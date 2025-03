Alphalink lance sa gamme Cyber 360 à destination du Channel IT

Alphalink, opérateur expert en infrastructures et services télécoms, fait évoluer sa gamme de services et l’enrichit d’une offre de Cybersécurité de nouvelle génération intégrant de nombreuses solutions complémentaires. Cette gamme Cyber 360 est le fruit de nombreux investissements et d’alliances technologiques nouées par Alphalink pour proposer une offre à très forte valeur ajoutée et rapidement déployable à grande échelle.

Alphalink aide ses partenaires à protéger efficacement les systèmes informatiques de leurs clients TPME

Conçue pour rendre la cybersécurité accessible à tous, quels que soient la taille ou les besoins de l’entreprise, l'offre Cyber d’Alphalink est flexible et transparente, sans frais d’accès ni engagement. Elle permet de bénéficier de solutions haut de gamme à un tarif attractif.

Pour lancer son offre, Alphalink a collaboré avec les leaders du marché de la cybersécurité, Palo Alto Networks et Trend Micro, pour offrir une gamme de solutions haut de gamme. Grâce à ces partenariats stratégiques, Alphalink apporte des technologies de pointe, mondialement reconnues pour leur efficacité et leur fiabilité. Qu’il s’agisse de protéger les réseaux ou de sécuriser les endpoints, ses solutions allient l’expertise de ses équipes à la puissance des outils de Palo Alto et Trend Micro, garantissant ainsi une protection optimale pour l’entreprise.

Présentation des 4 offres proposées

Scan de vulnérabilité

Conçu pour identifier, analyser et rapporter les menaces potentielles au sein des systèmes informatiques et réseaux des clients, le scan de vulnérabilité est un outil de cybersécurité essentiel. À la fin de l’analyse, un rapport détaillé est généré, résumant toutes les menaces détectées, leur niveau de gravité et les recommandations spécifiques pour y remédier.

XDR : protection des Endpoints

L’XDR est une solution de cybersécurité de pointe qui étend la protection des postes fixes jusqu’aux mobiles, en passant par les emails et les applications SaaS, pour sécuriser l’écosystème de travail de chaque collaborateur et ainsi ne laisser aucune porte d’entrée aux cybermenaces avancées.

Firewall NextGEN

Le Firewall NextGEN est conçu pour sécuriser les infrastructures réseaux. Placé en cœur de réseau Alphalink, le firewall NextGEN agit comme un bouclier stratégique surveillant en temps réel tout type de flux pour détecter, bloquer ou isoler toute tentative d’intrusion ou activité suspecte. Il protège efficacement contre les cyberattaques sophistiquées, les intrusions avancées, les malwares et les attaques DDoS.

Security Operations Center

Le SOC souverain offre une protection continue face aux cybermenaces. Composé d’experts en cybersécurité et d’outils technologiques avancés, le SOC détecte, analyse et répond aux incidents de sécurité, garantissant une vigilance permanente sur les systèmes informatiques. En collectant et en analysant les données en temps réel, le SOC identifie les comportements anormaux et réagit immédiatement pour contenir les menaces potentielles.

Pour Alexandre NICAISE Président d’Alphalink « Proposer à nos partenaires des solutions de nouvelle génération leur permettant de répondre aux attentes opérationnelles de leurs clients est un axe central. Le sujet de la cybersécurité est une attente forte des PME et TPE qui cherchent des réponses concrètes et adaptées à leur organisation. Nous offrons au Channel IT la possibilité d’enrichir leurs offres de services en proposant des outils à forte valeur ajoutée qui permettent de sécuriser efficacement le SI de l’ensemble des entreprises. »