Provence.ai lance sa stratégie de distribution indirecte

Provence.ai, éditeur d’une plateforme d'IA permettant d’automatiser la reconnaissance de documents, l'extraction de données et la vérification de dossiers, fait évoluer sa stratégie commerciale et annonce le lancement d’une campagne de recrutement de partenaires intégrateurs pour distribuer et déployer à grande échelle sa solution auprès des grandes organisations et des structures publiques.

Provence.ai développe une plateforme d'IA unique qui automatise la reconnaissance, l'extraction et la vérification de documents. Sa technologie, basée sur des algorithmes d'OCR, de traitement du langage naturel et de vision, offre des performances exceptionnelles tout en assurant la sécurité des données. La solution fonctionne en local pour éviter la fuite d'informations sensibles et accélère les processus métier, notamment les délais de traitement des dossiers.

Provence.ai va permettre à ses futurs partenaires de développer leur avantage concurrentiel et de proposer une solution de nouvelle génération qui répond aux attentes des organisations. La technologie souveraine d’IA éditée par Provence.ai est donc une réelle opportunité pour les ESN et les intégrateurs qui souhaitent permettre à leurs clients de traiter efficacement de larges volumes de données.

Pour tisser des alliances de long terme avec ses futures partenaires, Provence.ai leur proposera un accompagnement premium et mettra à leurs dispositions différentes ressources techniques et un support marketing et commercial. Dans le cadre de sa recherche de partenaires, Provence.ai souhaite notamment s’entourer de spécialistes autour des sujets liés à la gestion documentaire, au traitement des données ou encore à l’ECM.

Fort de ces nouveaux accords, Provence.ai ambitionne de passer un nouveau cap en 2025 et de se positionner comme un partenaire stratégique pour les entreprises et structures publiques qui cherchent à accroitre leur efficacité opérationnelle en exploitant aux mieux les informations contenues dans leur base documentaire.

Nicolas WOIRHAYE, co-fondateur de Provence.ai « Recruter des partenaires intégrateurs est un axe clé de notre stratégie commerciale. Provence.ai leur permettra de compléter leurs offres de service, de se positionner sur un marché dynamique et d’automatiser efficacement les processus de traitements de données de leurs clients. Notre technologie, déjà utilisée au quotidien par de nombreuses organisations, est donc un formidable accélérateur de croissance pour nos futurs partenaires. »