Les étudiants de l’université Dauphine grands vainqueurs du Denodo University Challenge

PALO ALTO, État de Californie, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , acteur leader de la gestion des données, annonce que l’équipe Data Shoe de l’université Paris-Dauphine, en France remporte le dernier Denodo University Challenge, intitulé « Data for Social Change: Improve Life Expectancy » (les données au service du changement social : comment améliorer l’espérance de vie). L’équipe gagnante réunit Nassim Fatmi et Youcef Azouaoui sous la houlette de leur capitaine Dounia Bouloudene. Le lien ci-dessus renvoie vers une vidéo, fournie par leurs soins, qui présente la solution. L’université espagnole A Coruña (université de La Corogne) a en outre remporté un prix récompensant la plus grande participation d’équipes à ce concours.

Le programme académique de Denodo prépare les étudiants au moyen de modules de formation virtuels et adaptés à leur rythme, d’ateliers en temps réel et d’un accès sans frais à un environnement de sa plateforme . Le dernier Denodo University Challenge, annoncé en septembre 2024, a mis les équipes estudiantines au défi de développer la solution la plus efficace pour exploiter les données et l’analytique en vue d’améliorer les pratiques ESG et, en définitive, l’espérance de vie.

Pour les étudiants participants, le challenge « Data for Social Change: Improve Life Expectancy » a sous-tendu l’intégration d’opinions sur les sources de données, à la fois préfournies et identifiées par leurs soins pour associer l’espérance de vie à différents facteurs en vue de tirer des conclusions. Un tel exercice leur a imposé des analyses de données moyennant des outils de reporting et/ou de visualisation, et la réalisation de graphiques et autres visuels en amont de la présentation de leurs travaux.

L’équipe gagnante, Data Shoe, a démontré que l’amélioration de l’accès aux soins de santé, la réduction de la pollution de l’air et la promotion en faveur de la stabilité politique constituent des atouts majeurs pour améliorer l’espérance de vie, et que l’avancement des politiques publiques dans ces domaines peut à la fois déclencher un progrès social significatif et améliorer la qualité de vie à l’échelle mondiale. Pour résoudre ce challenge, l’équipe Data Shoe a identifié, consulté et intégré des données publiques disponibles sur la pollution de l’air et la stabilité politique.

Le jury a par ailleurs salué l’excellent travail réalisé par l’équipe Data Shoe dans l’explication des métadonnées entrées sur la plateforme Denodo et relayées par le module Denodo Design Studio et dans la restitution d’un résumé clair dans leur rapport sous Microsoft Power BI, annexé de visuels faciles à comprendre. Les conclusions de l’équipe étaient également bien étayées par leur analyse.

La capitaine, Dounia, s’est exprimée au nom de toute l’équipe en ces termes : « Le Denodo University Challenge nous a appris à réfléchir de manière stratégique pour résoudre des enjeux complexes d’intégration de données en utilisant efficacement la plateforme Denodo, et à extraire des informations pertinentes à partir de données brutes. Nos plus grands obstacles ont été de choisir la meilleure manière d’optimiser notre approche et d’identifier les plus pertinentes sources de données. Nous les avons surmontés grâce au travail d’équipe et à notre persévérance. »

« J’ai ressenti une extrême fierté envers le niveau de professionnalisme dont l’équipe Data Shoe a fait preuve dans cette compétition », observe Alberto Pan, Directeur technique de Denodo. « Ensemble, ils ont su démontrer l’importance de bonnes données, enrichies par une couche sémantique, pour répondre de manière claire et articulée aux questions de longévité. Les fonctionnalités de gestion logique des données de la plateforme Denodo, tout comme le support au développement low code/no code, facilitent l’apprentissage rapide de la plateforme et la conception de solutions pour les étudiants, et jusqu’aux individus sans expérience approfondie en gestion des données. L’équipe Data Shoe a su tirer parti de ces capacités pour élaborer rapidement une solution robuste et bien conçue. »

Le prochain Denodo University Challenge, axé sur l’IA, est ouvert à la pré-inscription dès aujourd’hui.

