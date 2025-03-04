Falcon 計劃斥資 1 億美元提升杜拜阿勒馬克圖姆國際機場的設施

杜拜，阿拉伯聯合酋長國, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon 位於杜拜 Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub 航天中心的 13,705 平方米航空維修、保養和檢修設施 (MRO) 配備頂尖技術，為空中巴士大型 A380 及各種飛機提供服務。

2024 年，阿聯酋民用航空局 (GCAA) 授出 CAR 145 許可，允許在阿聯酋展開維修、保養和檢修 (MRO) 業務。 Falcon 還獲得了阿聯酋民用航空局 CAR 第 5 部第 3 章 (CAR 145) 認證，成為獲批准的保養組織 (Approved Maintenance Organisation)， 飛機類型包括龐巴迪挑戰者 (Bombardier Challenger) 和巴西航空工業公司 (Embraer) 機型。

到 2030 年，該公司計劃投資超過 1 億美元，進一步提升設施並新增一個私人飛機航站大樓； 屆時，阿勒馬克圖姆國際機場 (Al Maktoum International Airport) 將成為全球最繁忙的樞紐，具備每年接待高達 2.6 億名乘客的能力。

Falcon 母公司 Alex Group Investments 的創始人兼董事長 Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene 先生表示：「我們對 Falcon Technic 的發展感到格外高興。 如今，我們的維修、保養和檢修部門聘用了超過 80 名專業人士，致力為不斷擴展的客戶群提供優質服務。」

關於 Falcon

Falcon 是一間頂級航空服務提供商，致力在私人航空的各個層面提供無出其右的奢華、安全和方便體驗。 Falcon 擁有四個品牌：Falcon Luxe 提供現代私人飛機的全球包機服務；Falcon Elite 是一個奢華私人航站大樓 (FBOs) 的國際網絡；Falcon Technic 提供全面的維修、保養和檢修服務；而 Falcon Flight Support 確保每次飛行無縫暢順。 我們專注於細節，從直觀的技術到低調且具前瞻性的服務，讓您無需費心。 前往 flyfalcon.com、 Instagram 及 LinkedIn 了解更多。

傳媒查詢

Alex Group Investment

品牌營銷集團總監

Oleg Kafarov

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