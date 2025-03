Falcon planeja investir US$ 100 milhões para modernizar suas instalações no Aeroporto Internacional Al Maktoum em Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A instalação de manutenção, reparo e revisão de aeronaves (MRO) de 13.705 m² da Falcon, localizada no Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub em Dubai, está equipada com tecnologia de ponta projetada para atender a uma ampla gama de aeronaves, incluindo modelos tão grandes quanto o Airbus A380.

Em 2024, a Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA) concedeu a aprovação do CAR 145 para lançar suas operações de manutenção, reparo e revisão (MRO) nos Emirados Árabes Unidos. A Falcon também recebeu o certificado GCAA CAR PART V Capítulo 3 (CAR 145) como uma Organização de Manutenção Aprovada. Os tipos de aeronaves incluem Bombardier Challenger e Embraer.

Até 2030, a empresa planeja investir mais de US$ 100 milhões para modernizar ainda mais as instalações e adicionar um novo terminal de jatos particulares. Até lá, o Aeroporto Internacional Al Maktoum deve se tornar a o polo mais movimentado do mundo para até 260 milhões de passageiros.

O Sr. Sultão Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fundador e presidente da Alex Group Investments, empresa controladora da Falcon, comentou: "Estamos extremamente satisfeitos com o crescimento da Falcon Technic. Hoje, empregamos mais de 80 profissionais em nosso MRO, comprometidos em oferecer serviços de excelência para nossa crescente base de clientes."

A Falcon é uma prestadora de serviços de aviação de primeira linha, dedicada a proporcionar luxo, segurança e conveniência incomparáveis em todos os aspectos da aviação privada. É composta por quatro marcas: Falcon Luxe, uma frota de jatos particulares modernos disponíveis para fretamento global; Falcon Elite, uma rede internacional de terminais privados luxuosos (FBOs); Falcon Technic, que oferece um conjunto completo de serviços de MRO; Falcon Flight Support, garantindo que cada voo seja perfeito. Da tecnologia intuitiva ao serviço discreto e antecipado, ficamos obcecados com os detalhes, para que você não precise fazer isso. Descubra mais em flyfalcon.com, no Instagram e LinkedIn .

