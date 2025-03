Technilog poursuit sa croissance en 2024

Technilog, éditeur de logiciels B2B spécialisé dans l’acquisition, le traitement et la restitution de données terrain générées par tout système et équipement connecté, poursuit sa croissance en 2024 en recrutant de nouveaux collaborateurs.

Technilog est un éditeur de logiciels, expert dans l’acquisition, l’unification, la sécurisation et la supervision de données. En mode On Premise ou en mode SaaS, Technilog propose une suite logicielle performante pour le marché des objets connectés (Automates, IoT, CN, etc.). Ce solide positionnement lui permet d’accompagner ses nombreux clients dans leurs différents cas d’usage et de proposer des solutions industrielles fiables, sécurisées et évolutives.

Une croissance reposant sur de solides fondamentaux

Depuis 10 ans, Technilog a connu une croissance soutenue, confortée en 2024 à la fois par l’acquisition de trois nouveaux clients d’envergure, mais également par l’évolution de nombreux projets chez ses clients historiques. Cette fidélité client est une marque de fabrique de l’éditeur et met en avant sa capacité à pouvoir les accompagner efficacement dans le temps sur des projets à très forte valeur ajoutée nécessitant un haut niveau d’expertise.

De solides perspectives pour 2025

En 2025, Technilog va pouvoir consolider ses parts de marché et mettre en place une nouvelle stratégie commerciale notamment grâce au développement de partenariats stratégiques et à la montée en puissance de sa distribution indirecte. La maturité du marché sur lequel évolue Technilog est également un réel vecteur de traction. Par ailleurs, pour soutenir sa croissance, Technilog va densifier ses équipes techniques et commerciales et compte aborder de nouveaux marchés à l’international, notamment dans le secteur de l’industrie 4.0 et des transports par exemple.

Serge Nepomiastchy, CEO de Technilog : « Nous sommes particulièrement fiers de poursuivre notre développement et d’offrir toujours plus d’innovation et de qualité de service à nos clients. Nous allons désormais intensifier nos investissements pour lancer notre nouvelle stratégie commerciale et marketing et constituer un réseau de partenaires intégrateurs de référence. Pionniers sur notre marché, nous avons développé une offre industrielle éprouvée qui est en mesure de répondre à des cas d’usages complexes. Technilog peut s’appuyer à la fois sur des solutions de qualité et une équipe expérimentée en capacité de faire évoluer son offre en continu. »

Fort de l’ensemble de ces éléments, Technilog ambitionne d’ici trois ans de réaliser plus de 5 millions d’euros de chiffres d’affaires en France comme à l’international.