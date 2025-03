Studierende der Dauphine Universität gewinnen Denodo University Challenge

PALO ALTO, Kalifornien, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab bekannt, dass der Gewinner der jüngsten Denodo University Challenge, Data for Social Change: Improve Life Expectancy , das Team Data Shoe von der Universität Dauphine in Paris, Frankreich ist. Das Team besteht aus Dounia Bouloudene (Kapitänin), Nassim Fatmi und Youcef Azouaoui (Die oben verlinkte Seite enthält ein von Data Shoe bereitgestelltes Video, das die Lösung des Gewinners zeigt). Darüber hinaus wurde die Universidade da A Coruña in Spanien mit einem Preis für die Teilnahme der meisten Teams an diesem Wettbewerb ausgezeichnet.

Das Akademische Programm von Denodo bereitet Studierende durch virtuelle, selbstgesteuerte Trainingsmodule, Live-Workshops und eine kostenlose Version der Denodo-Plattform vor. Bei der letzten University Challenge, die im September letzten Jahres angekündigt wurde, wurden Studierendenteams mit der Aufgabe konfrontiert, die effektivste Lösung für die Nutzung von Daten und Analysen zur Verbesserung der ESG-Praktiken und letztlich der Lebenserwartung zu entwickeln.

Die Challenge „Data for Social Change: Improve Life Expectancy“ verlangte von den Studierenden die Integration von Datenquellen, sowohl bereitgestellte als auch selbst identifizierte, um so die Lebenserwartung mit einer Vielzahl von Faktoren in Beziehung zu setzen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Dabei mussten die Studierenden die Daten mithilfe von Berichts- und/oder Visualisierungstools analysieren sowie Diagramme und andere Darstellungen erstellen, um ihre Ergebnisse zu präsentieren.

Das Gewinnerteam Data Shoe hat gezeigt, dass die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, die Verringerung der Luftverschmutzung und die Förderung der politischen Stabilität entscheidend für die Verbesserung der Lebenserwartung sind und dass die Förderung der öffentlichen Politik in diesen Bereichen nicht nur einen bedeutenden sozialen Fortschritt, sondern auch eine bessere Lebensqualität auf der ganzen Welt bewirken kann. Um diese Aufgabe zu lösen, hat das Team Data Shoe öffentlich verfügbare Daten über Luftverschmutzung und politische Stabilität identifiziert, abgerufen und integriert.

Die Jury stellte außerdem fest, dass Data Shoe die in der Denodo-Plattform erstellten Metadaten mit Hilfe des Denodo Design Studios hervorragend erklärt und in ihrem Microsoft Power BI-Bericht eine klare Darstellung mit leicht verständlichen Grafiken geliefert hat. Die Schlussfolgerungen des Teams wurden durch seine Analyse gut unterstützt.

Dounia sprach für das ganze Team, als sie sagte: „Die Denodo University Challenge hat uns beigebracht, wie man strategisch über die Lösung komplexer Datenintegrationsprobleme nachdenkt. Dabei wurde die Denodo Plattform effektiv mit dem Ziel eingesetzt, relevante Erkenntnisse aus Rohdaten zu gewinnen. Unsere größten Herausforderungen waren die Wahl der besten Methode zur Optimierung unseres Ansatzes und die Suche nach den wertvollsten Datenquellen. Durch Teamarbeit und Beharrlichkeit konnten wir diese Herausforderungen meistern.“

„Ich war sehr stolz auf die Professionalität, mit der das Team Data Shoe an diesem Wettbewerb teilgenommen hat“, sagte Alberto Pan, Chief Technology Officer bei Denodo. „Durch ihre Zusammenarbeit haben sie gezeigt, wie wichtig gute Daten sind, die durch eine semantische Ebene erweitert werden, um Fragen zur Langlebigkeit auf klare und vertretbare Weise zu beantworten. Die logischen Datenverwaltungsfunktionen der Denodo-Plattform, wie z. B. die Unterstützung von Low Code/Ono Code Development, machen es auch Studierenden und Personen ohne umfassende Datenverwaltungserfahrung leicht, die Plattform schnell zu erlernen und Lösungen zu entwickeln. Das Team Data Shoe hat diese Möglichkeiten optimal genutzt, um in kürzester Zeit eine stabile, gut durchdachte Lösung zu entwickeln.“

Die nächste Denodo University Challenge mit dem Schwerpunkt KI ist ab heute für Voranmeldungen geöffnet.

