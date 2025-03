Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ラントロニクス (Lantronix)、シームレスなテレダインFLIR (Teledyne FLIR) のサーマル統合により次世代AI対応カメラソリューションを支援

高度なOpen-Q SoMが、ドローン、ロボット工学、監視アプリケーションにおけるAI搭載の視覚ナビゲーションを加速