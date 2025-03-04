Falcon 计划投资 1 亿美元升级迪拜 Al Maktoum International Airport 设施

迪拜，阿拉伯联合酋长国, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon 位于迪拜 Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub 的飞机维护、修理和大修 (MRO) 设施占地 13,705 平方米，配备了尖端技术，可为包括 Airbus A380 等大型机型在内的各种飞机提供服务。

2024 年，Falcon 获得 General Civil Aviation Authority (GCAA) 授予的 CAR 145 认证，获准在阿联酋开展维护、修理和大修 (MRO) 业务。 Falcon 还获得了 GCAA CAR PART V Chapter 3 (CAR 145) 认证，成为一家经批准的维护组织。 可维护的机型包括 Bombardier Challenger 和 Embraer。

到 2030 年，该公司计划投资 1 亿多美元，对设施进行进一步升级，并新增一个私人飞机航站楼。 届时，Al Maktoum International Airport 将成为全球最繁忙的航空枢纽，年旅客吞吐量可达 2.6 亿人次。

Falcon 母公司 Alex Group Investments 的创始人兼董事长 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示：“我们对 Falcon Technic 的发展感到格外欣喜。 目前，我们的 MRO 设施拥有 80 多名专业人员，致力于为不断增长的客户群提供卓越服务。”

关于 Falcon

Falcon 是一家顶尖的航空服务供应商，致力于在私人航空的各个领域提供无与伦比的奢华体验、安全保障和便捷服务。 Falcon 旗下拥有四个品牌：Falcon Luxe 是一支提供全球包机服务的现代化私人飞机机队；Falcon Elite 是一个国际化的豪华私人航站楼 (FBO) 网络；Falcon Technic 提供全套 MRO 服务；Falcon Flight Support 确保每一次飞行顺畅无虞。 从智能化技术到贴心周到的服务，我们专注于每一个细节，让您的旅程更加轻松。 如需了解更多信息，请访问 flyfalcon.com，或在 Instagram 和 LinkedIn 上关注我们。

媒体咨询

Oleg Kafarov

集团品牌营销总监

Alex Group Investment

info@flyfalcon.com