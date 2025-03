5th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 4th March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,845 Lowest price per share (pence): 620.00 Highest price per share (pence): 651.00 Weighted average price per day (pence): 629.2778

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,014,414 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,014,414 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 629.2778 11,845 620.00 651.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 04 March 2025 08:46:21 650 651.00 XLON 00325491486TRLO1 04 March 2025 08:46:21 17 651.00 XLON 00325491487TRLO1 04 March 2025 08:46:22 133 648.00 XLON 00325491509TRLO1 04 March 2025 08:46:23 136 647.00 XLON 00325491514TRLO1 04 March 2025 08:46:24 126 646.00 XLON 00325491524TRLO1 04 March 2025 08:47:54 127 640.00 XLON 00325492303TRLO1 04 March 2025 08:57:20 128 637.00 XLON 00325497352TRLO1 04 March 2025 08:57:23 131 635.00 XLON 00325497383TRLO1 04 March 2025 09:23:42 21 636.00 XLON 00325515332TRLO1 04 March 2025 09:26:36 138 638.00 XLON 00325517138TRLO1 04 March 2025 09:40:10 138 637.00 XLON 00325524884TRLO1 04 March 2025 09:40:10 94 636.00 XLON 00325524889TRLO1 04 March 2025 09:40:10 33 636.00 XLON 00325524890TRLO1 04 March 2025 09:40:10 126 636.00 XLON 00325524891TRLO1 04 March 2025 09:40:12 138 634.00 XLON 00325524903TRLO1 04 March 2025 09:40:12 137 634.00 XLON 00325524904TRLO1 04 March 2025 09:40:15 130 633.00 XLON 00325524916TRLO1 04 March 2025 10:03:00 129 634.00 XLON 00325533096TRLO1 04 March 2025 10:03:00 128 634.00 XLON 00325533097TRLO1 04 March 2025 10:03:02 134 631.00 XLON 00325533098TRLO1 04 March 2025 10:20:18 138 636.00 XLON 00325533677TRLO1 04 March 2025 10:28:58 130 636.00 XLON 00325534807TRLO1 04 March 2025 10:47:54 58 637.00 XLON 00325535713TRLO1 04 March 2025 10:54:33 77 637.00 XLON 00325536018TRLO1 04 March 2025 11:04:15 19 637.00 XLON 00325536459TRLO1 04 March 2025 11:05:11 2 637.00 XLON 00325536497TRLO1 04 March 2025 11:07:49 27 637.00 XLON 00325536606TRLO1 04 March 2025 11:16:33 9 637.00 XLON 00325537213TRLO1 04 March 2025 11:26:47 251 636.00 XLON 00325537627TRLO1 04 March 2025 11:34:54 135 631.00 XLON 00325538065TRLO1 04 March 2025 11:35:08 126 632.00 XLON 00325538082TRLO1 04 March 2025 11:45:33 100 633.00 XLON 00325538710TRLO1 04 March 2025 11:49:40 129 632.00 XLON 00325538941TRLO1 04 March 2025 11:53:33 44 631.00 XLON 00325539112TRLO1 04 March 2025 11:53:33 84 631.00 XLON 00325539113TRLO1 04 March 2025 12:05:05 520 630.00 XLON 00325539924TRLO1 04 March 2025 12:05:08 134 627.00 XLON 00325539926TRLO1 04 March 2025 12:19:44 129 627.00 XLON 00325540840TRLO1 04 March 2025 12:31:14 141 626.00 XLON 00325541391TRLO1 04 March 2025 12:31:14 114 626.00 XLON 00325541392TRLO1 04 March 2025 12:32:11 258 627.00 XLON 00325541430TRLO1 04 March 2025 12:35:23 58 627.00 XLON 00325541528TRLO1 04 March 2025 12:35:23 71 627.00 XLON 00325541529TRLO1 04 March 2025 12:41:46 129 626.00 XLON 00325541723TRLO1 04 March 2025 12:41:46 128 626.00 XLON 00325541724TRLO1 04 March 2025 12:52:14 131 627.00 XLON 00325542116TRLO1 04 March 2025 12:55:48 20 627.00 XLON 00325542280TRLO1 04 March 2025 13:05:30 117 627.00 XLON 00325542760TRLO1 04 March 2025 13:05:30 20 627.00 XLON 00325542761TRLO1 04 March 2025 13:17:04 129 626.00 XLON 00325543150TRLO1 04 March 2025 13:36:13 138 627.00 XLON 00325544038TRLO1 04 March 2025 13:42:40 100 627.00 XLON 00325544446TRLO1 04 March 2025 13:42:40 37 627.00 XLON 00325544447TRLO1 04 March 2025 13:48:23 94 627.00 XLON 00325544617TRLO1 04 March 2025 13:48:23 1 627.00 XLON 00325544618TRLO1 04 March 2025 13:48:23 42 627.00 XLON 00325544619TRLO1 04 March 2025 13:55:12 137 626.00 XLON 00325544912TRLO1 04 March 2025 13:57:15 133 625.00 XLON 00325545037TRLO1 04 March 2025 13:57:15 133 625.00 XLON 00325545038TRLO1 04 March 2025 13:57:15 259 624.00 XLON 00325545039TRLO1 04 March 2025 14:23:13 116 623.00 XLON 00325546384TRLO1 04 March 2025 14:23:13 14 623.00 XLON 00325546385TRLO1 04 March 2025 14:28:11 75 623.00 XLON 00325546722TRLO1 04 March 2025 14:28:11 44 623.00 XLON 00325546723TRLO1 04 March 2025 14:28:11 11 623.00 XLON 00325546724TRLO1 04 March 2025 14:31:04 6 623.00 XLON 00325547248TRLO1 04 March 2025 14:31:19 79 623.00 XLON 00325547288TRLO1 04 March 2025 14:31:19 130 622.00 XLON 00325547289TRLO1 04 March 2025 14:35:47 134 621.00 XLON 00325547874TRLO1 04 March 2025 14:43:29 134 622.00 XLON 00325548972TRLO1 04 March 2025 14:56:53 131 622.00 XLON 00325550326TRLO1 04 March 2025 14:56:53 84 622.00 XLON 00325550327TRLO1 04 March 2025 14:56:53 52 622.00 XLON 00325550328TRLO1 04 March 2025 14:56:53 55 622.00 XLON 00325550329TRLO1 04 March 2025 14:56:53 20 622.00 XLON 00325550330TRLO1 04 March 2025 14:57:49 33 622.00 XLON 00325550408TRLO1 04 March 2025 14:57:49 51 622.00 XLON 00325550409TRLO1 04 March 2025 14:57:49 47 622.00 XLON 00325550410TRLO1 04 March 2025 14:58:26 65 622.00 XLON 00325550535TRLO1 04 March 2025 14:58:26 48 622.00 XLON 00325550536TRLO1 04 March 2025 14:58:26 27 622.00 XLON 00325550537TRLO1 04 March 2025 15:02:22 411 621.00 XLON 00325550906TRLO1 04 March 2025 15:02:23 138 620.00 XLON 00325550910TRLO1 04 March 2025 15:09:27 129 622.00 XLON 00325551624TRLO1 04 March 2025 15:16:27 135 621.00 XLON 00325552038TRLO1 04 March 2025 15:16:27 133 620.00 XLON 00325552039TRLO1 04 March 2025 15:52:46 127 623.00 XLON 00325555144TRLO1 04 March 2025 16:01:34 131 623.00 XLON 00325555758TRLO1 04 March 2025 16:01:34 132 623.00 XLON 00325555759TRLO1 04 March 2025 16:01:34 650 623.00 XLON 00325555760TRLO1 04 March 2025 16:01:34 410 623.00 XLON 00325555761TRLO1 04 March 2025 16:01:49 133 624.00 XLON 00325555786TRLO1 04 March 2025 16:02:06 4 624.00 XLON 00325555800TRLO1 04 March 2025 16:02:06 15 624.00 XLON 00325555801TRLO1 04 March 2025 16:02:06 74 624.00 XLON 00325555802TRLO1 04 March 2025 16:02:06 38 624.00 XLON 00325555803TRLO1 04 March 2025 16:02:25 131 624.00 XLON 00325555837TRLO1 04 March 2025 16:02:58 120 624.00 XLON 00325555879TRLO1 04 March 2025 16:02:58 13 624.00 XLON 00325555880TRLO1 04 March 2025 16:18:21 20 625.00 XLON 00325557155TRLO1 04 March 2025 16:18:21 249 625.00 XLON 00325557156TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970