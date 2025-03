VertiGIS ernennt Stephan Rasp zum EMEA Managing Director Utilities

Stephan Rasp wird sich auf die Schaffung zusätzlichen Kundennutzens und den Ausbau des EMEA-Teams konzentrieren

London, 5. März 2025 - VertiGIS, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das räumliche Asset Management, hat Stephan Rasp zum Managing Director Utilities in der Region EMEA ernannt. Stephan Rasp bringt mehr als 40 Jahre Erfahrung bei VertiGIS ein, die er in Führungspositionen, im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung in ganz Europa gesammelt hat, vor allem in börsennotierten Softwareunternehmen.

Rasps wichtigste strategische Priorität für 2025 ist die Unterstützung der Kunden bei der Umstellung von einem traditionellen lizenzierten Softwaremodell (sowohl für VertiGIS- als auch für Esri-Kunden) auf das SaaS- und Cloud-basierte Abonnementmodell von VertiGIS.

Rasp wird sich auch darauf konzentrieren, den Wert für die Kunden zu erhöhen, indem er zunehmend maßgeschneiderte Lösungen anbietet. Dies wird VertiGIS' EMEA-Kunden aus dem Bereich Utilities in die Lage versetzen, Herausforderungen wie unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen, Unterbrechungen der Lieferkette, Klimawandel und geringere öffentliche Infrastrukturinvestitionen zu bewältigen.

Während er die EMEA-Region leitet, wird RASP einen besonderen Schwerpunkt auf die DACH-Region legen, in der die Cloud-Migration und die Einbindung der Kunden eine wichtige Priorität ist. Zu diesem Zweck wird er das bereits erfahrene und sachkundige VertiGIS Team für Utilities in der DACH-Region ausbauen. Insgesamt beschäftigt VertiGIS im DACH-Raum 340 Mitarbeitende.

„Ich freue mich darauf, bei VertiGIS voll durchzustarten und zum Erfolg unseres außergewöhnlichen EMEA-Teams für Utilities in einer entscheidenden Phase beizutragen", so Stephan Rasp. „Ich freue mich darauf, unsere Kunden und Partner dabei zu unterstützen, ihren Netzbetrieb zu optimieren, die datengestützte Entscheidungsfindung zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erleichtern. Dies wird dazu beitragen, VertiGIS als Branchenführer, der erstklassige Lösungen zur Optimierung des Netzmanagements anbietet, weiter zu festigen."

Rasp wird auch die Managed Services-Fähigkeiten von VertiGIS als neue strategische Säule zur Steigerung des EMEA-Marktanteils und des Umsatzes vorstellen. VertiGIS unterstützt Kunden bei der Verwaltung ihrer Arbeitsabläufe und bietet eine 24/7-Verfügbarkeit der Software, nahtlose Upgrades und eine verbesserte Effizienz bei der Migration, während die Kunden den Wert ihrer GIS-Daten maximieren können.

„Stephan Rasp kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, wenn es darum geht, Unternehmenswachstum und Innovation im Software- und Technologiesektor voranzutreiben", fügt Andy Berry, Chief Executive Officer bei VertiGIS, hinzu. „Wir freuen uns sehr, dass er die Leitung unseres europäischen Utility-Bereichs übernehmen wird. Sein Fachwissen wird uns dabei helfen, unsere Marktpräsenz auszubauen und unseren Kunden und Partnern einen Mehrwert zu bieten."

Über VertiGIS

VertiGIS ist ein führender Anbieter von Lösungen für das Asset Management und geografische Informationssysteme (GIS) sowie Softwareentwickler. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von Softwarelösungen und Dienstleistungen, die es Fachleuten in den Marktsegmenten Versorgungsunternehmen, Behörden, Telekommunikation und Infrastruktur ermöglichen, ihre Geschäftsprozesse mit räumlicher Verwaltungstechnologie zu verbinden.

Das Produktportfolio von VertiGIS, das von mehr als 5.000 Kunden und Millionen von Endanwendern weltweit genutzt wird, wurde entwickelt, um die Fähigkeiten führender GIS-Software, insbesondere ArcGIS® von Esri, zu erweitern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.vertigis.com.

