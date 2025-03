AB Science : Un article de la revue de référence Life Sciences Magazine présente le masitinib et son investigateur principal de Phase 3, le neurologue Patrick Vermersch

COMMUNIQUE DE PRESSE

UN ARTICLE DE LA REVUE DE REFERENCE LIFE SCIENCES MAGAZINE PRÉSENTE LE MASITINIB D'AB SCIENCE ET SON INVESTIGATEUR PRINCIPAL DE PHASE 3, LE NEUROLOGUE PATRICK VERMERSCH

Paris, 4 mars 2025, 8h30

Le professeur Patrick Vermersch est un éminent neurologue considéré comme l'un des leaders d'opinion les plus influents dans son domaine





Selon le professeur Patrick Vermersch, l'activité pro-inflammatoire des mastocytes et de la microglie pourrait jouer un rôle de catalyseur dans le processus neurodégénératif de plusieurs indications telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson





Les données de phase 3 attendues avec le masitinib pourraient positionner la molécule phare d'AB Science comme un traitement novateur dans le traitement de la sclérose en plaques progressive grâce à son mécanisme d'action unique qui cible ces deux cellules du système immunitaire inné, les mastocytes et la microglie.





AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) annonce aujourd'hui que la revue The Life Sciences Magazine, une publication de référence dans le domaine de la santé et des avancées médicales, a publié un article de couverture exclusif sur le Professeur Patrick Vermersch, investigateur principal de l'étude confirmatoire de phase 3 avec le masitinib dans les formes progressives de la sclérose en plaques. Neurologue éminent et directeur de l'École supérieure de biologie et de santé de l'Université de Lille, Patrick Vermersch est reconnu parmi les leaders les plus influents de la neurologie en 2025. Il a été le premier à contribuer à la recherche sur la sclérose en plaques (SEP) et à remodeler le paysage de la neurologie, le masitinib apparaissant, parmi d'autres options thérapeutiques, comme un traitement novateur dans les formes progressives de la SEP.

Rôle central de la neuroinflammation





Selon le professeur Patrick Vermersch, la neuroinflammation joue un rôle important dans les troubles neurodégénératifs tels que la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Le masitinib cible d'ailleurs deux cellules du système immunitaire inné, les mastocytes et la microglie, qui jouent un rôle clé dans la modulation de ce processus de neuroinflammation. L'activité pro-inflammatoire de ces cellules peut agir comme un catalyseur dans le processus neurodégénératif, ce qui suggère qu'il pourrait être crucial de s'attaquer à leur rôle néfaste dans le traitement de ces maladies.

Le masitinib: une avancée dans le traitement de la sclérose en plaques progressive





Les recherches de Vermersch se sont concentrées sur le potentiel émergent du masitinib dans le traitement de la sclérose en plaques progressive, une maladie invalidante dont les options thérapeutiques sont limitées. En collaboration avec AB Science, son équipe a évalué l'efficacité du masitinib en ciblant les cellules microgliales et les mastocytes, qui jouent un rôle crucial dans la neuroinflammation et la progression de la maladie.

Les principaux points des recherches sont les suivants:

Le masitinib a un effet positif sur l'immunité innée, offrant une nouvelle approche dans le traitement de la sclérose en plaques progressive.

Les essais de phase 2b/3 montrent des résultats prometteurs dans la réduction de la neuroinflammation et le ralentissement de la progression de la maladie.

Des bénéfices potentiels à long terme sont observés, les données de la phase 3 devant permettre de mieux cerner les groupes de patients qui pourraient en bénéficier le plus.





L’article est disponible via le lien suivant: https://thelifesciencesmagazine.com/patrick-vermersch-neurology/

À propos de The Life Sciences Magazine

The Lifesciences Magazine est une plateforme mondiale de solutions en matière de soins de santé qui ouvre la voie à diverses innovations dans le domaine des soins de santé, à des conseils d'experts, à des connaissances approfondies et à des exemples de réussite de professionnels du secteur qui sont à l'origine d'une transformation grâce à leur pensée novatrice.

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécules et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

