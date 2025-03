IBA et Apollo Hospitals signent une lettre d’intention pour l'installation d’un système Proteus®ONE et d’un second en option en Inde

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 4 mars 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et le premier fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui avoir signé une lettre d’intention avec Apollo Hospitals Enterprise Limited (AHEL) pour la fourniture d’une solution de protonthérapie compacte Proteus®ONE1 et d’une seconde en option. Apollo va ainsi étendre l'accès à la protonthérapie en Inde. L’accord a été signée en présence de Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique.

Ces systèmes renforcent la collaboration existante entre les deux partenaires, AHEL ayant déjà sélectionné IBA en 2013 pour l’installation d’un système Proteus®PLUS1 et l’introduction du premier traitement par protonthérapie en Inde. AHEL prévoit de commencer à traiter des patients avec les systèmes Proteus®ONE d'ici 2028.

Proteus®ONE est le système compact de protonthérapie leader sur le marché, capable d’évoluer au fil du temps afin d’offrir les dernières technologies aux utilisateurs. Les systèmes intégreront les capacités de rayonnement DynamicARC®2 lorsque les autorisations réglementaires auront été octroyées.

Le prix usuel d'un système Proteus®ONE avec un contrat de maintenance pluriannuel se situe entre 35 et 45 millions d’euros.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, a commenté : « Ces contrats renforcent la relation étroite que nous entretenons avec Apollo Hospitals depuis plus de dix ans. Voir un client renouveler sa confiance dans nos solutions démontre non seulement la fiabilité et la supériorité de l’offre d’IBA, mais souligne également le niveau d’excellence de nos services. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Apollo afin que davantage de patients puissent accéder à la protonthérapie en Inde. »

Dr. Prathap C Reddy, Fondateur et Président d’Apollo Hospitals Enterprise Ltd, a ajouté : « Notre quête incessante d'excellence dans le domaine de la santé nous amène à apporter les technologies médicales les plus avancées en Inde. En 2019, Apollo a mis en service le premier système de protonthérapie du pays et, à ce jour, nous avons traité plus de 2000 patients provenant de plus de 147 pays. Nous sommes ravis de nous associer à nouveau avec IBA et d’augmenter notre capacité de traitement par protonthérapie. L'ajout de Proteus®ONE renforce notre position de leader mondial des traitements par faisceau de protons, nous permettant de fournir des résultats cliniques supérieurs et d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer en Inde et dans le monde. »

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos d'Apollo Hospitals Enterprise Limited (AHEL)

Apollo Hospitals Enterprise Ltd (AHEL) a révolutionné les soins de santé lorsque le Dr Prathap C. Reddy a ouvert le premier hôpital à Chennai en 1983. Aujourd'hui, AHEL est la plus grande plateforme de soins de santé intégrée en Inde, avec plus de 10 000 lits répartis dans 73 hôpitaux, plus de 6000 pharmacies et plus de 200 cliniques et centres de diagnostic, ainsi que 150 centres de télémédecine. C'est le premier centre de cardiologie mondial avec plus de 200 000 interventions chirurgicales et le plus grand fournisseur privé de soins contre le cancer au monde. Apollo continue d'investir dans la recherche pour apporter les technologies, équipements et protocoles de traitement les plus avancés afin de garantir aux patients les meilleurs soins disponibles au monde. Les 100 000 collaborateurs de la famille Apollo s’engagent à offrir les meilleurs soins pour un monde meilleur.

