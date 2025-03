Ambiq发布Apollo330 Plus系列系统级芯片，推进边缘人工智能民主化

奥斯汀,美国得克萨斯州, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ambiq®是全球领先的超低功耗半导体解决方案提供商,旨在解决传统计算和人工智能计算面临的巨大边缘功耗挑战,其推出Apollo330 Plus系列系统级芯片 (SoC) 。 该系列由基本型Apollo330 Plus、Apollo330B Plus和Apollo330M Plus组成,每款产品都能为医疗保健、智能家居和楼宇、工业边缘应用等提供丰富的外设和连接选项,从而推动实现全天候实时边缘人工智能。

主要功能特点:

高达250 MHz的Arm ® Cortex ® -M55应用处理器,采用 turboSPOT ® 和Arm ® Helium™技术

Cortex -M55应用处理器,采用 turboSPOT 和Arm Helium™技术 48/96 MHz Arm Cortex-M4F网络处理器和多协议无线电(作为无线产品选项提供)

与基于上一代Cortex-M处理器的类似解决方案相比,性能提高16倍以上,延迟更低且人工智能能效提高30倍

超低功耗数字麦克风PDM,实现真正的全天候语音功能

提供Bluetooth®Low Energy、Matter和Thread等多种封装和连接选项,适用于各种边缘设备



Apollo330 Plus系列专为在设备上实现全天候实时人工智能推理而设计。 基于Ambiq专有的亚阈值功耗优化技术 (SPOT®) 平台,与基于上一代Cortex-M处理器的类似解决方案相比,性能提高多达16倍,人工智能能效提高30倍。因此,它能帮助制造商在提供创新功能的同时延长设备寿命,在不同终端之间提供多协议连接,同时增强用户体验。

Apollo330 Plus架构充分利用Arm Cortex-M55处理器和Arm Helium技术进行人工智能加速,每个周期可处理多达8次MAC操作。 Apollo330 Plus系列包括2MB系统级芯片RAM、2MB嵌入式非易失性存储器、宽总线模式下的大容量32kB指令缓存和32kB数据缓存,以及供开发人员开发高性能和高能效产品的多协议无线电。

“现代智能设备在很大程度上依赖于耗电量巨大的云计算,而Apollo330 Plus系列通过实现真正的边缘人工智能处理创造了全新的机会。”Ambiq首席执行官Fumihide Esaka表示, “让制造商能够为家庭、办公室和工厂制造出寿命更长、反应更灵敏的智能设备。”

“包括工业和智能家居在内,随着越来越多引人注目的全新边缘人工智能应用出现在各个市场,直接在边缘实现超低功耗人工智能处理将带来变革性意义。”Arm物联网业务细分市场营销副总裁Laurence Bryant表示, “凭借这款基于Arm的全新解决方案,Ambiq将为研发更智能、更高效的设备铺平道路,进而在各种用例中实现实时智能。”

Apollo330 Plus 系列共有三个版本:

不带无线连接功能的基本型Apollo330 Plus,可为可穿戴设备、医疗/保健和智能家居提供丰富的外设,帮助开发人员轻松创建基于传感器的复杂应用。

Apollo330 B Plus在Apollo330 Plus的基础上进行了功能扩展,支持通过Bluetooth ® Low Energy (BLE) 连接多种外设和音频应用

Plus在Apollo330 Plus的基础上进行了功能扩展,支持通过Bluetooth Low Energy (BLE) 连接多种外设和音频应用 Apollo330M Plus 则进一步增加了对IEEE 802.15.4、Thread和Matter的多协议无线电支持,可实现下一代智能家居、智能电表和工业边缘设备之间的低功耗互操作性网状网络



其精简的多核架构包括一个功能强大的应用处理器和一个专用的网络协同处理器,可确保不折不扣的无线电性能。 这种设计可在简化开发过程的同时提供全面而强大的多协议无线电性能,信号强度高达+14dBm,无线电灵敏度也有所提升。

创新的secureSPOT®3.0功能基于Arm TrustZone®技术,可进一步增强Apollo330 Plus系列系统级芯片的性能,为所连接设备传输和处理的数据确保完整性和保密性。 凭借安全启动和安全固件更新等基于硬件的安全机制,该系列系统级芯片可提供强大的保护并防止未经授权的访问和恶意攻击,从而实现在各种应用中的安全部署。

作为Ambiq产品组合的最新成员,Apollo330 Plus系列系统级芯片为超低功耗边缘人工智能处理树立了新的标准。 借助更高的连接性和安全性、更广泛的外设接口以及多种封装选项,该系列系统级芯片将为开发人员提供在边缘设备中实施复杂的节能型人工智能解决方案所需的工具。

欢迎了解Apollo330 Plus系列系统级芯片,或者预约前往Embedded World 2025参观Ambiq展位并与研发团队会面。

关于Ambiq

我们的使命是开发最低功耗的半导体解决方案,已实现智能(包括人工智能及其他)的普及。 我们帮助客户在功耗挑战最为严峻的边缘提供人工智能计算。 基于获得专利的专有亚阈值功耗优化技术 (SPOT),我们的技术创新全面实现了比传统半导体设计优异数倍的功耗改进。 截至目前,全球已有超过2.6亿台设备采用我们的技术。 如需了解更多信息,请访问 www.ambiq.com。

