Liven AS-i rohevõlakirjade avaliku pakkumise teade

Liven AS (registrikood 12619609, aadress Telliskivi tn 60/5, 10412, Tallinn, Eesti; Liven) kuulutab käesolevaga välja oma võlakirjaprogrammi (Programm) raames II seeria rohevõlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Liveni poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 6. mail 2024 kinnitatud põhiprospekti ning 3. märtsil 2025 kinnitatud prospekti lisa nr 1 alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Liveni ja FI veebilehekülgedel (edaspidi põhiprospekt ja prospekti lisa nr 1 ühiselt Prospekt). Pakkumine hõlmab avalikku pakkumist jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Liven kuni 4 000 tagamata võlakirja „EUR 9,0% Liven rohevõlakiri 25-2029” nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtpäevaga 19.03.2029 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 9,0% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Livenil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 7 000 võlakirjani. Samuti on Livenil õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1 000 ühe võlakirja kohta.

Võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul ja registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE0000000354 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 4. märtsil 2025 kell 10.00 ja lõpeb 13. märtsil 2025 kell 16.00. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis.

Võlakirjade näol on tegemist Liveni tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjadest tulenevad kohustused on vähemalt samal järjekohal Liveni kõigi muude tagamata võlakohustustega.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Pakkumisperioodi algus 4. märts 2025 kell 10:00 Pakkumisperioodi lõpp 13. märts 2025 kell 16.00 Pakkumise tulemuste avalikustamine 17. märts 2025 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise arveldus 19. märts 2025 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev Börsil 20. märts 2025 või sellele lähedane kuupäev



Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number Kontohaldur: investori kontohalduri nimi Väärtpaber: EUR 9,0% Liven rohevõlakiri 25-2029 ISIN kood: EE0000000354 Väärtpaberite arv: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida Hind (võlakirja kohta): 1 000 eurot Tehingu summa: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Hinnaga (võlakirja kohta) Tehingu vastaspool: Liven AS Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99112753984 Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank Tehingu väärtuspäev: 19. märts 2025 Tehingu liik: „märkimiskorraldus“ või „ost“



Rohevõlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Nasdaq Tallinn AS kiitis 10. mail 2024 heaks Liveni taotluse noteerida ja võtta kauplemisele kõik kuni 30 000 Programmi raames emiteeritavat võlakirja Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Liven esitab Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse ka Pakkumise raames emiteeritavate võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav kauplemisele võtmise kuupäev on 20. märts 2025 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Liven teeb kõik jõupingutused võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Liven võlakirjade kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus

Prospekt koos Prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Liveni veebilehel aadressil https://www.liven.ee/investor ja FI veebilehel aadressil https://www.fi.ee . Lisaks eelnevale on Prospekt koos Prospekti kokkuvõttega kättesaadav Börsi infosüsteemi kaudu. Liveni võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Liveni veebilehel aadressil https://www.liven.ee/investor.

Joonas Joost

Finantsjuht

e-mail: joonas.joost@liven.ee

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Liveni võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Liveni võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

