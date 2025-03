FibroBiologics dépose une demande de brevet pour une nouvelle approche visant à moduler l’activité mitochondriale à l’aide de produits thérapeutiques à base de fibroblastes

Cette nouvelle méthode pourrait ouvrir la voie vers de nouvelles options thérapeutiques ciblées sur des maladies chroniques causées par un dysfonctionnement mitochondrial.

HOUSTON, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FibroBiologics, Inc. (Nasdaq : FBLG), ci-après « FibroBiologics », une société de biotechnologie en phase clinique détenant plus de 160 brevets délivrés et en instance, et axée sur le développement de thérapies et traitements potentiels des maladies chroniques à base de fibroblastes et de matériaux dérivés de fibroblastes, annonce le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’Office américain des brevets et des marques couvrant des méthodes exploitant des fibroblastes pour améliorer les performances des mitochondries cellulaires.

Les mitochondries sont des organites essentiels, responsables de la production d’énergie des cellules par phosphorylation oxydative. Le dysfonctionnement mitochondrial est lié au vieillissement et à un large éventail de pathologies, notamment les maladies auto-immunes, neurodégénératives, métaboliques et musculaires. Les fibroblastes sont les principales cellules responsables de la sécrétion et du maintien des tissus conjonctifs. Ils sécrètent des molécules bioactives telles que des facteurs de croissance, des cytokines et des vésicules extracellulaires qui influencent les microenvironnements cellulaires.

La modulation de la fonction mitochondriale par l’administration locale ou systémique de fibroblastes représente une méthode novatrice pour traiter le dysfonctionnement mitochondrial, un domaine qui suscite un intérêt grandissant pour la recherche médicale. Cette nouvelle approche ouvrirait la voie à de nouvelles options thérapeutiques pour les maladies causées par le dysfonctionnement mitochondrial qui contribue à la pathologie de nombreuses maladies chroniques.

Pour Pete O’Heeron, Fondateur et Directeur général de FibroBiologics : « L’utilisation des fibroblastes pour améliorer le microenvironnement cellulaire par la modulation de l’activité mitochondriale pourrait modifier fondamentalement notre approche du traitement des maladies chroniques et avoir une incidence positive sur la longévité humaine ».

Hamid Khoja, Directeur scientifique chez FibroBiologics indique quant à lui : « La communauté scientifique manifeste un intérêt croissant pour l’utilisation de thérapies ciblant les mitochondries en vue de traiter les maladies chroniques ». Et d’ajouter : « Notre approche tire parti de la capacité naturelle des fibroblastes à moduler la fonction mitochondriale, et permet d’envisager de nouvelles stratégies thérapeutiques pour soigner de nombreuses maladies chroniques ».

Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières de 1995, Private Securities Litigation Reform Act. Les déclarations prospectives contiennent des informations concernant la capacité potentielle des fibroblastes à moduler la fonction mitochondriale, ouvrir de nouvelles options thérapeutiques liées au dysfonctionnement mitochondrial, modifier le traitement des maladies chroniques et débloquer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le traitement de multiples maladies chroniques. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes, estimations, projections et convictions actuelles de la direction de FibroBiologics, et sur un certain nombre d’hypothèses concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives ne sauraient garantir de futures performances, conditions ou résultats futurs et induisent un certain nombre de risques connus et inconnus, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs importants, dont beaucoup échappent au contrôle de la direction de FibroBiologics et qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés, y compris ceux repris à la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans les rapports annuels, trimestriels et actuels de FibroBiologics (sous formulaires 10-K, 10-Q et 8-K) tels que déposés ou soumis à la SEC, le régulateur boursier américain, ainsi que dans tout autre document public ultérieur. Des exemplaires sont disponibles sur le site Internet de la SEC à l’adresse : www.sec.gov. Ces risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs importants comprennent, sans toutefois s’y limiter : (a) les risques liés aux liquidités de FibroBiologics et à sa capacité à maintenir des ressources financières suffisantes pour mener ses activités ; (b) les attentes relatives au lancement, aux avancées et aux résultats attendus de nos efforts en matière de R&D et d’études précliniques ; (c) le rapport imprévisible entre les résultats de la R&D et des études précliniques et ceux des études cliniques et enfin (d) la capacité de FibroBiologics à poursuivre avec succès ses demandes de brevet. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à leur date de publication. Les lecteurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. FibroBiologics décline toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l’exige. FibroBiologics ne fournit aucune garantie quant à la réalisation de ses objectifs.

Domiciliée à Houston aux États-Unis, FibroBiologics est une société de biotechnologie en phase clinique qui développe un portefeuille de traitements et de soins potentiels pour les maladies chroniques à base de cellules fibroblastiques et de matériaux dérivés de fibroblastes. FibroBiologics détient plus de 160 brevets délivrés ou en instance aux États-Unis et à l’étranger dans divers domaines cliniques, notamment la discopathie dégénérative, l’orthopédie, la sclérose en plaques, le psoriasis, la cicatrisation des plaies, l’inversion de l’involution des organes et le cancer. La société FibroBiologics représente la prochaine génération du progrès médical dans le domaine de la thérapie cellulaire. Pour plus d’informations, consultez le site : www.FibroBiologics.com.

