Kreativität neu gedacht: CoralDRAW kommt mit neuer Cloud-basierter Versions CorelDRAW Go, Workflow-Verbesserungen in der CorelDRAW Graphics Suite 2025 und browserbasiertes Design mit CorelDRAW Web

CorelDRAW Go bietet ein einsteigerfreundliches Design-Erlebnis, das die Kreativität das die Kreativität überall und jederzeit beflügelt

Die CorelDRAW Graphics Suite bietet verbesserte Pinselwerkzeuge und optimierte Arbeitsabläufe für die Umwandlung von Druck- in PDF-Dateien sowie eine flexible Online-Gestaltung mit CorelDRAW Web.

OTTAWA, Ontario, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CorelDRAW Go ist das neue einsteigerfreundliche Online-Grafikdesign-Tool für kreative Enthusiasten und angehende Designer. Das neueste Mitglied der CorelDRAW-Familie vereinfacht den kreativen Prozess und stattet die Anwender mit intuitiven Werkzeugen aus, mit denen sie von überall aus effizient gestalten können.

Gleichzeitig werden die neuesten Updates der preisgekrönten Grafikdesignsoftware CorelDRAW Graphics Suite vorgestellt, darunter CorelDRAW Web, das Abonnenten ein flexibles, cloudbasiertes Designerlebnis bietet.

„Mit CorelDRAW Go und CorelDRAW Web machen wir Kreativität zugänglicher denn je“, sagt Prakash Channagiri, Senior Director of Product Management bei CorelDRAW. „Die Flexibilität dieser neuen Cloud-basierten Werkzeuge in Kombination mit den neuesten Kreativ- und Workflow-Verbesserungen der CorelDRAW Graphics Suite unterstreicht unser Engagement, Design-Profis und Kreativ-Enthusiasten in die Lage zu versetzen, effizienter zu arbeiten und die Grenzen dessen, was im Grafikdesign möglich ist, zu erweitern.“

CorelDRAW Go ist ein browserbasiertes Werkzeug, das die Gestaltung intuitiver und zugänglicher macht, ohne die komplizierte Einarbeitung, die viele professionelle Grafikprogramme erfordern. . Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche bietet es fortschrittlichere Zeichen- und Bearbeitungsfunktionen als viele vorlagenbasierte Alternativen.

Die Funktionen von CorelDRAW Go:

Robuste Design-Werkzeuge

Interaktive Zeichenwerkzeuge

Realistische Pinsel

Unkomplizierte Knotenbearbeitung

Benutzerfreundliche Textwerkzeuge

Leicht zu bedienende Maskierungsfunktionen

Wesentliche Bildbearbeitungsfunktionen



Umfangreiche Kreativ-Assets

Vollständig anpassbare Vorlagen

Tausende von bearbeitbaren Vektorsymbolen, Illustrationen und Cliparts

Mehr als 6 Millionen lizenzfreie Stockfotos

Tausende von Schriftarten

Mit dieser neuen Version erhalten Kunden der CorelDRAW Graphics Suite Zugang zu leistungsstarken Werkzeugen und Erweiterungen, die ihre Kreativität steigern und ihre Arbeitsabläufe vereinfachen.

Neuerungen der CorelDRAW Graphics Suite 2025:

CorelDRAW Web: CorelDRAW ist dank der Einführung von CorelDRAW Web, einer leistungsstarken browserbasierten Version zugänglicher denn je. CorelDRAW Web ist exklusiv für Abonnenten verfügbar und bietet ein vollständiges CorelDRAW-Erlebnis im Browser, so dass die Benutzer von jedem Gerät aus nahtlos gestalten können.

CorelDRAW ist dank der Einführung von CorelDRAW Web, einer leistungsstarken browserbasierten Version zugänglicher denn je. CorelDRAW Web ist exklusiv für Abonnenten verfügbar und bietet ein vollständiges CorelDRAW-Erlebnis im Browser, so dass die Benutzer von jedem Gerät aus nahtlos gestalten können. Erweiterte Funktionen zum Drucken in PDF: Mit der neuen, in CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT integrierten Funktion “Drucken in PDF” können Nutzer ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und eine schnellere und effizientere Ausgabe erzielen.

Mit der neuen, in CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT integrierten Funktion “Drucken in PDF” können Nutzer ihre Arbeitsabläufe rationalisieren und eine schnellere und effizientere Ausgabe erzielen. Erweitertes Werkzeug Painterly Brush: Mehr Kreativität mit dem verbesserten Pinselwerkzeug Painterly Brush entfalten. Das Tool verfügt jetzt über zusätzliche Pinselsteuerungen und eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Werkzeugen. Außerdem erhalten Abonnenten exklusiven Zugang zu 50 zusätzlichen kostenlosen Pinseln, die eine Welt neuer kreativer Möglichkeiten eröffnen.

Mehr Kreativität mit dem verbesserten Pinselwerkzeug Painterly Brush entfalten. Das Tool verfügt jetzt über zusätzliche Pinselsteuerungen und eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Werkzeugen. Außerdem erhalten Abonnenten exklusiven Zugang zu 50 zusätzlichen kostenlosen Pinseln, die eine Welt neuer kreativer Möglichkeiten eröffnen. Vereinfachte Verwaltung von Mehrplatzlizenzen: Das neu gestaltete Corel-Kundenportal vereinfacht die Lizenzverwaltung, so dass Unternehmen Lizenzen zuweisen oder Software bereitstellen können, ohne dass individuelle Benutzerkonten erforderlich sind.

Die neueste Version enthält außerdem Leistungs- und Qualitätsverbesserungen, direkten Zugriff auf zusätzliche Google-Schriftarten und erweiterte Sicherheits-Upgrades.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Die CorelDRAW Graphics Suite ist für Windows, macOS und das Internet in den Sprachen Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Brasilianisches Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Schwedisch und Japanisch erhältlich. Das Abonnement kostet $269 USD / €369 / £319 pro Jahr. Die CorelDRAW Graphics Suite 2025 ist zum empfohlenen Verkaufspreis von 549 US-Dollar / 779 Euro / 659 Pfund einmalig erhältlich. Die Preise in EUR und GBP enthalten die Mehrwertsteuer.

Um die Kaufoptionen für die CorelDRAW Graphics Suite zu vergleichen, besuchen Sie bitte: https://www.coreldraw.com/coreldraw/#compare.

Weitere Informationen zu Unternehmens- und Bildungslizenzen finden Sie unter www.coreldraw.com/business und www.coreldraw.com/education.

CorelDRAW Web steht allen CorelDRAW-Abonnenten und aktiven Wartungskunden zur Verfügung und wird von den neuesten Versionen von Google Chrome, Microsoft Edge und Firefox sowohl auf Windows als auch auf macOS unterstützt. Mehr über CorelDRAW Web oder eine 15-tägige Testversion gibt es unter: www.coreldraw.corel.com.

CorelDRAW Go funktioniert am besten mit Google Chrome oder Microsoft Edge, mit den neuesten Updates, sowohl unter Windows als auch unter macOS. Die Software ist in Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch und Tschechisch verfügbar. Ein Abonnement kostet 9,99 USD / 9,99 € / 8,99 £ monatlich oder 99 USD / 115 € / 95 £ pro Jahr. Die Preise in EUR und GBP enthalten die Mehrwertsteuer. Um mehr über CorelDRAW Go zu erfahren, besuchen Sie: www.go.corel.com

Über Alludo

Alludo ist ein globales Technologieunternehmen, das Menschen hilft, besser zu arbeiten und besser zu leben. Wir sind die Menschen hinter preisgekrönten, weltweit bekannten Marken wie Parallels, Corel, MindManager und WinZip. Unsere professionellen Grafik-, Virtualisierungs- und Produktivitätslösungen sind speziell auf die Bedürfnisse von Mitarbeitern an entfernten Standorten abgestimmt und geben ihnen die Freiheit zu arbeiten, wann, wo und wie sie wollen.

Alludo blickt auf eine über 35-jährige Innovationsgeschichte zurück und unterstützt mehr als 2,5 Millionen zahlende Kunden dabei, auf jedem Gerät und an jedem Ort zu arbeiten, Ideen zu entwickeln, zu erstellen und zu teilen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.alludo.com.

© 2025 Cascade Parent Limited handelnd als Alludo. Alle Rechte vorbehalten.

