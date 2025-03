KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4.3.2025 KLO 11.00

Kalmar julkaisee vuoden 2024 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen

Kalmar Oyj:n vuoden 2024 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus 2024 sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin. Vuosikertomus sisältää myös kestävyysraportin, osana hallituksen toimintakertomusta, joka noudattaa yritysten kestävyysraportointidirektiivissä (CSRD) määriteltyjä velvoitteita.

Kalmar julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Kyseinen XHTML-dokumentti on virallinen ESEF-versio Kalmarin vuoden 2024 taloudellisesta katsauksesta. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Kalmarin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Kohtuullisen varmuuden antava varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti. XHTML-tiedosto on saatavilla suomeksi.

Yhdessä vuosikertomuksen kanssa Kalmar julkaisee englanninkielisen GRI-indeksin koskien vuotta 2024. Kaikki dokumentit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kalmar.fi sekä liitteinä tässä julkaisussa.

LIITTEET

Kalmar vuosikertomus 2024

KALMAR-2024-12-31-fi.zip (XHTML-tiedosto, suomeksi)

Kalmar GRI index 2024 (englanniksi)

Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Päivi Koivisto, Vice President, Sustainability, puh. 040 743 0306

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi

Liitteet