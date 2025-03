Papiers Tissu KP publie ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2024

Revenus records dépassant la barre des 2 milliards de dollars en 2024, combinés à un BAIIA ajusté solide au cours des quatre trimestres.

MISSISSAUGA, Ontario, 05 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) présente ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation, ainsi que ceux de Produits Kruger inc. (« Produits Kruger »), du quatrième trimestre et de l’exercice 2024. Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés aux consommateurs (CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC) et au marché des produits hors foyer. La Société continue de croître dans le segment des produits de consommation aux États-Unis grâce à la marque White CloudMD et à d’autres marques privées de qualité supérieure. PTKP détient actuellement une participation de 12,5 % dans Produits Kruger.

Faits saillants financiers et opérationnels de Produits Kruger au T4 2024

Les revenus se sont élevés à 539,6 millions de dollars au T4 2024, contre 482,3 millions de dollars au T4 2023, soit une augmentation de 57,3 millions de dollars, ou 11,9 %.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 66,8 millions de dollars au T4 2024, contre 61,2 millions de dollars au T4 2023, soit une augmentation de 9,2 %.

s’est chiffré à 66,8 millions de dollars au T4 2024, contre 61,2 millions de dollars au T4 2023, soit une augmentation de 9,2 %. La perte nette s’est élevée à 13,7 millions de dollars au T4 2024, contre un résultat net de 16,5 millions de dollars au T4 2023, une baisse de 30,2 millions de dollars.

La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 avril 2025.

Faits saillants financiers de Produits Kruger pour l’exercice 2024

Les revenus se sont élevés à 2 049,9 millions de dollars pour l’exercice 2024, contre 1 873,0 millions de dollars pour l’exercice 2023, une augmentation de 176,9 millions de dollars, ou de 9,4 %.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 264,8 millions de dollars pour l’exercice 2024, contre 238,6 millions de dollars pour l’exercice 2023, soit une hausse de 11,0 %.

s’est chiffré à 264,8 millions de dollars pour l’exercice 2024, contre 238,6 millions de dollars pour l’exercice 2023, soit une hausse de 11,0 %. Le résultat net s’est élevé à 23,8 millions de dollars pour l’exercice 2024, contre une perte nette de 5,3 millions de dollars pour l’exercice 2023, soit une amélioration du résultat net de 29,1 millions de dollars.



« Nous sommes satisfaits de notre performance financière en 2024, marquée par des revenus records de plus de 2 milliards de dollars et un BAIIA ajusté solide au cours des quatre trimestres », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Papiers Tissu KP. « Nous sommes particulièrement fiers de nos résultats en matière de rentabilité, qui ont été relativement stables à chaque trimestre malgré la volatilité des prix de la pâte à papier et des coûts des intrants pendant la majeure partie de l'année. Le quatrième trimestre a culminé avec une croissance des revenus de 11,9 % en glissement annuel pour atteindre 539,6 millions de dollars, grâce à l'augmentation du volume des ventes aux États-Unis, à des prix de vente favorables au Canada et à un effet de change positif.

« Après le démarrage réussi de notre usine de papier tissu à Sherbrooke en 2024, nous évaluons actuellement la construction d'une nouvelle usine qui serait dotée d’une machine à papier TAD à la fine pointe de la technologie et de trois chaînes de transformation. Le plan proposé soutient notre objectif continu d'accroître les revenus et notre part de marché, ainsi que d'offrir des produits de papier tissu de haute qualité à nos clients d'Amérique du Nord. L’incertitude commerciale actuelle nous amènera à effectuer des vérifications préalables supplémentaires avant de faire une quelconque annonce.

« Enfin, nous avons des mesures de contingence prêtes à être déployées pour atténuer l'impact des droits de douane américains potentiel sur nos activités, tandis que des campagnes de marketing ont été lancées pour tirer parti du sentiment de plus en plus patriotique des consommateurs au Canada », a ajouté M. Bianco.

Perspectives pour le T1 2025

En ce qui concerne les résultats du T1, nous sommes confiants que les bases de nos activité restent solides, mais compte tenu de l'incertitude engendrée par les droits de douanes proposés, nous ne fournirons pas de prévisions pour le T1. Nous espérons pouvoir reprendre la divulgation de nos prévisions trimestrielles une fois que l'impact des droits de douane sera mieux cerné.

Résultats financiers de Produits Kruger au T4 de 2024

Les revenus se sont chiffrés à 539,6 millions de dollars au T4 2024, comparativement à 482,3 millions de dollars au T4 2023, soit une hausse de 57,3 millions de dollars, ou 11,9 %. L'augmentation des revenus est principalement attribuable à la hausse du volume des ventes, principalement aux États-Unis, et à l'impact favorable de l'augmentation du prix de vente aux consommateurs annoncée précédemment au Canada. Les revenus ont également été favorablement touchés par les fluctuations des taux de change sur les ventes en dollars américains.

Le coût des produits vendus s’est établi à 459,3 millions de dollars au T4 2024, contre 400,5 millions de dollars au T4 2023, soit une augmentation de 58,8 millions de dollars, ou 14,7 %. L'augmentation du coût des produits vendus est principalement attribuable à la hausse du volume des ventes et des prix de la pâte à papier, à des activités d'impartition supplémentaires par rapport au T4 2023, à l'augmentation des frais généraux de fabrication et à l'incidence défavorable des fluctuations du taux de change sur les coûts en dollars américains, partiellement contrebalancée par l'incidence favorable de l'absorption des frais généraux découlant des niveaux de stocks plus élevés au cours du trimestre. Les frais de transport ont été plus élevés par rapport au T4 2023, tandis que les coûts d'entreposage ont augmenté en raison des coûts de manutention. En pourcentage des revenus, le coût des produits vendus s'est établi à 85,1 % au T4 2024, comparativement à 83,0 % au T4 2023.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration se sont chiffrés à 45,1 millions de dollars au T4 2024, comparativement à 50,3 millions de dollars au T4 2023, soit une baisse de 5,2 millions de dollars, ou 10,4 %. Cette baisse est principalement due à des dépenses publicitaires moins élevées au cours du trimestre, à des gains de change au T4 2024 par rapport à des pertes au T4 2023 et à des pertes plus élevées sur la vente d'immobilisations au T4 2023, partiellement contrebalancés par des frais de conseil et des frais juridiques pour soutenir les initiatives opérationnelles et d'entreprise. En pourcentage des revenus, les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ont été de 8,4 % au T4 2024, contre 10,4 % au T4 2023.

Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 66,8 millions de dollars au T4 2024, contre 61,2 millions de dollars au T4 2023, soit une hausse de 5,6 millions de dollars, ou 9,2 %. Cette augmentation est principalement due à une augmentation des volumes et des prix de vente, à l'impact favorable de l'absorption des frais généraux et à la baisse des frais de vente, frais généraux et frais d’administration, partiellement contrebalancés par des activités d'impartition supplémentaires, des frais généraux de fabrication plus élevés et des frais de transport et d'entreposage plus importants.

La perte nette s’est établie à 13,7 millions de dollars au T4 2024, comparativement à un résultat net de 16,5 millions de dollars au T4 2023, soit une baisse de 30,2 millions de dollars. Cette diminution est principalement attribuable à une perte de change plus importante et à des charges d'amortissement et d'intérêt plus élevées, partiellement contrebalancées par un BAIIA ajusté1 plus élevé et un résultat des participations ne donnant pas le contrôle plus important, une charge d'impôt sur le revenu plus faible et des pertes moins élevées sur la vente d'actifs immobilisés.

Résultats financiers de Produits Kruger pour l’exercice 2024

Les revenus se sont élevés à 2 049,9 millions de dollars pour l’exercice 2024, contre 1 873,0 millions de dollars pour l’exercice 2023, soit une augmentation de 176,9 millions de dollars, ou 9,4 %. La hausse des revenus est principalement due à l’augmentation du volume des ventes ainsi qu'à l'impact favorable des augmentations de prix de vente dans les deux segments. Les revenus ont également été favorablement touchés par les fluctuations des taux de change sur les ventes en dollars américains.

Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 264,8 millions de dollars pour l’exercice 2024, contre 238,6 millions de dollars pour l’exercice 2023, soit une hausse de 26,2 millions de dollars, ou 11,0 %. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des volumes de vente, des prix de vente et de la composition favorable des ventes, ainsi qu'à la baisse des prix de la pâte à papier, partiellement contrebalancées par l'augmentation des frais généraux de fabrication, des frais d'entreposage et des frais de vente, frais généraux et frais d'administration.

Le résultat net s'est établi à 23,8 millions de dollars au cours de l'exercice 2024, contre une perte nette de 5,3 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, soit une amélioration du résultat net de 29,1 millions de dollars. Cette amélioration est principalement due à la hausse du BAIIA ajusté1 et à la baisse de la charge d'impôt sur le résultat, partiellement atténuées par la hausse des pertes de change et de la charge d'amortissement.

Activité de financement et liquidités de Produits Kruger au T4 de 2024

Le 1er novembre 2024, Produits Kruger a émis des billets de premier rang non garantis à 6,625 % (les billets) venant à échéance le 1er novembre 2031 d’un capital de 135 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé. L‘intérêt sur les billets est payable semestriellement à terme échu, soit le 1er mai et le 1er novembre de chaque année, et ce, à compter du 1er mai 2025. La majeure partie du produit a été utilisée pour le rachat des 125 millions de dollars de billets de premier rang non garantis, le reste étant utilisé pour répondre aux besoins généraux de la Société.

Produits Kruger a procédé au rachat précédemment annoncé de ses billets de premier rang non garantis à 6,0 % d'un montant en capital de 125 millions de dollars, le 12 novembre 2024, à un prix de rachat de 100 % du montant en capital, plus les intérêts courus et impayés.

Les liquidités totales, comprenant la trésorerie et la disponibilité en vertu des conventions de crédit renouvelables, s'élevaient à 344,6 millions de dollars au 31 décembre 2024. De plus, 16,6 millions de dollars de liquidités étaient conservés pour le projet d'expansion de Sherbrooke.

Résultats financiers de PTKP au T4 2024

PTKP a enregistré une perte nette de 2,0 millions de dollars au T4 2024. Cette perte nette comprend un montant de 1,8 million de dollars représentant la part de PTKP dans la perte nette de Produits Kruger, un profit de dilution de 0,1 million de dollars, une charge d'amortissement de 0,2 million de dollars liée aux rajustements des valeurs comptables lors de l'acquisition et une charge d'impôt sur le revenu de 0,1 million de dollars.

Résultats financiers de PTKP pour l’exercice 2024

PTKP a enregistré un résultat net de 2,4 millions de dollars au cours de l’exercice 2024. Le résultat net comprend un montant de 3,0 millions de dollars représentant la part de PTKP dans le résultat net de Produits Kruger, un gain de dilution de 0,6 million de dollars, une charge d'amortissement de 1,1 million de dollars liée aux ajustements des valeurs comptables lors de l'acquisition et une charge d'impôt sur le revenu de 0,1 million de dollars.

Dividendes sur les actions ordinaires

Le conseil d’administration de PTKP a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 avril 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 mars 2025.

Informations supplémentaires

Pour plus d’information, consultez le rapport de gestion de PTKP et Produits Kruger du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2024, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca ou sur le site Web de la Société au www.kptissueinc.com .

Téléconférence sur les résultats du quatrième trimestre

PTKP tiendra sa téléconférence du quatrième trimestre le mercredi 5 mars 2025, à 8 h 30, heure de l’Est.

Par téléphone : 1 888 699-1199 ou 416 945-7677

En ligne : www.kptissueinc.com

Les documents cités pendant la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com .

Il sera possible de réécouter la téléconférence jusqu’à minuit, le 12 mars 2025, en composant le 1 888 660-6345 ou le 289 819-1450 (code d’accès : 54225).

La téléconférence sera également accessible sur le site Web jusqu’au 12 mars 2025 à minuit.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,5 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com .

À propos de Produits Kruger inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMC. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 3 000 personnes et exploite dix usines certifiées FSCMD COC (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

Mesures non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux PCGR qui, selon Produits Kruger, fournissent des renseignements sur le rendement et la situation financière de la Société qui sont utiles à la direction de Produits Kruger et aux lecteurs. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée aux termes des PCGR et pourraient donc ne pas se prêter aux comparaisons avec des mesures d’appellation similaire utilisées par d’autres sociétés. C’est le cas notamment du BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de rendement conforme aux PCGR et ne devrait pas être considéré comme un substitut du bénéfice d’exploitation, du bénéfice net ou des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis conformément aux PCGR. Le « BAIIA ajusté » est calculé par Produits Kruger comme étant le résultat net (perte) avant : i) la charge d’intérêts et les autres coûts de financement, ii) l’impôt sur le résultat, iii) la dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles, iv) la dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles, v) les pertes sur la vente d’actifs non financiers, vi) les pertes (ou profits) sur la vente d’immobilisations corporelles, vii) la perte (ou le gain) de change, viii) les charges liées aux activités de restructuration et ix) la variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite. Le rapprochement du BAIIA ajusté avec les résultats pertinents se trouve dans le tableau des résultats sectoriels et géographiques du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui concernent les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de Produits Kruger, ou tout autre événement ou développement futurs. L’emploi de mots comme « peut », « sera », « serait », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « probable » ou « potentiel », y compris l’emploi de la forme négative ou de variantes de ces termes, ou de termes ou d’expressions analogues, indique qu’il s’agit d’énoncés prospectifs. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger, y compris la modération de la pression inflationniste sur le coût des intrants et la poursuite de la pression inflationniste sur les frais de vente, frais généraux et frais d’administration étant donné que les coûts de main-d’œuvre, de marketing et d’informatique continuent d’augmenter. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Les perspectives relatives au BAIIA ajusté1 du T1 2025 constituent des renseignements de nature prospective et sont fondées sur des hypothèses, et elles sont par conséquent soumises aux incertitudes et aux risques énumérés ci-après. Les perspectives visent à donner aux lecteurs une idée des attentes de la direction, en date du présent communiqué de presse, concernant le rendement futur de Produits Kruger. Les lecteurs sont prévenus que ces énoncés ne doivent être interprétés d’aucune autre manière.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les réalisations réelles ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris les facteurs énumérés ci-dessous, décrits en détail à la section Facteurs de risque — Risques propres à l’activité de Produits Kruger de la notice annuelle de PTKP datée du 5 mars 2025, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca : l’influence de Kruger inc. sur Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers Kruger inc.; les conséquences d’un cas d’insolvabilité touchant Kruger inc.; les risques associés à la propriété du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés à l’exploitation du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés au projet d’expansion à Sherbrooke; les risques d’exploitation; une augmentation importante du coût des intrants; une réduction de l’offre de fibre; une pression accrue sur les prix ou une intensification de la concurrence; l’incapacité de Produits Kruger à innover efficacement; une conjoncture économique défavorable; une dépendance envers des clients de détail clés; une atteinte à la réputation de Produits Kruger ou de ses marques; des ventes moins importantes que prévu pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à exécuter ses stratégies d’affaires et d’exploitation; l’obligation de Produits Kruger de faire des dépenses d’immobilisation régulières; une acquisition infructueuse par Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers des employés essentiels; l’incapacité de Produits Kruger à retenir ses clients ou à en acquérir de nouveaux; la perte de fournisseurs essentiels pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à protéger adéquatement ses droits de propriété intellectuelle; la dépendance de Produits Kruger envers des licences détenues par des tiers; des règlements de litiges ou de réclamations défavorables à Produits Kruger; des dépenses importantes découlant de règlements environnementaux et nuisant aux flux de trésorerie de Produits Kruger; l’obligation de Produits Kruger au titre des prestations constituées, déjà importante, qui pourrait être beaucoup plus élevée que prévu si les hypothèses formulées par la direction de Produits Kruger devaient se révéler erronées; des conflits de travail nuisant à la structure de coûts de Produits Kruger et compromettant sa capacité à maintenir ses usines en activité; les variations de taux de change et la concurrence américaine; l’incapacité de Produits Kruger à honorer l’ensemble de sa dette; la responsabilité potentielle associée aux produits de consommation; le respect des engagements; les risques de hausse des taux d’intérêt et du coût de refinancement; les risques liés aux technologies de l’information, à la cybersécurité, aux assurances, aux contrôles internes et au commerce.

Les lecteurs ne devraient pas se fier exagérément aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés sont présentés expressément, dans leur intégralité, sous réserve de la présente mise en garde, et sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par une loi sur les valeurs mobilières.

Kruger Products inc. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 119 460 135 728 Trésorerie soumise à restrictions 48 375 12 451 Créances clients et autres créances 138 177 130 157 Créances sur parties liées 80 842 Stocks 287 756 254 372 Impôt à recouvrer 3 208 4 578 Charges payées d’avance 6 383 4 726 603 439 542 854 Actifs non courants Immobilisations corporelles 1 509 592 1 421 650 Actifs au titre de droits d’utilisation 186 460 84 866 Autres actifs à long terme 92 3 808 Prestations de retraite 92 661 69 839 Goodwill 152 021 152 021 Immobilisations incorporelles 42 572 26 852 Actif d’impôt différé 10 500 23 740 Total de l’actif 2 597 337 2 325 630 Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres dettes 346 264 400 385 Dettes envers des parties liées 17 829 10 973 Impôt à verser 3 - Dividendes à verser 14 308 13 675 Partie courante de la dette à long terme 54 168 35 229 Partie courante des dettes locatives 40 156 27 154 Partie courante de la dette à long terme envers des parties liées 5 800 5 800 Partie courante des provisions 4 184 3 952 482 712 497 168 Non-current liabilities Dette à long terme 1 180 488 1 034 016 Obligations locatives à long terme 165 563 71 865 Dette à long terme envers des parties liées 31 925 35 580 Provisions à long terme 9 398 5 740 Prestations de retraite 17 845 18 935 Avantages postérieurs au départ à la retraite 47 140 48 699 Total de passif 1 935 071 1 712 003 Capitaux propres Capital-actions 308 622 278 252 Surplus d'apport 395 382 395 382 Déficit (171 874 ) (164 029 ) Cumul des autres éléments du résultat global 100 177 81 011 Capitaux propres attribuable à Produits Kruger 632 307 590 616 Participations ne donnant pas le contrôle 29 959 23 011 Total des capitaux propres 662 266 613 627 Total du passif et des capitaux propres 2 597 337 2 325 630







Kruger Products inc. États consolidés des résultats (pertes) (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2024 Trimestre clos le

31 décembre 2023 Période de douze

mois close le

31 décembre 2024 Période de douze

mois close le

31 décembre 2023 $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 539 621 482 269 2 049 938 1 872 962 Charges Coût des produits vendus 459 271 400 476 1 721 704 1 571 587 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 45 105 50 319 178 250 167 209 Coûts de restructuration - 274 219 1 574 Résultat d’exploitation 35 245 31 200 149 765 132 592 Charge d’intérêts et autres charges financières 21 355 18 515 72 487 70 255 Autres charges (produits) 24 718 ( 8 482 ) 31 870 ( 9 352 ) Résultat avant impôt ( 10 828 ) 21 167 45 408 71 689 Charge d'impôt exigible (recouvrement) (415 ) 689 2,734 2,632 Charge d'impôt différé 4 956 1 916 16 679 70 776 Charge d’impôt 4 541 2 605 19 413 73 408 Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle ( 15 369 ) 18 562 25 995 ( 1 719 ) Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle ( 1 649 ) 2 026 2 174 3 594 Résultat net attribuable à Produits Kruger (13 720 ) 16 536 23 821 (5 313 )







Kruger Products inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2024 Trimestre clos le

31 décembre 2023 Période de douze

mois close le

31 décembre 2024 Période de douze

mois close le

31 décembre 2023 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle (15 369 ) 18 562 25 995 (1 719 ) Éléments hors trésorerie Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 29 105 26 691 107 793 96 996 Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 2 022 1 106 6 322 4 377 Perte sur la cession d’immobilisations corporelles 370 1 945 639 3 043 Profit (perte) sur la cession d’actifs loués 47 - 47 ( 488 ) Perte (profit) de change 24 719 (8 482 ) 32 752 (9 352 ) Charge d’intérêts et autres charges financières 21 355 18 515 72 487 70 255 Prestations de retraite et avantages postérieurs au départ à la retraite 3 328 2 200 12 292 8 656 Provisions 1 464 998 4 879 3 702 Charge d’impôt 4 541 2 605 19 413 73 408 Perte sur la vente d’actifs non financiers 18 3 45 24 Total des éléments hors trésorerie 86 969 45 581 256 669 250 621 Variation nette des éléments du fonds de roulement hors trésorerie (5 630 ) 45 895 (58 604 ) 110 162 Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite (1 058 ) (1 098 ) (4 476 ) (8 537 ) Paiements liés aux provisions - ( 862 ) (3 695 ) (4 305 ) Paiements d’impôt, montant net ( 665 ) 174 (3 786 ) (1 834 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 64 247 108 252 212 103 344 388 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles (28 941 ) (19 980 ) (44 762 ) (34 653 ) Acquisitions d’immobilisations corporelles et de logiciels liées au projet de machine TAD à Sherbrooke - ( 855 ) - (2 435 ) Acquisitions d’immobilisations corporelles liées au projet d’expansion à Sherbrooke (13 511 ) (57 943 ) (129 678 ) (147 938 ) Intérêts payés sur les facilités de crédit relativement au projet d’expansion à Sherbrooke (2 628 ) ( 133 ) (7 764 ) ( 454 ) Aide publique reçue - - - 1 250 Achats de logiciels (2 978 ) ( 646 ) (3 272 ) (1 202 ) Produit tiré de la cession d’immobilisations corporelles - 121 28 2 586 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (48 058 ) (79 436 ) (185 448 ) (182 846 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit tiré de la dette à long terme 160 156 43 411 279 353 130 954 Remboursement de la dette à long terme (130 770 ) (57 874 ) (163 815 ) (127 780 ) Paiement de frais de financement différés (3 181 ) ( 494 ) (4 493 ) ( 899 ) Paiement des obligations locatives (9 736 ) (9 984 ) (36 199 ) (30 819 ) Variation de la trésorerie soumise à restrictions (3 543 ) (1 369 ) (35 924 ) (5 306 ) Intérêts payés sur la dette à long terme (15 839 ) (15 109 ) (54 678 ) (49 390 ) Paiement à une partie liée - - (5 800 ) (5 700 ) Dividendes versés, montant net (7 925 ) (1 743 ) (25 350 ) (6 988 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (10 838 ) (43 162 ) (46 906 ) (95 928 ) Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en monnaies étrangères 2 894 (1 071 ) 3 983 (1 147 ) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour la période 8 245 (15 417 ) (16 268 ) 64 467 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 111 215 151 145 135 728 71 261 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 119 460 135 728 119 460 135 728







Kruger Products inc. Résultats par segments et régions (en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

31 décembre 2024 Trimestre clos le

31 décembre 2023 Période de douze

mois close le

31 décembre 2024 Période de douze

mois close le

31 décembre 2023 $ $ $ $ Résultats par segments Produits des activités ordinaires sectoriels Produits de consommation 452 709 400 867 1 708 119 1 551 157 PHF 86 912 81 402 341 819 321 805 Produits des activités ordinaires provenant des clients externes 539 621 482 269 2 049 938 1 872 962 Autres éléments sectoriels Produits de consommation 388 737 341 025 1 458 774 1 320 847 PHF 82 293 75 688 313 259 301 013 Siège social et autres 1 831 4 337 13 122 12 496 Total autres éléments sectoriels 472 861 421 050

1 785 155 1 634 356 BAIIA ajusté Produits de consommation 63 972 59 842 249 345 230 310 PHF 4 619 5 714 28 560 20 792 Siège social et autres (1 831 ) (4 337 ) (13 122 ) (12 496 ) Total du BAIIA ajusté 66 760 61 219 264 783 238 606 Rapprochement avec le résultat net : Dotation aux amortissements 31 127 27 797 114 115 101 373 Charge d’intérêts et autres charges financières 21 355 18 515 72 487 70 255 Perte sur la cession d’immobilisations corporelles 370 1 945 639 3 043 Pertes sur la vente d’actifs non financiers 18 3 45 24 Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite - - ( 882 ) - Coûts de restructuration, montant net - 274 219 1 574 Perte (profit) de change 24 718 ( 8 482 ) 32 752 ( 9 352 ) Résultat avant impôt (10 828 ) 21 167 45 408 71 689 Charge d’impôt 4 541 2 605 19 413 73 408 Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle (15 369 ) 18 562 25 995 (1 719 ) Produits par régions Canada 291 391 274 843 1 118 754 1 068 376 États-Unis 248 230 207 426 931 184 804 586 Total des produits 539 621 482 269 2 049 938 1 872 962







Papiers Tissu KP inc. États de la situation financière (en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 $ $ Actif Actifs courants Dividendes à recevoir 1 798 1 793 Impôt à recouvrer - 652 1 798 2 445 Actifs non courants Participation dans une entreprise associée 69 517 68 162 Total de l’actif 71 315 70 607 Passif Passifs courants Dividendes à verser 1 798 1 793 Dette envers une entité détenue - 457 Total du passif 1 798 2 250 Capitaux propres Actions ordinaires 22 762 22 560 Surplus d’apport 144 819 144 819 Déficit (116 673 ) (115 027 ) Cumul des autres éléments du résultat global 18 609 16 005 Total des capitaux propres 69 517 68 357 Total du passif et des capitaux propres 71 315 70 607







Papiers Tissu KP inc. États des résultats (pertes) (en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action) Trimestre clos le

31 décembre 2024 Trimestre clos le

31 décembre 2023 Période de douze

mois close le

31 décembre 2024 Période de douze

mois close le

31 décembre 2023 $ $ $ $ Quote-part du résultat (1 765 ) 2 212 2 993 ( 697 ) Dotation à l’amortissement de l’augmentation de la juste valeur ( 276 ) ( 279 ) (1 123 ) (1 165 ) Quote-part du résultat mis en équivalence (2 041 ) 1 933 1 870 (1 862 ) Profit de dilution 119 245 619 1 032 Résultat avant impôt (1 922 ) 2 178 2 489 ( 830 ) Charge d'impôt courant 56 215 56 215 Charge d'impôt différé - - - 3 892 Charge d'impôt 56 215 56 4 107 Résultat net (1 978 ) 1 963 2 433 (4 937 ) Résultat de base par action (0,15 ) 0,20 0,24 (0,50 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 9 986 446 9 962 907 9 976 725 9 955 981