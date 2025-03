Kuntarahoitus Oyj

Pörssitiedote

4.3.2025 klo 12.00

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj:n (Kuntarahoitus) hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet 25.3.2025 kello 10 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 373 330 287,47 euroa, josta tilikauden voitto on 73 737 412,43 euroa.

Kuntarahoituksen voimassa olevan osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on maksaa osinkoina 30–60 % konsernin tilikauden tuloksesta. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,86 euroa osakkeelta, yhteensä 72 658 664,28 euroa. Tämä vastaa 54,8 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Kuntarahoituksen tilikauden tulos oli vahva. Hallitus pitää perusteltuna ehdotuksen mukaisen osingon jakamista. Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen arvion mukaan vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta tai ole ristiriidassa Kuntarahoitusta velvoittavan lainsäädännön kanssa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.4.2025 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2025–2026):

hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 51 000 euroa;

hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 33 000 euroa;

riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 36 000 euroa;

hallituksen jäsenen vuosipalkkio 28 000 euroa ja

kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä viranomaisten edellyttämistä tapaamisista 600 euroa / kokous jäsenille ja varapuheenjohtajalle ja 950 euroa / kokous puheenjohtajille.





Palkkioehdotus tarkoittaa 6000 euron korotusta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon, 4000 euron korotusta varapuheenjohtajan vuosipalkkioon, 5000 euron korotusta riski- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkioihin ja 3000 euron korotusta hallituksen jäsenen vuosipalkkioon.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä toimikaudelle 2025–2026. Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä jäsenistä Maaria Eriksson, Kari Laukkanen, Tuomo Mäkinen, Elina Stråhlman, Leena Vainiomäki ja Arto Vuojolainen. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Liisa Harjula, Juho Malmberg ja Henrik Rainio. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Markku Koponen ja Denis Strandell eivät ole enää käytettävissä seuraavalle hallituskaudelle.

Liisa Harjula toimii finanssineuvoksena Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla. Harjulalla on vahvaa kokemusta pääomasijoittamisesta, talousjohtamisesta ja sijoittajaviestinnästä. Juho Malmberg on hallitusammattilainen, jolla on pitkä kokemus erilaisista tietohallinnon johtotehtävistä niin pankkisektorilla kuin muillakin aloilla. Henrik Rainio toimii Porvoon kaupungin rahoitusjohtajana. Rainiolla on Kuntarahoituksen liiketoiminnalle olennaista osaamista suomalaisesta kuntasektorista.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle Kari Laukkasen uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Maaria Erikssonin uudelleenvalintaa varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2025-2026 valitaan PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle 2025-2026. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyystarkastajana toimisi kestävyysraportointitarkastaja Tiina Puukkoniemi. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen verkkosivuilla suomen kielellä.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:



Esa Kallio

toimitusjohtaja

puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Konsernin tase on yli 53 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi