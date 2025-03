Multi-CB élargit son offre: Le site web et le calculateur de circuits imprimés sont désormais disponibles en français

MUNICH, 04 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Multi-CB, l'un des principaux fournisseurs de circuits imprimés en Europe depuis 30 ans, élargit son offre numérique. Le site web complet avec aide à la conception de circuits imprimés et un puissant calculateur de circuits imprimés 24/7 est désormais disponible en français sur www.multi-cb.fr. L'entreprise répond ainsi à la demande croissante des clients français et leur offre désormais un moyen encore plus simple de commander des circuits imprimés de qualité à toute heure et de bénéficier d'une assistance technique.

L'aide à la conception de circuits imprimés proposée soutient les développeurs et les layouters avec, entre autres, un calculateur d'impédance, des paramètres de conception complets et leurs tolérances ainsi que des exemples de structures de couches et des recommandations de lay-out pour les circuits imprimés flexibles et les pochoirs CMS. Les informations techniques détaillées ont été traduites en interne par un spécialiste de longue date des circuits imprimés.

Le calculateur de circuits imprimés intégré permet aux utilisateurs de commander 24 heures sur 24 avec un prix immédiat et un délai de livraison. Une IA spécialement développée à cet effet aide l'utilisateur à remplir le calculateur de circuits imprimés: certains paramètres sont automatiquement extraits des données des circuits imprimés et le calculateur est prérempli. De plus, une image d'aperçu du circuit imprimé produit est créée.

Le processus de commande ainsi que tous les documents de commande tels que la confirmation de commande, le bon de livraison et la facture sont rédigés en français. Les clients français bénéficient automatiquement du mode de paiement « achat sur facture », avec un délai de paiement de 30 jours et un escompte intéressant. Il est également possible de payer par carte de crédit ou PayPal.

L'expédition et le service clientèle sont assurés par Multi Leiterplatten GmbH en Allemagne. L'entreprise a son siège au sud de Munich, et assure ainsi des délais de livraison courts dans toutes les régions de France. Dans le processus de commande en ligne, il est possible de sélectionner des méthodes d'expédition particulièrement rapides et aussi particulièrement avantageuses vers la France.

« L'introduction du français sur notre site web et sur le calculateur de circuits imprimés est une étape importante pour offrir un service encore meilleur à nos clients en France. Nous voulons nous assurer qu'ils peuvent accéder à notre expertise à tout moment et dans leur langue préférée » - [Michael Pickart, COO, Multi Leiterplatten GmbH].

Sur Multi-CB, spécialiste des circuits imprimés de haute technologie:

Multi-CB est un fournisseur européen de premier plan de circuits imprimés et de pochoirs SMD, proposant à la fois des circuits imprimés de haute technologie et des circuits imprimés standard à un prix avantageux. L'offre comprend les paramètres attrayants inclus de largeur de piste, d'espacement et d’anneau résiduelle de 0.1 mm, de perçage de 0.2 mm, l'utilisation de matériaux de haute qualité et un contrôle de qualité complet.

Le large éventail du spécialiste des circuits imprimés comprend entre autres des multicouches de 1 à 48 couches à partir d'un service express de 1JO, des cartes HDI avec trous borgnes et trous enterrés ainsi que des cartes à noyau métallique, flex et flex-rigides. Toutes les possibilités techniques se trouvent sur le site web de Multi-CB: www.multi-cb.fr

Contact:

Multi Leiterplatten GmbH

Brunnthaler Straße 2

DE-85649 Brunnthal / Hofolding

Téléphone: 0049 (0)8104 628 628 0 / Fax: 0049 (0)8104 628 628 160

Web: www.multi-cb.fr / Email: info@multi-cb.fr

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c9e14ef-4b2c-49be-bdf4-01f4f574f6a3