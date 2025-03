Pour son premier anniversaire, la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie dévoile un plan ambitieux pour la prévention au Québec

MONTRÉAL, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les consultations sur la future stratégie nationale de prévention en santé du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sont en cours, et à l'occasion de son premier anniversaire, la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie dévoile sa proposition ambitieuse pour la prévention au Québec. Cette mobilisation sans précédent réunit 57 organismes nationaux, incluant des groupes de patient·es, des associations de maladies et des représentant·es du milieu de la santé.

Intitulé Vers un plan stratégique de réduction de la maladie : 4 leviers incontournables, ce consensus des organisations membres définit les fondements essentiels à une stratégie de prévention et de réduction de la maladie à la hauteur des défis majeurs auxquels fait face le réseau de santé et de services sociaux du Québec.

« Avec la création de Santé Québec, le gouvernement doit redéfinir le rôle du MSSS et agir sur les causes profondes des problèmes actuels. Notre Coalition, le plus grand regroupement en matière de prévention dans le réseau, s’est mobilisée pour identifier les outils indispensables à un impact durable sur le réseau de soins, nos finances publiques et la société en général, par une population plus en santé. Nous sommes fier·ères de présenter ces recommandations concertées et espérons qu’elles seront au cœur de la prochaine stratégie de prévention du ministre Christian Dubé et des futurs plans d’action », indique Thomas Bastien, directeur général de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), à l’origine de cette initiative.

Un plan stratégique articulé autour de quatre leviers clés

Le plan repose sur quatre piliers fondamentaux :

Réinvestir massivement pour la réduction de la maladie, en augmentant les budgets alloués à la prévention et à la promotion de la santé ;

Miser sur les données, afin que l’évolution des maladies soit accessible et compréhensible par le grand public et qu’il soit possible de se doter d’objectifs précis en matière de réduction ;

Gouverner la santé et non la maladie, en renforçant notamment la Loi sur la santé publique, en favorisant la participation citoyenne et la littératie en matière de santé ;

Favoriser une culture d’innovation en matière de prévention et de promotion de la santé et collaborer avec les milieux de l’innovation sociale, de l’entrepreneuriat et de l’intelligence artificielle pour soutenir les efforts de prévention.



Un appel à l’action concertée

La Coalition invite l’ensemble des acteur·rices à se mobiliser pour mettre en œuvre les recommandations dévoilées aujourd’hui. « Ce plan stratégique est une feuille de route ambitieuse, mais réaliste. En mobilisant les ressources nécessaires et en travaillant ensemble, nous pouvons véritablement transformer la santé de la population québécoise », conclut M. Bastien.

À propos de la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

