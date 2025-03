Årsrapport 2024 for Aalborg Boldspilklub A/S

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2025/07

Aalborg, 4. marts 2025





Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2024

AaB har i 2024 realiseret et utilfredsstillende resultat før skat på minus 44,2 mio. kr. mod et resultat før skat på minus 34,4 mio. kr. i 2023.

Resultatet svarer til de senest udmeldte forventninger i september 2024, jf. fondsbørsmeddelelse 2024-29.

De samlede indtægter er efter oprykningen i juni 2024 til 3F Superligaen faldet med 6,6 mio. kr. Denne udvikling er ikke tilfredsstillende, og årsagerne skal primært findes i længerevarende påvirkning af reduceret kommercielle indtægter fra TV-, samarbejds- og sponsoraftaler samt matchday, der var præget af nedrykningen i 2023.

TV-indtægterne er faldet med 5,2 mio. kr. fra 20,2 mio. kr. i 2023 til 15,0 mio. kr. i 2024. I TV-indtægterne er indeholdt indtægter fra NordicBet Ligaen i foråret 2024, samt fra 3F Superligaen i efteråret 2024. Faldet kan henføres til, at AaB i 2023 modtog en engangsbetaling (”faldskærmspenge”) på 9,0 mio. kr. i forbindelse med nedrykning til NordicBet Ligaen.

Indtægter fra samarbejds- og sponsoraftaler udgør 31,5 mio.kr. efter et fald på 0,6 mio.kr. i forhold til 2023, hvilket primært kan relateres til effekten af nedgangen i foråret 2024, hvor AaB spillede i NordicBet Ligaen.

I match-day indtægterne er der realiseret et fald på 2,1 mio.kr. til 22,8 mio. kr. i 2024. Tilbagegangen skyldtes primært, at der i 2023 var en stor engangsindtægt fra pokalfinalen. Match-day indtægterne på Aalborg Portland Park er stadig stigende.

I 2024 er der sket en reduktion af de samlede omkostninger. De er faldet fra 115,8 mio. kr. til 108,5 mio. kr. Faldet på samlet 3,7 mio. kr. kan henføres til helårseffekter fra besparelser igangsat i 2023 primært i administrationen, hvor der er sparet 1,8 mio. kr. på sponsoromkostninger, samt 1,6 mio. kr. på administrationsomkostninger. Besparelser på kamp- og spilleromkostning er faldet med 0,4 mio. kr.

Personaleomkostninger er faldet med 3,6 mio. kr. til 63,4 mio.kr. i 2024. Faldet kan henføres til en lavere gennemsnitsløn for spillere.

Resultatet af transferaktiviteterne er faldet, fra et overskud på 5,2 mio. kr. i 2023 til et underskud på 4,8 mio. kr. i 2024, hvilket skyldes et fald i resultatet ved salg af kontraktrettigheder med 16,8 mio. kr. sammenlignet med 2023.

Udover markante besparelser i flere centrale administrative områder i 2024 er investeringer i den sportslige afdeling, herunder fokus på AaB Akademiet medvirkende til det overordnede negative resultat for 2024.



For at imødekomme udfordringerne med faldende indtægter i 2024 er der i løbet af det forgangne år igangsat flere initiativer, der skal medvirke til at styrke klubbens kommercielle position fremadrettet.

Disse tiltag er en central del af AaB’s langsigtede strategi, der både styrker AaB’s position til at håndtere økonomiske udfordringer og skaber værdi for klubbens interessenter, samtidig med at de fremtidssikrer klubbens kommercielle udvikling og sikrer vækst og bæredygtighed de kommende år.

Balancen

Balancesummen udgør 117,8 mio. kr. pr. 31. december 2024, hvilket er et fald på 11,0 mio. kr. i forhold til 31. december 2023.

Immaterielle aktiver, som omfatter kontraktrettigheder, udgør 13,5 mio. kr. pr. 31. december 2024. Posten er reduceret med 4,2 mio. kr. sammenlignet med 31. december 2023 primært som følge af lavere investeringsniveau samt af- og nedskrivninger i 2024.

Materielle anlægsaktiver udgør 34,2 mio. kr. pr. 31. december 2024 mod 37,8 mio. kr. pr. 31. december 2023, svarende til et fald på 3,6 mio. kr. grundet årets afskrivninger. Der er foretaget investeringer i lounger på Aalborg Portland Park i 2024.

Andre tilgodehavender udgør 7,4 mio. kr. i 2024 og vedrører primært tilgodehavende UEFA solidaritetsmidler og transferindtægter.

De likvide beholdninger udgør i alt 51,7 mio. kr. pr. 31. december 2024 mod 39,5 mio. kr. pr. 31. december 2023.

Andre gældsforpligtelser udgør 16,5 mio. kr. pr. 31. december 2024 mod 25,0 mio. kr. pr. 31. december 2023. Dette vedrører primært skyldige transfersummer, sign on fees, agentfee, samt øvrig gæld vedrørende moms, skatter, feriepenge og øvrige skyldige poster.



Egenkapitalen udgør 56,7 mio. kr. pr. 31. december 2024 mod 56,0 mio. kr. pr. 31. december 2023. Der er i 2024 gennemført en kapitalforhøjelse med et nettoprovenu på 44,9 mio. kr.



Selskabet har samlet udstedt warrants, der giver mulighed for tegning af yderligere 319.489 stk. aktier.

Soliditetsgraden udgør 48,1 % pr. 31. december 2024 mod 43,5 % pr. 31. december 2023.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter balancedagen sket salg af kontraktrettighederne for spillerne Sebastian Otoa og Melker Widell, jf. børsmeddelelserne nr. 2025-03 og 2025-06 fra januar 2025. Dette har resulteret i, at AaB’s forventninger for 2025 er gået fra et underskud i niveauet 15-25 mio. kr. til et resultat i niveauet 0 til minus 10 mio. kr.

Forventninger til 2025

AaB arbejder videre med at udvikle klubbens sportslige sektor, hvor også AaB Akademiet vil være et kerneområde. Det langsigtede mål er at skabe et 3F Superligahold, der permanent er en del af toppen af dansk fodbold. Denne målsætning bygger på at udvikle lokale talenter fra AaB Akademiet til 3F Superligaen og til international fodbold. Endvidere bygger målsætningen på en fortsat generel udvikling af den sportslige sektor, hvor der i 2024 er fortsat arbejdet med transformationsproces for teamet generelt set.

Det er desuden besluttet at styrke den kommercielle organisation, hvor AaB har ambitioner om en forbedret kommerciel platform og oplevelse for interessenterne.

Disse forhold, sammenholdt med allerede realiserede transferindtægter, er de væsentligste årsager til, at AaB forventer et resultat for 2025 i niveauet 0 til minus 10 mio. kr. Heri er indregnet en forventet uændret status som 3F Superligaklub fra sommeren 2025 og TV-indtægter og transferindtægter på et højere niveau end realiseret de seneste år.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Jan Peters

Bestyrelsesformand

Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger

Michael Tuxen Boll +45 2886 2620

Vedhæftede filer