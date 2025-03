Aviva Canada : De nouvelles données révèlent une hausse fulgurante des cas de fraude au pays en ce début du Mois de la prévention de la fraude

Des données d’Aviva Canada révèlent une hausse de 76 % des enquêtes sur les fraudes potentielles à l’indemnisation en 2024.

Les incidents liés aux véhicules représentaient 67 % de tous ces types d’enquêtes au cours de la dernière année.

Les fraudeurs misent sur l’intelligence artificielle (IA) et la technologie pour mener leurs activités malveillantes et les Canadiens doivent rester aux aguets.



TORONTO, 04 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du vol de véhicules aux documents générés par l'IA, la fraude demeure l'un des enjeux les plus pressants pour les consommateurs et les entreprises du Canada en 2025.

Alors que nous donnons le coup d’envoi au Mois de la prévention de la fraude, de nouvelles données d’Aviva Canada révèlent une hausse de 46 % des fraudes à l’indemnisation détectées et une augmentation fulgurante de 76 % des enquêtes sur les fraudes en 2024. Les incidents liés aux véhicules représentaient à eux seuls les deux tiers (67 %) de toutes les enquêtes sur les fraudes potentielles à l’indemnisation au cours de la dernière année. On s’attend aussi à des avancées et à une utilisation accrue de l'intelligence artificielle pour falsifier des informations en 2025.

« Les fraudeurs emploient des techniques et des stratagèmes de plus en plus élaborés et de plus en plus difficiles à détecter pour le Canadien moyen, explique Jamie Lee, responsable des Services d’enquête sur la fraude et la criminalité financière à Aviva Canada. La fraude à l’assurance coûte plus d’un milliard de dollars par année en hausse de primes aux consommateurs canadiens. Il est donc essentiel que les Canadiens soient bien informés des tendances pour mieux se protéger des fraudeurs. »

Cinq nouvelles tendances en matière de fraude à surveiller en 2025

Les méthodes employées par les individus malveillants évoluent constamment; c’est pourquoi nous devons nous tenir au courant des tendances. Selon les données d’Aviva Canada, cinq types de fraude sont de plus en plus prisés :

Vol de véhicules et clonage de numéros d’identification - Le nombre de vols de véhicules est toujours supérieur aux niveaux prépandémiques; on note une augmentation de 58 % des enquêtes dans le dernier semestre de 2024. Les véhicules volés sont souvent expédiés à l’étranger, ou leur numéro d’identification est modifié avant qu’ils ne soient revendus à des acheteurs canadiens qui ne se doutent de rien. Avec le resserrement des frontières canado-américaines, plus de véhicules volés pourraient rester au Canada; il est donc plus probable qu’ils soient revendus à des Canadiens sur des plateformes publiques.

Mise en scène d’accidents automobiles – On constate une croissance du nombre et de la complexité des accidents mis en scène au Canada. Aviva Canada a noté une hausse de 47 % des faux accidents détectés au quatrième trimestre de 2024. Ce type d’arnaque pourrait être lié aux groupes du crime organisé qui exercent leurs activités au Canada.

Documents falsifiés générés par l’IA - Les enquêtes révèlent que les fraudeurs ont de plus en plus recours à l’IA pour modifier ou falsifier des documents. Cette technologie est fréquemment utilisée dans les sinistres mis en scène et les fraudes opportunistes, et elle sert à créer de fausses demandes d'indemnisation ou à gonfler des demandes légitimes, notamment en ce qui a trait aux biens des particuliers et des entreprises, fausses factures à l’appui.

Courtiers fantômes - De plus en plus de personnes se font passer pour des courtiers d’assurance légitimes et vendent de fausses polices d’assurance ou manipulent l’information pour offrir une prime réduite au Canada, laissant les consommateurs sans véritable protection. Il faut donc être extrêmement vigilant au moment de souscrire une assurance, vérifier dans les registres provinciaux que la personne détient les permis appropriés et confirmer la preuve d’assurance directement auprès de l’assureur.

Déclarations trompeuses – Des assurés peuvent faire de fausses déclarations ou omettre des renseignements importants dans leurs polices d'assurance, notamment leur véritable adresse ou l'utilisation prévue d'un véhicule ou d'un bien, ou encore ne pas déclarer des travaux de construction ou de rénovation importants en cours. Ce phénomène entraîne malheureusement une hausse excessive des primes pour les assurés honnêtes.



« La fraude a non seulement des répercussions financières sur les consommateurs canadiens, mais elle entraîne aussi une charge mentale et émotionnelle, ajoute Mme Lee. La fraude coûte cher et elle fait augmenter les primes d’assurance. À Aviva Canada, nous collaborons continuellement avec les organismes d'application de la loi et nos partenaires de l’industrie afin de mieux protéger les Canadiens contre la fraude. »

Pour obtenir des conseils et plus d’information sur la façon de vous protéger ou de signaler une fraude, consultez le Carrefour antifraude d’Aviva Canada.

Communications avec les médias :

Kelsie Ludlow

Spécialiste des communications

Courriel : Kelsie.ludlow@aviva.com

Tél. : 437-331-7209

À propos d’Aviva Canada

Aviva Canada est l’un des plus importants groupes d’assurance de dommages au Canada. Elle offre à 2,5 millions de clients au Canada des produits d’assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu’aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie.

Aviva Canada est une filiale du groupe Aviva plc au Royaume-Uni, un assureur d’envergure et de confiance, solide financièrement et présent depuis plus de 325 ans.

Pour en savoir plus, consultez aviva.ca, le blogue ou les pages LinkedIn et Instagram d’Aviva.