la somme du Cash Flow des activités opérationnelles et du Cash Flow des activités d’investissements tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés.

Ratio de rotation des stocks (« Months on Hand », MOH)

Niveau des inventaires nets fin de période en valeur divisé par le chiffre d’affaires.

Nouveaux clients

Clients représentant au moins 50 000 euros de chiffre d’affaires sur l’année.

Ventes croisées

Ventes d’un autre produit à un client existant qui achète déjà un ou plusieurs produits à EUROAPI.

Projets en phases initiales et avancées

Phases initiales : phases pré-cliniques, phase 1 et phase 2

Phases avancées : phase 3, phase de validation et phase commerciale

Présentation des résultats 2024

Le management d’EUROAPI tiendra une conférence téléphonique audio le 4 mars 2025 à 8:30 a.m. CET (live et replay). Les présentations sont disponibles sur le site web de l’entreprise à l’adresse https://www.euroapi.com/fr/investisseurs/publications-et-evenements/resultats-financiers

Les états financiers consolidés d’EUROAPI au 31 décembre 2024 ont été approuvés par le Conseil d’administration le 3 mars 2025. Une présentation de cette publication est également disponible sur le site web d’EUROAPI (www.euroapi.com). Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après approbation du rapport de gestion par le Conseil, et vérification par les Commissaires aux Comptes.

Agenda financier (dates à confirmer)

21 mai 2025 : Assemblée Générale 2025

29 juillet 2025 : Résultats du 1er semestre 2025

À propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 650 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.





Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 avril 2024. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Annexes

Principaux événements 2024

Le 25 janvier 2024 , annonce du démarrage d’une collaboration essentielle avec SpiroChem, une Contract Research Organization (CRO) de premier plan.

, annonce du démarrage d’une collaboration essentielle avec SpiroChem, une Contract Research Organization (CRO) de premier plan. Le 14 mars 2024 , annonce de la mise en pause de la production d’APIs sur le site de Brindisi, en Italie, à la suite de défaillances du contrôle qualité – Suspension des perspectives 2024.

, annonce de la mise en pause de la production d’APIs sur le site de Brindisi, en Italie, à la suite de défaillances du contrôle qualité – Suspension des perspectives 2024. Le 23 mai 2024 , annonce de la signature d’un accord de Contract Manufacturing Organization (CMO) avec une entreprise mondiale de santé animale pour fournir un produit vétérinaire majeur. La valeur totale attendue du contrat est de l’ordre de 130 à 150 millions d’euros, sur la période 2025-2029.

, annonce de la signature d’un accord de Contract Manufacturing Organization (CMO) avec une entreprise mondiale de santé animale pour fournir un produit vétérinaire majeur. La valeur totale attendue du contrat est de l’ordre de 130 à 150 millions d’euros, sur la période 2025-2029. Le 6 juin 2024, notification officielle de la Commission européenne selon laquelle l’entreprise fait partie des 13 sélectionnées pour se partager jusqu’à 1 milliard d’euros de financement public, dans le cadre du Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) consacré au secteur pharmaceutique.

notification officielle de la Commission européenne selon laquelle l’entreprise fait partie des 13 sélectionnées pour se partager jusqu’à 1 milliard d’euros de financement public, dans le cadre du Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) consacré au secteur pharmaceutique. Le 18 juin 2024 , annonce de la mise en œuvre d’un accord de développement et de fabrication d’une durée de cinq ans avec Priothera, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les molécules pour le traitement des hémopathies malignes et pour l’amélioration des thérapies cellulaires CAR-T. Le 26 juin 2024 , annonce détaillée du plan FOCUS-27 avec l’objectif de générer 75 à 80 millions d’euros de Core EBITDA supplémentaire par an d'ici à la fin 2027. Le 10 octobre 2024, annonce de la finalisation du financement du plan stratégique FOCUS-27. Accord avec Sanofi sur la modification de l'accord de fabrication et d'approvisionnement signé en 2021. Le 9 décembre 2024, Emmanuel Blin est nommé Président du Conseil d'administration à la suite de la démission de Viviane Monges, et David Seignolle est nommé Directeur général, à la suite de la démission de Ludwig de Mot.

, annonce de la mise en œuvre d’un accord de développement et de fabrication d’une durée de cinq ans avec Priothera, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les molécules pour le traitement des hémopathies malignes et pour l’amélioration des thérapies cellulaires CAR-T.

Projets CDMO fin 2024

(Nombre de projets CDMO) Phases 1 et antérieures Phase 2 Phase 3 Phase commerciale Total Grosses molécules 4 3 2 4 13 Molécules hautement actives 1 1 2 Molécules biochimiques issues de la fermentation 1 5 6 Molécules de synthèse chimique complexe 8 6 6 17 37 Total 14 9 8 27 58

Compte de résultats consolidé

(en millions d’euros) 31-Dec-24 31-Dec-23 Chiffre d'affaires 911,9 1 013,2 Autres revenus 7,3 5,7 Coût des ventes (776,8) (854,3) Marge brute 142,4 164,6 Frais commerciaux et de distribution (37,6) (40,9) Frais de recherche et développement (25,8) (29,6) Frais administratifs et généraux (89,4) (90,0) Autres produits et charges opérationnels 2,0 0,4 Dépréciation des actifs (18,8) (226,4) Coûts de restructuration et assimilés (93,1) (12,3) Autres gains et pertes, et litiges 0,0 0,0 Résultat opérationnel (120,4) (234,3) Charges financières (28,1) (10,9) Produits financiers 9,0 2,5 Résultat avant impôts (139,6) (242,7) Charges d'impôt sur le résultat 9,0 53,0 Résultat net de l'ensemble consolidé (130,6) (189,7)

Bilan consolidé

(en millions d'euros) 31-Dec-24 31-Dec-23 Goodwill 0,0 4,6 Immobilisations corporelles 491,3 468,9 Droits d'utilisation 38,0 37,2 Immobilisations incorporelles 38,1 34,2 Autres actifs non courants 4,6 9,0 Actifs d'impôts différés 87,2 79,2 Actifs non courants 659,2 633,1 Stocks 524,2 644,8 Clients et comptes rattachés 161,3 216,3 Autres actifs courants 44,6 83,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 73,0 34,5 Actifs disponibles à la vente 27,2 0,0 Actifs courants 830,3 979,3 Total des actifs 1 489,5 1 612,4





(en millions d'euros) 31-Dec-24 31-Dec-23 Capitaux propres – part du Groupe 983,5 927,7 Total des capitaux propres 983,5 927,7 Passifs locatifs non courants 13,2 15,5 Provisions 164,4 158,6 Autres passifs non courants 0,0 0,0 Passifs d'impôts différés 0,0 1,6 Passifs non courants 177,6 175,7 Fournisseurs et comptes rattachés 104,9 159,6 Autres passifs courants 152,5 139,3 Passifs locatifs courants 5,3 4,6 Dettes à court terme et autres passifs financiers 50,6 205,4 Passifs directement associés aux actifs détenus en vue de la vente 15,2 0,0 Passifs courants 328,4 508,9 Total des capitaux propres et passifs 1 489,5 1 612,4

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) 31-Dec-24 31-Dec-23 Résultat net (130,6) (189,7) Amortissements et dépréciations 76,8 302,9 Charges d'impôt sur le résultat (9,0) (53,0) Autres éléments du résultat sans effet sur la trésorerie et reclassement des intérêts 29,8 13,7 Marge brute d'autofinancement (32,9) 73,9 (Augmentation)/diminution des stocks 94,0 (40,4) (Augmentation)/diminution des créances clients et comptes rattachés 52,2 48,9 Augmentation/(diminution) des dettes fournisseurs et comptes rattachés (46,8) (52,9) Variation nette des autres actifs courants et autres passifs courants 56,4 (24,3) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 122,9 5,1 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (108,0) (132,8) Acquisitions de titres consolidés et de participations dans des sociétés mises en équivalence - (4,5) Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles, et d'autres actifs non courants, nets d'impôts 0,0 - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (108,0) (137,3) Augmentations de capital - - Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée 197,3 - Remboursement des passifs locatifs (5,5) (7,3) Variation nette des emprunts à moins d'un an (155,0) 105,0 Charges financières payées (10,9) (6,1) Acquisitions et cessions d'actions autodétenues (0,1) (0,6) Autres flux de trésorerie liés aux activités de financement 0,7 1,2 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 26,5 92,2 - - Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (0,6) 0,0 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 40,7 (40,0) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 34,5 74,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture(e) 75,2 34,5

Réconciliation du résultat opérationnel consolidé (EBIT) et du Core EBITDA retraité

(en millions d'euros) 31-Dec-24 31-31-Dec-23Dec-24 Résultat opérationnel -120,4 -234,3 Amortissements et dépréciations 76,8 302,9 EBITDA -43,6 68,6 Coûts de restructuration et assimilés (hors amortissements et dépréciations) 87,1 12,3 Dotations nettes de reprises de provisions non utilisées pour risques environnementaux 5,0 0,8 Autres 2,0 11,5 Core EBITDA 50,4 93,1 Marge de Core EBITDA 5,5% 9,2%

