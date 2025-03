Anaqua Nomeia Justin P. Crotty como CEO sucessor de Bob Romeo

BOSTON, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Anaqua, fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de inovação e propriedade intelectual (IP), anunciou hoje que Bob Romeo se aposentará no dia 1º de abril de 2025 e Justin P. Crotty o sucederá como CEO. Romeo, que lidera a empresa há dez anos, participará do crescimento contínuo da Anaqua como investidor e atuando no Conselho de Administração da Anaqua.

Crotty ingressou na Anaqua em 2016 como Diretor Financeiro e foi nomeado COO em 2018, seu cargo atual. Durante seu mandato, ele supervisionou funções críticas, como hospedagem e operações comerciais, e liderou e integrou com sucesso dez aquisições para cumprir a proposta de valor da Anaqua de ser uma plataforma integrada para seus clientes. Além das responsabilidades operacionais, ele continuará a atuar no conselho sob os novos proprietários da Nordic Capital. Além disso, Crotty também é patrocinador executivo de clientes e clientes em potencial e é membro do conselho do Copyright Clearance Center, a maior organização voluntária de direitos coletivos do mundo.

Antes da Anaqua, Crotty foi Sócio da empresa de consultoria de gestão Oliver Wyman, assessorando clientes de private equity e corporativos em iniciativas de crescimento e M&A envolvendo negócios de software, informações e serviços. Crotty também ocupou cargos seniores em private equity, bancos de investimento e desenvolvimento corporativo nos EUA, Europa e Ásia.

Crotty comentou sobre sua nomeação: “É uma honra liderar a Anaqua em parceria com nossa incrível equipe de liderança, funcionários e clientes. A Anaqua prosperou sob a liderança de Bob, e estamos prontos para a nossa próxima fase de crescimento com nossos novos proprietários, a Nordic Capital. Com o apoio da Nordic Capital, iremos aprimorar ainda mais nossas soluções baseadas em tecnologia, acelerar a nossa presença global e impulsionar a excelência operacional, tudo para o benefício final dos nossos clientes.”

Bob Romeo comentou: “Estou orgulhoso e honrado de ter feito parte da Anaqua na última década. A Anaqua é uma empresa fantástica, com os melhores clientes, funcionários mais talentosos do setor e um futuro muito brilhante. Tive o privilégio de trabalhar ao lado de Justin diariamente durante quase dez anos. Seu conhecimento dos negócios, compromisso com os clientes, sucesso na criação de equipes de alto desempenho e perspicácia nos negócios o posiciona de forma única para levar a Anaqua a novos patamares. Estou animado com o próximo capítulo da Anaqua.”

"Bob Romeo fez um excelente trabalho ao posicionar a Anaqua como provedora líder de soluções de tecnologia de inovação e gerenciamento de IP. Sob sua liderança, a empresa criou um forte histórico de sucesso, conquistando a confiança das principais marcas e principais detentores de patentes dos EUA. Estamos bastante animados em poder colaborar com Justin P. Crotty na transição para a próxima fase da jornada da Anaqua. O conselho está confiante na sua capacidade de impulsionar o crescimento, com a Anaqua continuando a solidificar sua posição de plataforma líder das indústrias impulsionadas pela inovação", disse Fredrik Näslund, Sócio e Chefe de Tecnologia e Pagamentos da Nordic Capital Advisors.

Sobre a Anaqua

A Anaqua, Inc. é fornecedora líder de soluções e serviços de tecnologia de gerenciamento de propriedade intelectual integrada (IP) para corporações e escritórios de advocacia. Suas soluções de software de gerenciamento de IP, AQX® e PATTSY WAVE®, oferecem fluxos de trabalho de melhores práticas com análise de big data e serviços habilitados para tecnologia para a criação de um ambiente inteligente projetado para informar a estratégia de IP, permitir a tomada de decisões de IP e simplificar as operações de IP, adaptadas às necessidades de cada segmento. Atualmente quase metade dos 100 principais candidatos a patentes e marcas globais dos EUA, bem como um número crescente de escritórios de advocacia em todo o mundo, usam as soluções da Anaqua. Mais de dois milhões de executivos de IP, advogados, assistentes jurídicos, administradores e inovadores usam a plataforma para suas necessidades de gerenciamento de IP. As operações globais da empresa estão localizadas na sede em Boston, além dos escritórios nos EUA, Europa, Ásia e Austrália. Para mais informações, visite anaqua.com, ou o LinkedIn da Anaqua.