TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek), mis toimub 26. märtsil 2025. aastal algusega kell 13 (Eesti aeg) Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 19. märtsil 2025. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Vastavalt LHV Groupi nõukogu 19. veebruari 2025. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

1. 2024. aasta majandusaasta aruanne

Kinnitada LHV Groupi 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. 2024. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2024. aasta majandusaasta LHV Groupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 152 405 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 9 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. aprilli 2025. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 8. aprill 2025. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 10. aprillil 2025. aastal.

3. 2025. aasta esimese kahe kuu majandustulemused

Ülevaade LHV Groupi 2025. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

4. Viieaastane finantsprognoos

Ülevaade LHV Groupi viieaastasest finantsprognoosist.

5. Optsiooniprogrammi 2020–2024 muudatused

Kinnitada LHV Groupi 2020–2024 optsiooniprogrammi muudatused üldkoosolekule esitatud kujul ning volitada LHV Groupi nõukogu rakendama 2020–2024 optsiooniprogrammi vastavalt programmi tingimustele.

6. Optsiooniprogramm 2025–2029

Kinnitada LHV Groupi 2025–2029 optsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ning volitada LHV Groupi nõukogu rakendama 2025–2029 optsiooniprogrammi vastavalt programmi tingimustele.

7. Tulemustasu maksmise tingimused

Alates 1. jaanuarist 2026. aastal, suurendada etteulatuvalt järgmiseks viieks (5) aastaks, s.t 2025–2029 optsiooniprogrammi perioodiks, LHV Groupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu osakaalu kuni 200 protsendini (200%) vastavate isikute põhitöötasust vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

8. Oma aktsiate omandamine

Kinnitada LHV Groupi oma aktsiate omandamine järgmistel tingimustel:

Oma aktsiate omandamise eesmärk on aktsionäridele väärtuse loomine, kasutades omandatud aktsiaid kehtivate, üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammide elluviimiseks.

Oma aktsiate omandamine viiakse läbi kuni viie (5) aasta jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Omandamine võib toimuda ühe või mitme tehinguna kuni kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates igast LHV Groupi nõukogu oma aktsiate omandamise otsuse vastuvõtmisest.

LHV Groupil on õigus omandada maksimaalselt nii palju oma aktsiaid, kui on vajalik üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Omandamine võib toimuda osade kaupa vastavalt ühe aasta, mitme aasta või kogu kehtiva optsiooniprogrammi mahule. Käesolev otsus kehtib ka juhul, kui aktsionärid kiidavad heaks optsiooniprogrammide muudatused, mis mõjutavad optsioonide mahtu. Igal juhul ei ületa LHV Groupile kuuluvate oma aktsiate kogunimiväärtus 1/10 aktsiakapitalist.

Oma aktsiate eest tasutav summa ei tohi olla väiksem kui 0,00 eurot ega ületada Nasdaq Tallinna börsi eelneva börsipäeva sulgemishinda, mis on määratud enne iga vastava omandamise läbiviimise päeva (või omandamise läbiviimise väljakuulutamise päeva). Aktsiate eest tasutav summa ei tohi ületada viimase kolmekümne (30) kauplemispäeva keskmist turuhinda rohkem kui viiekümne protsendi (50%) võrra. Aktsiate omandamine toimub turutingimustel kooskõlas Nasdaq Tallinna börsi reeglitega.

Oma aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

Volitada LHV Groupi nõukogu otsustama ja läbi viima oma aktsiate omandamist kooskõlas käesoleva otsuse, kehtivate õigusaktide ning üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammidega. Nõukogul on õigus määrata kindlaks oma aktsiate omandamise hind, kord ja muud tingimused ning teha kõik vajalikud toimingud, mis on seotud oma aktsiate omandamisega. Nõukogu võib delegeerida omandamise tehnilised ja korralduslikud ülesanded juhatusele. Oma aktsiate omandamine sõltub Euroopa Keskpanga nõusolekust.

9. Põhikirja muudatused

Kinnitada LHV Groupi põhikirja uus redaktsioon, millega muudetakse punkte 4.1.5. ja 4.1.6. järgmises sõnastuses:

„4.1.5. Nõukogu on moodustanud auditikomitee, riski ja kapitali komitee, nomineerimiskomitee ning töötasukomitee ja kehtestanud vastavad töökorrad.“

„4.1.6. Nõukogul on õigus alates põhikirja käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamisest kuni 3 (kolme) aasta jooksul suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega 1 (üks) kord aastas kuni 2% (kahe protsendi) võrra kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest. Kui kogu 2% (kaheprotsendilist) piirmäära ei ole varasematel aastatel kasutatud, võib kasutamata jäänud osa volitusperioodi jooksul edasi kanda. Kui aga kehtestatud piirmäär on täielikult ära kasutatud, ei tohi aktsiakapitali suurendamine järgmisel aastal ületada 2% (kahte protsenti).“

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine toimub koosoleku toimumispäeval, 26. märtsil 2025. aastal vahemikus kell 12–12.45. Hilisemaid registreerimise ja üldkoosolekul osalemise soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse võtta. Osalemise registreerimine tagab aktsionäri õiguste teostamise (sh elektroonilise hääletamise üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas) üldkoosoleku ajal.

Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) perioodil üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi määramisest (s.t 19. märts 2025. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga) kuni 24. märtsini 2025. aastal kell 17, kusjuures lihtsustatud eelhääletamine veebilehe vote.lhv.ee/et/ (edaspidi koosoleku veebileht) vahendusel avatakse 21. märtsil 2025. aastal kell 10. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Lihtsustatud korras eelhääletamine ning üldkoosoleku ajal oma osavõtu registreerimine ja elektrooniline hääletamine toimub koosoleku veebilehe vahendusel. Aktsionäridele, kes ei saa või ei soovi eelhääletamises osaleda ega oma kohalolekut elektrooniliselt registreerida, võimaldatakse üldkoosolekule registreerimine ja hääletamine koosoleku toimumiskohas, kui toimumispaika saabumisel on arvestatud piisava ajavaruga registreerimise läbiviimiseks. Üldkoosoleku päevakorras olevate otsuse eelnõude osas on võimalik eelhääletada ka tavakorras kasutades eelhääletussedelit, mis on kättesaadav LHV Groupi veebilehel investor.lhv.ee/uldkoosolekud/ (edaspidi investorleht).

Aktsionäril, kelle õigusi teostab üldkoosolekul esindaja, tuleb tagada enne üldkoosoleku toimumist LHV Groupile tema esindusõigust tõendava(te) dokumendi(tide) kirjalikus vormis esitamine e-posti aadressile group@lhv.ee või tööpäeviti ajavahemikus kell 9–17 LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel hiljemalt 25. märtsil 2025. aastal kell 17. Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui kohalduvates õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti. Samaks tähtajaks tuleb LHV Groupile teada anda ka antud volituse tagasivõtmisest. LHV Group palub arvestada, et koosoleku veebilehe vahendusel saab aktsionäri õigusi teostada isik, kellel on õigus aktsionäri üksinda esindada. Esindajakontode omanikele, kes soovivad hääletada otsuse eelnõu osas muus proportsioonis, kui vastavale aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga ehk jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionärile kuuluvaid hääli osaliselt mitme etteantud valikuvariandi vahel, on koosoleku veebilehel võimaldatud osaline hääletamine. Osalise häälte arvuga hääletamist võimaldavad ka investorlehel avalikustatud eelhääletussedelid.

Eelhääletamise ning üldkoosoleku ajal elektroonilise hääletamise teel edastatud häälte lugemisel võetakse arvesse ainult hääled, mille puhul on järgitud eelhääletamise ja elektroonilise osalemise korda, millega saab tutvuda investorlehel.

Aktsionärid saavad eemal viibides üldkoosoleku videoülekannet jälgida ja sõna võtta veebilehel investor.lhv.ee/uldkoosolek/. Juurdepääs videoülekandele ei vaja autentimist ega registreerimist. Juhised ülekande jälgimiseks ja küsimuste esitamiseks on leitavad investorlehel.

Aktsionäril on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik investorlehel tutvuda kõigi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (mh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, LHV Groupi 2024. aasta majandusaasta aruande, sh vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepanekuga, juhtide tasustamisaruandega, nõukogu 2024. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruandega, samuti tulemustasu maksmise tingimuste ja LHV Groupi optsiooniprogrammide heakskiitmise ettepanekutega ning LHV Groupi põhikirja uue redaktsiooniga). Samas on leitavad ka eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord, videoülekande jälgimise juhised, hääletussedelid tavakorras eelhääletamiseks ning volitused üldkoosolekul esindaja määramiseks.

Aktsionär saab enne korralist üldkoosolekut küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta esitada LHV Groupi e-posti aadressil group@lhv.ee selliselt, et need on LHV Groupi poolt kätte saadud hiljemalt üks (1) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 25. märtsil 2025 kell 13.

Aktsionäril on õigus korralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet, nõuda täiendavate küsimuste päevakorda võtmist ning esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. LHV Group juhindub nende õiguste teostamise korra ja tähtaja osas äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ja § 2931 lg-s 4 sätestatust ning palub vastavad avaldused esitada e-posti aadressile group@lhv.ee või LHV Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Hiljemalt seitsme 7 (päeva) möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll aktsionäridele kättesaadavaks investorlehel.

Lugupidamisega

Madis Toomsalu

AS LHV Group juhatuse esimees





Marthi Lepik

LHV kommunikatsioonispetsialist

Telefon: 5666 2944

E-post: marthi.lepik@lhv.ee





