Probe Gold annonce des résultats de forage intercalaire avec des teneurs allant jusqu'à 4,4 g/t Au sur 20,0 mètres au projet Novador, Québec

Les résultats des forages intercalaires du corridor de Courvan (gisement de Bussière) ont recoupé des zones aurifères près de la surface avec des teneurs significatives allant jusqu'à 14,8 g/t Au sur 4,0 mètres (coupés*) ( 18,9 g/t Au sur 4,0 mètres non coupés), y compris 66,3 g/t Au sur 1,0 mètre et des zones aurifères épaisses, y compris une intersection de 0,8 g/t Au sur 33,3 mètres.

(gisement de Bussière) ont recoupé des zones aurifères près de la surface avec des 18,9 g/t Au sur 4,0 mètres non coupés), y compris 66,3 g/t Au sur 1,0 mètre et des Les résultats des forages intercalaires du corridor de Courvan (zone BM-17A) ont recoupé des zones aurifères proches de la surface titrant 4,5 g/t Au sur 7,7 mètres , dont 28,5 g/t Au sur 1,0 mètre.

(zone BM-17A) ont recoupé des zones aurifères proches de la surface titrant , dont Le forage intercalaire du gisement Monique (zones G2, A et B1) a rapporté jusqu'à 4,4 g/t Au sur 7,0 mètres, dont 17,1 g/t Au sur 1,1 mètre, 10,7 g/t Au sur 4,0 mètres, dont 32,9 g/t Au sur 1,0 mètre , 2,8 g/t Au sur 17,0 mètres, dont 34,6 g/t Au sur 1,0 mètre.

(zones G2, A et B1) a rapporté jusqu'à dont dont 32,9 g/t Au sur 1,0 mètre dont 34,6 g/t Au sur 1,0 mètre. Le gisement Monique (zones M et I), les forages intercalaires ont donné jusqu'à 9,9 g/t Au sur 4,1 mètres, dont 20,2 g/t Au sur 1,6 mètre, 4,4 g/t Au sur 20,0 mètres, dont 23,8 g/t Au sur 3,0 mètres, et 4,7 g/t Au sur 11,0 mètres, dont 15,2 g/t Au sur 3,0 mètres.

TORONTO, 04 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Gold Inc. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (" Probe " ou la " Société "), est heureuse de présenter les derniers résultats du programme de forage intercalaire Novador sur sa propriété Novador (la " Propriété "), détenue à 100 % et située près de Val-d'Or, au Québec. Le programme de forage intercalaire hivernal de 50 000 mètres, amorcé à l'automne 2024, appuiera l'étude de préfaisabilité de 2025. Les résultats de trente-et-un (31) forages intercalaires, totalisant 9 083 mètres, ont révélé des intersections aurifères significatives de près de la surface jusqu'à une profondeur verticale d'environ 120 mètres dans le secteur du gisement Bussière et des intersections aurifères épaisses significatives à Monique à partir de forages intercalaires plus profonds. (voir figure 1, figure 2 et tableau des résultats de forage sélectionnés ci-dessous).

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, déclare : " Le programme de forage intercalaire de Novador continue de confirmer la continuité et la teneur de la minéralisation près de la surface du gisement de Bussière, ainsi que des zones aurifères plus profondes à Monique. Ces résultats soutiennent avec succès la conversion des ressources en cours pour l'étude de préfaisabilité (PFS) à venir, qui marque une étape cruciale dans l'avancement du projet Novador vers le développement. L'objectif principal de Probe est de continuer à faire progresser Novador, en le positionnant comme un projet de développement de premier plan, capable de prospérer dans n'importe quel environnement de prix de l'or. Nous faisons de grands progrès dans l'obtention des permis, l'augmentation des ressources et l'optimisation du plan de mine, et notre confiance dans le potentiel du projet continue de se renforcer à mesure que nous voyons une voie claire vers le développement".

Ces derniers résultats de forage intercalaire continueront à améliorer nos modèles 3D. Les deux zones restent ouvertes à une expansion significative le long de l'axe et en profondeur.

Les résultats des forages intercalaires du programme de forage du gisement de Bussière et du gisement de Monique sont les suivants

Numéro de trou De (m) To (m) Longueur (m) Or (g/t) Zone CO-24-435 (coupé) 96.6 97.6 1.0 50.0 BM-04 CO-24-435 (non coupé) 96.6 97.6 1.0 67.1 BM-04 CO-25-440 27.5 99.5 72.0 0.6 Bussiere 002& BM-10 y compris 58.0 61.0 3.0 5.5 Bussière 002 y compris 98.5 99.5 1.0 12.7 BM-10 CO-25-441 (coupé) 45.0 49.0 4.0 14.8 Bussière 002 CO-25-441 (non coupé) 45.0 49.0 4.0 18.9 Bussière 002 Y compris 47.0 48.0 1.0 66.3 Bussière 002 CO-25-442 91.7 113.3 21.6 0.7 BM-03 CO-25-445 56.0 63.7 7.7 4.5 BM-17A y compris 60.7 61.7 1.0 28.5 BM-17A CO-25-448 89.0 107.0 18.0 1.0 BM-09 y compris 93.0 96.0 3.0 4.9 BM-09 CO-25-448 139.7 140.7 1.0 11.6 BM-10A CO-25-449 108.2 141.5 33.3 0.8 BM-10 y compris 137.7 140.5 2.8 4.7 BM-10A MO-24-731 104.0 113.0 9.0 1.7 K5 MO-24-731 431.0 438.0 7.0 2.0 E4 MO-24-731 447.0 454.0 7.0 4.4 G2 y compris 452.9 454.0 1.1 17.1 G2 MO-24-731W2 424.5 441.5 17.0 0.6 E4 MO-24-732W1 429.5 451.1 21.6 0.7 G2 MO-24-732W1 545.0 549.0 4.0 10.7 A y compris 545.0 546.0 1.0 32.9 A MO-24-732W1 658.0 675.0 17.0 2.8 B1 y compris 660.0 661.0 1.0 34.6 B1 MO-24-732W2 630.0 647.0 17.0 2.0 B1 y compris 637.0 644.0 7.0 4.4 B1 MO-24-732W2 739.0 746.0 7.0 2.5 M y compris 740.0 741.0 1.0 12.5 M MO-25-733 483.0 506.1 23.1 1.1 I y compris 484.2 488.0 3.8 3.0 I y compris 493.8 497.8 4.0 2.9 I MO-25-734 516.0 531.0 15.0 1.0 I y compris 526.0 531.0 5.0 2.7 I MO-25-736 79.0 149.5 70.5 0.7 B & I y compris 142.9 149.5 6.6 4.1 I MO-25-736 234.9 239.0 4.1 9.9 M y compris 234.9 236.5 1.6 20.2 M MO-25-737W1 459.0 479.0 20.0 4.4 I y compris 465.0 468.0 3.0 23.8 I MO-25-738 428.0 439.0 11.0 4.7 I y compris 433.0 436.0 3.0 15.2 I

(1) Tous les nouveaux résultats analytiques rapportés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur de carotte et coupés à 50 g/t Au lorsque nécessaire. La largeur réelle est estimée entre 65 et 95 % de la longueur de la carotte. Seules les teneurs multipliées par les épaisseurs supérieures à 10,0 g/t Au * m sont rapportées.

Figure 1 : Carte de surface de la région de Courvan - Nouveaux résultats de forage dans le couloir aurifère de Courvan





Figure 2 : Carte de surface de la région de Monique - Nouveaux résultats de forage dans le couloir aurifère de Monique





La minéralisation le long de l'axe Courvan, incluant le secteur de la mine Bussière, est caractérisée par une série de veines aurifères est-ouest à faible pendage, spatialement associées à des zones de cisaillement qui recoupent le batholite de granodiorite de Bourlamaque. Les veines rencontrées contenant de l'or sont principalement composées de quartz-carbonate-tourmaline contenant des sulfures, et l'or est typiquement associé à des masses de pyrite de l'ordre du centimètre à l'intérieur des veines. La minéralisation aurifère recoupée dans les roches volcaniques est associée à une zone de cisaillement et à des veines de quartz-carbonate-tourmaline contenant des sulfures. Le gisement de Bussière reste ouvert latéralement et en profondeur.

La minéralisation recoupée à Monique est principalement associée à des zones de déformation qui traversent le gisement selon une orientation de 280° - 300° et un pendage de 75° - 80° vers le nord. La minéralisation aurifère est définie par un réseau de veines et de veinules de quartz/carbonate/albite/±tourmaline, avec de la pyrite disséminée dans des roches volcaniques altérées et cisaillées et des dykes de diorite altérés. Les zones minéralisées ont été définies depuis la surface jusqu'à une profondeur de 700 mètres et leur largeur varie de quelques mètres à 100 mètres. Les structures minéralisées modélisées s'étendent latéralement jusqu'à 2 500 mètres. Les zones du Monique Gold Trend restent ouvertes latéralement et en profondeur.

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Marc Ducharme, P.Geo, vice-président Exploration, qui est une " personne qualifiée " tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (" Règlement 43-101 ").

Lors du dernier programme de forage, des échantillons d'analyse ont été prélevés sur la carotte NQ en sciant la carotte en deux, une moitié étant envoyée à un laboratoire commercial certifié et l'autre moitié étant conservée pour référence future. Un programme strict d'AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, qui comprend l'insertion d'étalons minéralisés et d'échantillons vierges pour chaque lot de 20 échantillons. Les analyses d'or ont été réalisées par pyroanalyse avec finition par absorption atomique sur 50 grammes de matériaux. Des répétitions ont été effectuées par pyroanalyse suivie d'un test gravimétrique sur chaque échantillon contenant 3,0 g/t d'or ou plus. Des analyses de l'or total (Metallic Sieve) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de leur teneur en or ou la présence d'or visible.

Depuis 2016, Probe Gold consolide sa position foncière dans la région très prometteuse de Val-d'Or Est, dans la province de Québec, avec un ensemble de terrains à l'échelle du district de 835 kilomètres carrés qui représente l'une des plus grandes propriétés foncières dans le camp minier de Val-d'Or. Le projet Novador représente un bloc de propriété de 202 kilomètres carrés qui abrite quatre anciennes mines en production (Mine Béliveau, Mine Bussière, Mine Monique et Mine Beaufor) et contient 80 % des ressources aurifères de la société à Val-d'Or Est. Novador est située dans un environnement minier politiquement stable et à faible coût qui abrite de nombreux producteurs et usines en activité.

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador (plusieurs millions d'onces) au Québec, ainsi que le projet Detour Gold (Québec), qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 835 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. L'évaluation économique préliminaire Novador récemment mise à jour par la société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Les propriétés de Val-d'Or comprennent des ressources aurifères totalisant 6 728 600 onces dans la catégorie mesurée et indiquée et 3 277 100 onces dans la catégorie présumée le long de toutes les corridors aurifères et de tous les gisements.

Dr. David Palmer

Déclarations prospectives

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué. Ce communiqué de presse contient certaines " déclarations prospectives " qui ne sont pas constituées de faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent les estimations et les énoncés qui décrivent les plans, les objectifs ou les buts futurs de la société, y compris les mots selon lesquels la société ou la direction s'attend à ce qu'une condition ou un résultat donné se produise. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que "croit", "anticipe", "s'attend à", "estime", "peut", "pourrait", "ferait", "sera" ou "planifie". Étant donné que les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et portent sur des événements et des conditions futurs, elles comportent par nature des risques et des incertitudes inhérents. Bien que ces déclarations soient basées sur les informations dont dispose actuellement la société, celle-ci ne peut garantir que les résultats réels correspondront aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs liés aux informations prospectives pourraient faire en sorte que les événements, résultats, performances, perspectives et opportunités réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les objectifs, les buts ou les plans futurs de la société, les déclarations, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, l'estimation des ressources minérales, les plans d'exploration et de développement minier, le calendrier du début des opérations et les estimations des conditions du marché. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ces informations prospectives comprennent, entre autres, l'incapacité à identifier des ressources minérales, l'incapacité à convertir des ressources minérales estimées en réserves, l'incapacité à achever une étude de faisabilité recommandant une décision de production, la nature préliminaire des résultats des tests métallurgiques, les retards dans l'obtention ou l'incapacité à obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet, les risques politiques, l'incapacité à remplir l'obligation d'accommoder les Premières nations et autres peuples indigènes, les incertitudes relatives à la disponibilité et aux coûts du financement nécessaire à l'avenir, l'évolution des marchés boursiers, l'inflation, l'évolution des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les retards dans le développement des projets, les coûts d'investissement et d'exploitation qui varient considérablement par rapport aux estimations et les autres risques inhérents à l'industrie de l'exploration et du développement miniers, l'incapacité de prévoir et de contrer les effets de COVID-19 sur les activités de la société, y compris, mais sans s'y limiter, les effets de COVID-19 sur le prix des matières premières, la conjoncture des marchés financiers, les restrictions sur la main-d'œuvre, les voyages internationaux et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur le site SEDAR. Bien que la société estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les informations prospectives dans ce communiqué de presse sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que ces événements se produiront dans les délais indiqués ou qu'ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

