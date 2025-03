Nouveau rapport d’Equifax : Hausse des préoccupations liées à la fraude alors que 89 % des Canadiens et Canadiennes croient que les entreprises doivent faire davantage

Les personnes âgées ainsi que les Québécois et Québécoises révèlent leurs plus grandes préoccupations en matière de fraude

– Tendances en matière de fraude Pouls du marché et résultats du sondage d’Equifax Canada mené auprès des consommateurs –

TORONTO, 04 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage* d’Equifax Canada réalisé avant le Mois de la prévention de la fraude a révélé que les préoccupations au sujet de la fraude s’intensifient chez les Canadiens et Canadiennes, alors que 89 % des personnes interrogées ont déclaré que les entreprises doivent en faire davantage pour protéger leurs renseignements personnels. Les personnes âgées et les résidents du Québec sont particulièrement inquiets, et ils demandent des mesures de prévention de la fraude plus strictes, ainsi qu’une éducation plus large en matière de fraude.

Principaux résultats du sondage :

Plus de la moitié (55 %) des personnes interrogées croient que les voleurs d’identité auront toujours une longueur d’avance, et 51 % d’entre elles ne savent pas comment réagir face à la fraude.



Les personnes de 65 ans et plus se sentent les plus à risque, et 96 % d’entre elles s’entendent pour dire que les entreprises doivent améliorer leurs mesures de protection contre la fraude, comparativement à 75 % des répondants âgés de 18 à 24 ans.



Les résidents du Québec (94 %) ont demandé le plus grand nombre de mesures à prendre du côté des entreprises en matière de prévention de la fraude, tandis que le résultat pour l’Alberta (86 %) était le plus faible.





64 % des personnes interrogées reconnaissent que la fraude financière alimente des crimes graves comme la traite des personnes et le commerce illégal d’armes.





58 % des répondants ont du mal à suivre les plus récentes cyberarnaques, et par conséquent, de nombreuses personnes se sentent vulnérables.





48 % des répondants connaissent personnellement quelqu’un qui a été victime de vol d’identité.



« La prévention de la fraude est une grande préoccupation pour plusieurs Canadiens et Canadiennes. Les recherches ont révélé que chaque dollar volé par un fraudeur coûte beaucoup plus d’argent aux particuliers et aux banques. Les entreprises doivent agir maintenant pour renforcer leurs mesures de protection contre la fraude », a déclaré Carl Davies, chef du service de la fraude et de l’identité à Equifax Canada. « Les Canadiens et Canadiennes, en particulier les personnes âgées, exigent de meilleures mesures de protection pour prévenir les crimes financiers et le vol d’identité. »



Le secteur automobile : un point sensible pour la fraude

La fraude automobile est une préoccupation majeure à la suite de la hausse des taux dans la plupart des provinces, en particulier en Ontario. D’après les récentes données d’Equifax Canada, le taux de fraude lié aux demandes de prêt automobile au T4 2024 a atteint 0,26 %, soit une hausse de 2 points de base par rapport au T3 2024, et de 9 points de base par rapport à il y a 24 mois. Les documents falsifiés et les revenus exagérés sont les principaux facteurs de fraude de première partie dans ce secteur, représentant près de 80 % de toutes les demandes frauduleuses. Les consommateurs qui obtiennent du crédit pour la première fois et les nouveaux arrivants au Canada ont été associés à des taux de fraude automobile considérablement plus élevés que pour les autres consommateurs en 2024, soit plus que le double du taux de fraude observé chez les consommateurs ayant des dossiers de crédit plus fournis. Le taux de fraude lié aux demandes de prêt automobile pour les personnes qui se procurent du crédit pour la première fois et les nouveaux arrivants au Canada en 2024 était de 0,51 %, comparativement à 0,22 % pour les consommateurs existants.

La fraude hypothécaire est en baisse, mais les documents financiers falsifiés demeurent un défi à surmonter

Equifax Canada rapporte que le marché hypothécaire canadien continue lentement sa reprise par rapport à ses plus bas niveaux de 2023, en affichant une croissance au T4 2024 qui montre une augmentation des nouveaux comptes hypothécaires . Les taux de fraude hypothécaire ont considérablement diminué en glissement annuel, passant de 0,46 % au T4 2023 à 0,19 % au T4 2024. Malgré cette tendance positive, les documents financiers falsifiés, tels que les relevés bancaires et les renseignements sur les mises de fonds hypothécaires, demeurent des éléments considérables en matière de fraude hypothécaire (plus de 90 %). « Cette baisse des taux de fraude pourrait être temporaire. À mesure que les taux d’intérêt diminuent progressivement, une hausse potentielle du nombre de nouveaux acheteurs en 2025 pourrait entraîner une augmentation des activités frauduleuses dans les demandes de crédit hypothécaire. Les consommateurs pourraient embellir leurs renseignements financiers dans le but d’obtenir les meilleurs taux possibles », avertit M. Davies.

Un appel à des mesures plus strictes de la part des entreprises et du gouvernement

Les Canadiens et Canadiennes qui ont répondu au sondage croient que les institutions financières, les entreprises et le gouvernement ont tous un rôle à jouer dans le renforcement des mesures de prévention de la fraude :

88 % des répondants estiment que les secteurs public et privé doivent travailler ensemble pour lutter contre la criminalité financière;





84 % croient que le gouvernement doit améliorer la sensibilisation publique à la fraude, et 91 % des personnes âgées (65 ans et plus) sont tout à fait d’accord avec cet énoncé;





77 % reconnaissent la nécessité de prendre des mesures personnelles pour protéger leurs données, mais beaucoup se sentent mal préparés;





61 % ont déclaré que les banques devraient mettre en œuvre des protocoles de sécurité plus robustes;





59 % estiment que les entreprises devraient tirer parti d’outils de détection plus sophistiqués en matière de fraude.



Equifax Canada invite les Canadiens et Canadiennes à prendre des mesures actives pour protéger leur identité en vérifiant régulièrement leurs dossiers de crédit pour déceler toute activité inhabituelle, en activant l’authentification multifacteur pour les comptes sensibles, en évitant les réseaux Wi-Fi publics pour effectuer des transactions financières, en s’informant sur les nouveaux stratagèmes en matière de fraude et en songeant à investir dans des services de protection contre la fraude , comme ceux offerts par Equifax Canada.

« À mesure que les tactiques de fraude évoluent, les Canadiens et Canadiennes doivent demeurer vigilants », a ajouté M. Davies. « En combinant des politiques d’entreprise plus strictes, une surveillance gouvernementale et une préparation personnelle, nous pouvons faire des progrès en matière de prévention de la fraude. »

* Equifax a interrogé 1590 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 65 ans du 7 au 9 février dernier. Un échantillon aléatoire de la même taille donnerait une marge d’erreur de +/– 2,5 %, 19 fois sur 20.

