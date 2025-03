„Novaturas“ platins naujus vertybinius popierius – siekia pritraukti strateginius investuotojus

Baltijos šalių kelionių organizatorė „Novaturo“ grupė, atlikusi strateginių alternatyvų analizę, sieks pritraukti papildomo kapitalo išplatinant naują akcijų arba konvertuojamų obligacijų emisiją potencialiems strateginiams investuotojams. Šiuo instrumentu įmonė tikėtųsi pritraukti iki 5 mln. eurų sumą, kuri būtų nukreipta į Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje veikiančios bendrovės veiklos plėtrą, finansinio pajėgumo ir pozicijų rinkoje stiprinimą. Dėl tokio vadovybės siūlymo galutinį sprendimą priims visuotinis akcininkų susirinkimas.

„Papildomo kapitalo pritraukimas yra svarbus bendrovei, siekiant užtikrinti finansinį pajėgumą ir įgyvendinti strateginius tikslus – sustiprinti konkurencinį pranašumą dabartinėje itin dinamiškoje turizmo rinkoje, vykdyti paslaugų plėtrą ir siekti ilgalaikio tvaraus augimo bei vertės kūrimo akcininkams. „Novaturo“ vadovybė svarstė skirtingas kapitalo pritraukimo alternatyvas, o atsižvelgiant į atliktą strateginių alternatyvų analizę, nuspręsta, kad efektyviausias ir didžiausią potencialą turintis kelias – naujų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų išleidimas potencialiems strateginiams investuotojams“, – sako „Novaturo“ grupės valdybos pirmininkas Gediminas Almantas.

Bendrovės vadovybė informuoja, kad šiuo metu jau yra vykdomos derybos su galimais strateginiais investuotojais. Šiame etape nėra žinoma, kokiems tiksliai investuotojams bus siūloma įsigyti naujai išleidžiamų vertybinių popierių, taip pat – bus siūlomos naujos akcijos ar konvertuojamosios obligacijos, ar kitos naujų vertybinių popierių leidimo sąlygos. „Novaturas“ siekia kuo operatyviau užbaigti derybas su potencialiais investuotojais, gauti reikiamus bendrovės valdymo organų sprendimus ir įvykdyti kitus formalumus, susijusius su investuotojų pritraukimu.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui bendrovės vadovybė ketina pristatyti siūlymus, kaip būtų įvertinama naujų vertybinių popierių emisijos kaina. Naujos akcijų emisijos atveju, siekiant pritraukti strateginį investuotoją, būtų imama vidutinė svertinė kaina „Nasdaq“ Vilniaus ir Varšuvos vertybinių popierių biržose per pastarųjų 3 mėnesių laikotarpį bei pritaikoma su potencialiais investuotojais suderinta nuolaida.

Jeigu būtų pasirinkta išleisti konvertuojamąsias obligacijas, jų kaina būtų nustatyta po derybų su galimais strateginiais investuotojais, užtikrinant, kad santykis, kuriuo konvertuojamosios obligacijos būtų keičiamos į bendrovės akcijas arba jo apskaičiavimo tvarka būtų lygiavertė kaip ir naujos akcijų emisijos atveju.

„Novaturo“ vadovybė siūlo platinti naujus vertybinius popierius atšaukiant pirmumo teisę esamiems bendrovės akcininkams ir suteikiant teisę pasirašyti ir įsigyti naujus vertybinius popierius vienam ar keliems potencialiems strateginiams investuotojams, kurie bus nurodyti vėlesniame etape po to, kai įvyks derybos su jais.

Be to, „Novaturas“ tariasi su tam tikromis finansų įstaigomis dėl naujų kreditavimo galimybių, tačiau papildomo kapitalo pritraukimas per strateginį investuotoją ar investuotojus, leistų įmonei gauti veiklai reikalingų lėšų iš alternatyvaus šaltinio. Apskritai, naujos akcijų ar konvertuojamų obligacijų emisijos išleidimas, didinant įstatinį kapitalą, „Novaturo“ vadovybės įvertintas kaip šiame etape palankiausias sprendimas, nes suteiktų lankstumo itin dinamiškoje ir konkurencingoje rinkoje.

Bendrovė pabrėžia, kad galutinis sprendimas dėl naujai išleidžiamų vertybinių popierių emisijos priklausys nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų. Jis šaukiamas 2025 m. kovo 26 d.

Vasario pabaigoje „Novaturas“ pristatė neaudituotus 2024 m. finansinius rezultatus. Metiniai grynieji nuostoliai siekė 2,5 mln. eurų, tačiau paskutinį ketvirtį bendrovė dirbo pelningai ir fiksavo 2,6 mln. eurų grynojo pelno. Šiemet bendrovė tikisi pasiekti 3 mln. eurų EBITDA ir 2 mln. eurų grynojo pelno rodiklius.

Šiuo metu bendrovės akcijomis yra prekiaujama Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.

„Novaturo“ grupė yra daugiau nei 25-erius metus patirties sukaupęs, vienintelis vietinio kapitalo užsakomųjų skrydžių kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Bendrovė siūlo vasaros ir žiemos poilsines, pažintines, egzotines, slidinėjimo, darbostogų bei grupines keliones daugelyje krypčių visame pasaulyje. Neaudituotais duomenimis, 2024 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 201 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 239 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Darius Undzėnas

Finansų direktorius

+370 678 05749