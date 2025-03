ORION OYJ

Orion ja Aiforia laajentavat yhteistyötään prekliinisten tutkimusten arviointiin

Orion Oyj ("Orion") ja Aiforia Technologies Oyj ("Aiforia"), suomalainen lääketieteellinen ohjelmistoyritys, ilmoittivat tänään laajentavansa yhteistyötään lisäämällä Aiforian ohjelmistoratkaisun käytön prekliinisten tutkimusten arviointiin. Yhteistyö sisältää Aiforia®Studies-ohjelmiston käyttöönoton Orionin prekliinisissä histologiaprosesseissa sekä yhteisen kehitystyön prekliinisten patologien tutkimusarviointityönkulun automatisoimiseksi ja parantamiseksi.

"Olemme innoissamme syventäessämme kumppanuuttamme Aiforian kanssa; Aiforia®Studies-ohjelmisto sopii täydellisesti sitoumukseemme edistää lääketutkimusta ja -kehitystä. Hyödyntämällä Aiforian tekoälypohjaisia kuvantamis- ja raportointityökaluja odotamme nopeampia ja tehokkaampia patologisia arviointeja, mikä vähentää patologeilta vaadittavaa aikaa näytteiden arvioinnissa ja parantaa prekliinisten tutkimustemme tarkkuutta. Odotamme innolla tämän kumppanuuden tuomia arvokkaita näkemyksiä ja edistysaskeleita”, sanoo Riikka Oksala, johtaja, DMPK & Safety Sciences, R&D, Orion.

"Olemme erittäin iloisia voidessamme laajentaa yhteistyötämme Orionin kanssa. Aiforia®Studies-ohjelmisto on suunniteltu erityisesti lääkealan tarpeisiin ja heidän prekliinisiin histologisiin tutkimuksiinsa. On innostavaa tehdä yhteistyötä tämän innovatiivisen lääkeyhtiön kanssa, saada arvokkaita näkemyksiä heidän tarpeistaan ja samalla kehittää tuotteitamme tälle sektorille. Tämän yhteistyön kautta vahvistamme prekliinistä portfoliotamme, joka jo nyt ulottuu tuotekehitys- ja tutkimusvaiheesta turvallisuustutkimuksiin ja integroituu saumattomasti tekoälyyn pohjautuviin kuva-analyysiratkaisuihimme.”, sanoo Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja, Aiforia.

Tietoa Aiforiasta:

Aiforia on lääketieteen ohjelmistoyritys, jonka tavoitteena on mullistaa patologian kuvien analysointi tekoälyn avulla. Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille kliinisissä, prekliinisissä ja akateemisissa laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston. Patologian kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta parantamalla yhä useammalla potilaalla on mahdollisuus parempaan hoitoon. Aiforian alustalla on kehitetty tutkimuskäyttöön jo tuhansia tekoälymalleja. Kliinisessä diagnostiikassa Aiforian tekoälyratkaisuja käytetään kansainvälisesti.

Aiforia perustettiin vuonna 2013 ja se listautui joulukuussa 2021 Helsingin pörssin First North -listalle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimistot Cambridgessa, Massachusettsissa ja Rochesterissa, Minnesotassa, sekä paikallisia edustajia eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Aiforian kansainväliseen tiimiin kuuluu kokeneita tekoäly- ja ohjelmistokehittäjiä, patologeja, lääketieteen asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan osaajia. Lisätietoja osoitteessa www.aiforia.com.

Tietoa Orionista:

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 700 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

