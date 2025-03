Groupe Casino : Résiliation et mise en place d'un contrat de liquidité

Résiliation du contrat de liquidité de la société

Casino, Guichard-Perrachon

Paris, le 4 mars 2025

Il est rappelé que le contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel avait été suspendu le 11 juin 2024. Ce contrat a été résilié le 10 février 2025 par Casino, Guichard-Perrachon.

A la date du 11 juin 2024, les moyens suivants étaient affectés au compte de liquidité : 1 875 000 titres et 14 313 545,45 euros. Le nombre de titres a été ramené à 18 750 titres suite au regroupement des actions réalisé le 14 juin 2024.

***

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec BNP Financial Markets

Paris, le 4 mars 2025

À compter du 3 mars 2025, et jusqu’au 31 décembre 2025, la société Casino, Guichard-Perrachon a confié à BNP Financial Markets la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché, portant sur ses actions ordinaires, conforme à la pratique de marché admise par l’AMF entrée en vigueur le 1er juillet 2021.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 18 750 titres et 1 500 000 euros.

Ce contrat est renouvelable par tacite reconduction.









Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

