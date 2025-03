Rapportering betreffende inkoop van eigen aandelen

Gereglementeerde informatie

Aalst, België, 4 maart 2025 – In overeenstemming met artikel 8:4 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maakt Ontex informatie bekend in verband met zijn programma om eigen aandelen in de kopen, dat was aangekondigd op 25 november 2024.

In de loop van de werkweek eindigend op 28 februari 2025, werden 104,589 eigen aandelen ingekocht op de gereguleerde markt van Euronext Brussel, volgens het hieronder beschreven schema. Dit brengt het totaal aantal eigen aandelen dat Ontex aanhoudt op 1.884.482, hetgeen 2,29% van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt.



Datum # aandelen Gemiddelde

prijs (in €) Minimum

prijs (in €) Maximum

prijs (in €) Totale

waarde (in €) 24/02/2025 29.500 8,327 8,280 8,370 245.650 25/02/2025 6.962 8,285 8,280 8,290 57.680 26/02/2025 11.583 8,326 8,300 8,490 96.444 27/02/2025 29.065 8,434 8,370 8,480 245.124 28/02/2025 27.479 8,304 8,260 8,340 228.192



Op 2 december 2024 lanceerde Ontex een inkoop­programma om maximaal 1,5 miljoen eigen aandelen te verwerven. Na voltooiing van het programma zal het aantal aangehouden eigen aandelen van 1,35% tot 3,17% van het totale aantal uitgegeven aandelen stijgen. De aandelen die via het programma worden verworven, zullen bijdragen om aan de verplichtingen van Ontex te voldoen onder zijn huidige en toekomstige lange-termijn-beloningsplannen. De aandeleninkoop wordt gespreid over een periode van zeven maanden eindigend op 30 juni 2025. Het programma zal worden uitgevoerd onder de voorwaarden van de machtiging die verleend werd door de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 5 mei 2023, en zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke tussenpersoon, die zijn beslissingen onafhankelijk zal nemen op basis van een discretionair mandaat.

Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg. De innovatieve producten van Ontex worden in zo'n 100 landen verdeeld via retailers en zorgverleners. Ontex stelt wereldwijd zo'n 7.000 mensen tewerk en is aanwezig in 14 landen, met hoofdzetel in Aalst, België. Ontex staat genoteerd op Euronext Brussel en maakt deel uit van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

