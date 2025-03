Meddelelse om formue og antal investorer i Globale Aktier Indeks Akk. A, der markedsføres under Investeringsforeningen BIX

Tegningen af andele i andelsklassen Globale Aktier Indeks Akk. A under afdelingen Globale Aktier Indeks Akk. KL, der markedsføres under Investeringsforeningen BIX, blev afsluttet 3. marts 2025.

Ved tegningsperiodens afslutning var der modtaget nedenstående ordrer:





Globale Aktier Indeks Akk. A ISIN DK0063180534 Tegningskurs 100,17 Antal investorer 19 Antal andele 399.648 Formue 40.032.740,16 kr.

Den samlede tegning i afdelingen blev:

Globale Aktier Indeks Akk. KL: 197.149.385,16 kr.

For oplysninger om afdelingens investeringsområde henvises til det offentliggjorte tegnings­prospekt samt andelsklassernes Dokument med central information, som kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

De nye andele i ovennævnte A andelsklasse forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 7. marts 2025.



For yderligere oplysninger om Investeringsforeningen BankInvest (Investeringsforeningen BIX) henvises til foreningens prospekt, som ligeledes kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.



Med venlig hilsen

BI Management A/S





Nikoline Voetmann

Direktør