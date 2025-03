Nyxoah Participera à la 35ème Oppenheimer Annual Healthcare MedTech & Services Conference

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 3 mars 2025, 22h30 CET / 16h30 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») une société de technologie médicale développant des alternatives thérapeutiques innovantes pour l'apnée obstructive du sommeil (AOS) par la neuromodulation, a annoncé aujourd'hui qu’elle participera à la 35ème Oppenheimer Annual Healthcare MedTech & Services Conference, qui aura lieu du 17 au 20 mars 2025.

Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah, présentera une mise à jour de l’entreprise le lundi 17 mars 2025 à 8h40 ET. La diffusion Web sera disponible sur la page Events du site Web des relations avec les investisseurs de Nyxoah. La société sera également disponible pour des réunions en tête-à-tête avec les investisseurs institutionnels.

La présentation aux investisseurs de Nyxoah est accessible dans la section Shareholder Information de la page Company’s Investor Relations.

À propos de Nyxoah

Nyxoah réinvente le sommeil pour le milliard de personnes qui souffrent d'apnée obstructive du sommeil (AOS). Nous sommes une société de technologie médicale qui développe des alternatives de traitement révolutionnaires pour l'AOS grâce à la neuromodulation. Notre première innovation est Genio®, un dispositif de neuromodulation hypoglosse sans pile, inséré par une simple incision sous le menton et contrôlé par un dispositif portable. Grâce à notre engagement en faveur de l'innovation et des preuves cliniques, nous avons obtenu les meilleurs résultats de sa catégorie en matière de réduction du fardeau du SAOS.

À la suite de l'achèvement réussi de l'étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu son marquage CE européen en 2019. Nyxoah a réalisé deux introductions en bourse réussies : sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et sur le NASDAQ en juillet 2021. À la suite des résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu l'approbation du marquage CE pour l'élargissement de ses indications thérapeutiques aux patients atteints d'effondrement concentrique complet (CCC), actuellement contre-indiqués dans la thérapie des concurrents. En outre, la société a annoncé les résultats positifs de l'étude pivot DREAM IDE en vue de l'approbation de la FDA et de la commercialisation aux États-Unis.

Attention – Marquage CE depuis 2019. Dispositif expérimental aux États-Unis. Limité par la loi fédérale américaine à une utilisation expérimentale aux États-Unis.

