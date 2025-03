Cheops Technology Devient Partenaire Officiel d’Alpine Endurance Team

04/03/2025

Alpine Endurance Team est fière d’annoncer l’arrivée de Cheops Technology en tant que partenaire officiel pour les saisons 2025, 2026 et 2027 du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC).

Dans le cadre de cette collaboration stratégique, Cheops Technology, spécialiste des infrastructures IT sécurisées, du Cloud et de la cybersécurité, mettra son expertise technologique au service de l’équipe.

Ce partenariat repose sur une vision commune de l’innovation et de la performance dans un environnement ultra compétitif, incarnant l’excellence et le savoir-faire à la française.





A partir de 2025 et pour 3 saisons, Cheops Technology accompagnera Alpine Endurance Team sur les huit courses du Championnat du Monde d’Endurance FIA, dont l’épreuve mythique des 24 Heures du Mans. Fondée sur des valeurs d’innovation et d’excellence, Cheops Technology partage avec Alpine Endurance Team la même quête de performance et de fiabilité. L’objectif de cette collaboration est d’explorer ensemble les opportunités d’innovation et d’optimisation technologique pour répondre aux exigences de l’endurance moderne.

Par ailleurs, ce partenariat est marqué par l’engagement de Nicolas Leroy-Fleuriot, Président-Directeur Général de Cheops Technology. Véritable passionné de sport automobile, il soutient activement le développement de nouvelles technologies appliquées à la performance et oriente Cheops Technology vers des solutions adaptées aux défis de l’endurance moderne.

Bruno Famin, Directeur Alpine Motorsports

« Nous sommes ravis d’accueillir Cheops Technology parmi nos partenaires officiels. Leur expertise technologique nous permettra de continuer à explorer de nouvelles solutions innovantes. Etant lui-même passionné et pilote, Nicolas Leroy-Fleuriot, apporte en plus avec lui une compréhension unique des exigences du sport automobile. »

Nicolas Leroy-Fleuriot, Président-Directeur Général de Cheops Technology

« Voir Cheops Technology s’associer à une équipe aussi prestigieuse qu’Alpine Endurance Team est une immense fierté. Au-delà de notre engagement technologique, cette collaboration est également une aventure humaine et sportive qui résonne profondément avec mes propres valeurs, mon expérience de la compétition et la souveraineté de nos solutions. Je ne pouvais évidemment concevoir de partenariat qu’avec une écurie française. Cette discipline sportive est un véritable laboratoire technologique, et nous sommes convaincus que notre savoir-faire en matière d’infrastructures IT et de cloud computing notamment pourra contribuer à accompagner l’équipe dans son ambition de toujours repousser les limites. »















À PROPOS D'ALPINE

Fondée en 1955 par Jean Rédélé, Alpine s’est affirmée au fil des années avec ses voitures de sport à la française. En 2018, la marque commercialise la nouvelle A110, fidèle aux principes intemporels d’Alpine en matière de compacité, de légèreté, d'agilité et de plaisir de conduite. En 2021, la Business Unit Alpine est créée. Bénéficiant de l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie des équipes d’Alpine Racing et d’Alpine Cars, elle est la marque dédiée aux voitures de sport innovantes, authentiques et exclusives de Renault Group. Cette expertise permet à la marque au A fléché de concourir dans deux championnats majeurs de la FIA : la Formule 1 et le Championnat du Monde d’Endurance. Alpine est également présente dans d’autres disciplines mécaniques à travers la compétition client en Rallye, Cup et GT4. 2024 marque un tournant dans les ambitions d’Alpine qui inaugure son « Dream Garage » 100 % électrique avec le lancement de sa citadine sportive, l’A290, suivie de son premier sport fastback, l’A390, en 2025.

À PROPOS DE CHEOPS TECHNOLOGY

Avec son siège social en Nouvelle Aquitaine près de Bordeaux, CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain et de la Cybersécurité, notamment pour les PME et ETI régionales, les établissements publics et les collectivités locales. Acteur de référence de la transformation numérique, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertise informatique les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.

Forte de plus de 750 collaborateurs répartis dans 10 implantations partout en France et d’une filiale en Suisse, CHEOPS TECHNOLOGY exploite huit datacenters au plus près des besoins de ses clients. CHEOPS TECHNOLOGY a dépassé en 2024 les 200 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé sur 12 mois. CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.





