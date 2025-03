Inbanki 2024. aasta auditeeritud aastaaruanne

Inbanki 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on lisatud sellele teatele ja avaldatakse ka Inbanki investorlehel aadressil https://inbank.eu/investors/reporting . Auditeeritud aastaaruande finantstulemuste osas ei ole erinevusi 25. veebruaril 2025 avaldatud auditeerimata vahearuandega.

2024. aastal ulatus Inbanki kogutulu 75,5 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 26%. Seda kasvu toetasid kasvavad marginaalid ja portfellimahtude suurenemine nii Balti riikides kui ka Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis.

Inbanki normaliseeritud puhaskasum kasvas 2024. aastal aastatagusega võrreldes 51%, ulatudes 15,4 miljoni euroni ja normaliseeritud ROE oleks olnud 11,3%. Kui kõik erakorralised sündmused arvesse võtta, kasvas ettevõtte puhaskasum 20% ja ulatus 12,2 miljoni euroni ning omakapitali tootlus oli 2024. aastal 9%

Laenude ja renditeenuste portfell ulatus 1,15 miljardi euroni ja kasvas aastatagusega võrreldes 11%. Hoiuseportfell kasvas aastaga 8% ja ulatus aasta lõpu seisuga 1,17 miljardi euroni. 2024. aasta lõpus jõudis Inbanki varade maht 1,44 miljardi euroni, kasvades aastaga 9%.

2024. aastal saavutas Inbank rekordilise müügimahu 715 miljonit eurot ning ettevõtte müügi kogumaht (GMV) kasvas 4%.

2024. aasta lõpus oli Inbankil 872 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 6000 kaupmehest koostööpartneri.

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.12.2024

Varade maht: 1,44 miljardit eurot

Laenude ja renditeenuste portfell: 1,15 miljardit eurot

Hoiuseportfell: 1,17 miljardit eurot

Omakapital: 148 miljonit eurot

Puhaskasum: 12,2 miljonit eurot

Omakapitali tootlus: 9,0%

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 6000 kaupmehega on Inbankil 872 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.



