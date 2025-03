Aktsiaselts Infortari tütarühingu arendusprojekt logistikakeskuse rajamiseks Laagris

Aktsiaseltsile Infortar kuulub 90% osalus äriühingus OÜ INF Saue, millele kuulub Laagris, Saue tee 10 asuv kinnistu suurusega 76 879 m2.

OÜ INF Saue on üürileandjana kinnistu suhtes sõlminud pikaajalise üürilepingu Rimi Eesti Foods AS-ga, mille kohaselt on kinnistule rajatud logistikakeskus netopinnaga 24 745 ruutmeetrit. Hoone ehitas OÜ INF Ehitus ja arendas Aktsiaselts Infortar. Hoone on tänaseks üle antud üürnikule Rimi Eesti Foods AS.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,5 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6228 inimesele.

