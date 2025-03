Ambiq עושה דמוקרטיזציה של הבינה המלאכותית בקצה עם המערכת על שבב מסדרת Apollo330 Plus

אוסטין, טקסס, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

®Ambiq, מפתחת מובילה של מוליכים למחצה עם צריכת הספק נמוך במיוחד ופתרונות המאפשרים בינה מלאכותית במכשירי קצה, חושפת את סדרת המערכות על שבב (SoC) Apollo330 Plus. הסדרה מכילה את מערכת הבסיס Apollo330 Plus, את Apollo330B Plus, ואת Apollo330M Plus, וכל אחד מהן מציעה מערך עשיר של אפשרויות לחיבור ציוד היקפי וקישוריות עבור שירותי בריאות, בתים ובניינים חכמים, יישומי קצה תעשייתיים ועוד כדי להניע בינה מלאכותית בקצה שפועלת באופן רציף ובזמן אמת.

תכונות עיקריות:

*מעבד היישומים Arm® Cortex ®-M55 במהירות של עד 250 מגה-הרץ עם הטכנולוגיות turboSPOT® ו-Helium™ של Arm®

*מעבד הרשת Arm Cortex-M4F במהירויות 48/96 מגה-הרץ ורדיו מרובה פרוטוקולים (בפתרונות מוצר אלחוטי)

*ביצועים מהירים פי 16 והשהיה נמוכה יותר, ויעילות אנרגטית טובה פי 30 של בינה מלאכותית בהשוואה לפתרונות דומים המבוססים על מעבדי Cortex-M מהדור הקודם

*מיקרופון PDM דיגיטלי בעוצמה נמוכה במיוחד עבור קול שפועל תמיד

*אפשרויות מרובות לקישוריות והעברת נתונים כגון תמיכה ב-Bluetooth® Low Energy, Matter ו-Thread עבור מגוון התקני קצה

סדרת Apollo330 Plus נבנתה במיוחד כדי לאפשר חישובי היסק באמצעות בינה מלאכותית שפעילים תמידית ובזמן אמת במכשירים עצמם. הסדרה מבוססת על פלטפורמת טכנולוגיית מיטוב צריכת הכוח בסף ההספק (SPOT®) הקניינית של Ambiq, והיא משיגה ביצועים מהירים יותר ברמה חסרת תקדים של פי 16 ועד פי 30 יעילות אנרגטית ביישומי בינה מלאכותית בהשוואה לפתרונות דומים המבוססים על מעבדי Cortex-M מהדור הקודם, כך שהיצרניות יכולות לספק תכונות חדשניות תוך הארכת חיי המכשירים, להציע קישוריות מרובת פרוטוקולים עבור גוון נקודות קצה, וכן לשפר את חוויית המשתמש.

ארכיטקטורת Apollo330 Plus ממנפת באופן מלא את Arm Cortex-M55 עם טכנולוגיית Arm Helium להאצת בינה מלאכותית, ומעבדת עד 8 כתובות MAC בכל מחזור. סדרת Apollo330 Plus כוללת 2 מגה-בייט זיכרון RAM בשבב עצמו, 2 מגה-בייט של זיכרון לא נדיף משובץ, 32 קילו-בייט זיכרון מטמון להוראות ו-32 רילו-בייט זיכרון למטמון לדאטה בפס רחב, ורדיו מרובה פרוטוקולים כדי לסייע למפתחים לפתח מוצרי ביצועים גבוהים שהינם חסכוניים בצריכת החשמל.

"בעוד שהמכשירים החכמים של היום מסתמכים במידה רבה על מחשוב ענן זולל חשמל, סדרת Apollo330 Plus יוצרת הזדמנות חדשה לגמרי בכך שהיא מאפשרת עיבוד בינה מלאכותית חדשני אמיתי", אומר פומיהידה אסאקה (Fumihide Esaka), מנכ"ל Ambiq. "זה מאפשר ליצרנים ליצור מכשירים חכמים עמידים יותר, מגיבים יותר וחכמים יותר עבור בתים, משרדים ומפעלים."

"עם מספר גדל והולך של יישומי בינה מלאכותית חדשים ומשכנעים שצצים בשווקים, כולל בתעשייה ובבית החכם, מתן אפשרות לעיבוד בינה מלאכותית בהספק נמוך במיוחד ישירות בקצה ישנה את התמונה", אמר לורנס בראיינט (Laurence Bryant), סגן נשיא שיווק מגזרי, ליין עסקי ב-Arm. "עם הפתרון החדש הזה, שנבנה על Arm, Ambiq סוללת את הדרך למכשירים חכמים ויעילים יותר שיכולים לספק מודיעין בזמן אמת עבור מגוון רחב של תרחישי שימוש".

סדרת Apollo330 Plus מציעה שלוש גרסאות:

*דגם הבסיס של Apollo330 Plus ללא קישוריות אלחוטית מציע מערך עשיר של ציוד היקפי עבור מוצרים לבישים, רפואה/בריאות ובית חכם, ומאפשר למפתחים ליצור בקלות יישומים מתוחכמים מבוססי חיישנים.

*Apollo330B Plus כולל את Apollo330 Plus עם תמיכה ב-Bluetooth® Low Energy (BLE) עבור מבחר רחב של ציוד היקפי ויישומי שמע מחוברים.

* Apollo330M Plusמוסיפה תמיכה ברדיו בריבוי פרוטוקולים עבור IEEE 802.15.4, Thread ו-Mater, ומאפשרת רשתות אריג הדדיות בהספק נמוך עבור הדור הבא של הבית החכם, מדים חכם ומכשירי קצה תעשייתיים.

הארכיטקטורה מרובת הליבות היעילה של המערכת כוללת מעבד יישומים רב עוצמה ומעבד רשת ייעודי לביצועי רדיו ללא פשרות. העיצוב מפשט את הפיתוח תוך אספקת ביצועי רדיו בריבוי פרוטוקולים ללא פשרות עם עוצמת אות חזקה עד +14dBm כמו גם רגישות רדיו משופרת.

התכונות חדשניות של secureSPOT® 3.0, המבוססות על טכנולוגיית TrustZone® של Arm, משפרות עוד יותר את המערכות על שבב מסדרת Apollo330 Plus, ומבטיחות את השלמות והסודיות של נתונים המועברים ומעובדים בידי המכשירים המקושרים. עם מנגנוני אבטחה מבוססי חומרה, כגון אתחול מאובטח ועדכוני קושחה מאובטחים, מערכות אלו מספקות הגנה חזקה מפני גישה בלתי מורשית והתקפות זדוניות, ומאפשרות פריסה מאובטחת ביישומים שונים.

כתוספת החדשה ביותר לפורטפוליו של Ambiq, סדרת Apollo330 Plus SoC מציבה סטנדרט חדש לעיבוד בינה מלאכותית בהספק אולטרה נמוך בקצה. עם יותר קישוריות, אבטחה, מערך רחב יותר של ממשקים היקפיים ואפשרויות חבילה מרובות, SoC אלה מספקים למפתחים את הכלים הדרושים להם כדי ליישם פתרונות בינה מלאכותית מתוחכמים וחסכוניים באנרגיה במכשירי קצה.

בדקו את סדרת Apollo330 Plus SoC ובקרו את Ambiq ב-Embedded World 2025 על ידי הזמנת פגישה עם הצוות שלהם.

אודות Ambiq

המשימה שלנו היא לאפשר מודיעין (בינה מלאכותית ומעבר) בכל מקום על ידי אספקת פתרונות מוליכים למחצה בהספק הנמוך ביותר. אנו מאפשרים ללקוחותינו לספק מחשוב בינה מלאכותית בקצה שבו אתגרי צריכת החשמל הם העמוקים ביותר. החידושים הטכנולוגיים שלנו, הבנויים על הטכנולוגיה מוגנת הפטנט והקניינית שלנו, כולל טכנולוגיית מיטוב צריכת הכוח בסף ההספק (SPOT), מספקים מהיסוד שיפור רב עד פי שניים בצריכת חשמל בהשוואה לעיצובים מסורתיים של מוליכים למחצה. נכון להיום אנו מעצימים יותר מ-260 מיליון מכשירים. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר www.ambiq.com.

למידע נוסף - מדיה

Charlene Wan

VP of Branding, Marketing, and Investor Relations

cwan@ambiq.com

1.512.879.2850+

